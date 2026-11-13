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ثقافة وفنون الوتر السادس

مجد جريدة: فضل شاكر يفاجئنا باختياراته على المسرح

المايسترو السوري تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن كواليس قيادة 85 عازفاً من 10 جنسيات

الموسيقار السوري مجد جريدة (الشرق الأوسط)
الموسيقار السوري مجد جريدة (الشرق الأوسط)
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مجد جريدة: فضل شاكر يفاجئنا باختياراته على المسرح

الموسيقار السوري مجد جريدة (الشرق الأوسط)
الموسيقار السوري مجد جريدة (الشرق الأوسط)

قال المايسترو السوري مجد جريدة إن التحضير لعودة المطرب اللبناني فضل شاكر إلى المسرح بعد غياب 14 عاماً، استند إلى تجهيز رصيد واسع من الأغنيات، وتدريب الفرقة على الانتقال السريع بينها، بما يمنحه حرية الاستجابة لطلبات جمهوره، واختيار ما يغنيه خلال الحفل، موضحاً أن «المساحة الكبيرة التي يتركها للارتجال تفرض على الموسيقيين استعداداً يتجاوز إتقان برنامج محدد سلفاً».

وأضاف مجد جريدة في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن قيادة فرقة تضم 85 عازفاً من عشر جنسيات حملت تجربة ثرية في تنوع أساليب الأداء والتعبير، فيما ساعدت التحضيرات المكثفة وكتابة التفاصيل الموسيقية لكل قسم على تحقيق الانسجام منذ البروفة الأولى، مشيراً إلى أن «حجم الفرقة جاء متناسباً مع مكانة شاكر وطبيعة أغنياته، وما أرادوا تقديمه موسيقياً في هذه العودة».

المايسترو مجد جريدة مع الفنان فضل شاكر على خشبة المسرح (الشرق الأوسط)

وعاد المطرب اللبناني فضل شاكر إلى إحياء الحفلات بعد غياب استمر نحو 14 عاماً، عبر حفل «عودة الغايب» ضمن فعاليات موسم الرياض والذي شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، عكس شوق جمهوره إلى سماع أغنياته بصوته على المسرح مجدداً. وحملت الأمسية طابعاً عاطفياً امتزج فيه استدعاء الذكريات بلحظة تجدد اللقاء، فيما منحت مشاركة نجله محمد هذه العودة بُعداً شخصياً.

واستعاد جريدة بداية التحضيرات، حين أخبره شاكر بجاهزيته للعمل، لتبدأ بعدها مرحلة تجهيز ما بين 35 و40 أغنية من أعماله، إلى جانب ما بين 20 و25 أغنية طربية.

وأوضح أنه باشر، قبل حفلات الرياض بنحو شهر، كتابة النوتات الموسيقية لما يقارب 60 إلى 70 أغنية، موزعة على الوتريات التي تشمل الكمان والفيولا والتشيلو، والآلات المنفردة، بينها القانون والناي والعود والكلارينيت والساكسفون والبزق والأورغ، لافتاً إلى أن «حصيلة الأعمال التي كتبوا نوتاتها خلال شهر وصلت إلى نحو 140 أغنية».

يقول جريدة إن شاكر يميل إلى متابعة طلبات الجمهور والاستجابة لها مباشرة (الشرق الأوسط)

وأوضح أن «العمل امتد إلى متابعة استعدادات العازفين قبل اجتماعهم، عبر مجموعة على تطبيق (واتساب) تضم جميع الموسيقيين، وأخرى متخصصة لكل قسم، أتاحت مناقشة التفاصيل ومتابعة التدريبات واصفاً تلك الفترة بأنها كانت شاقة ومكثفة، لكنها حملت متعة التحضير، وانعكس أثرها على جاهزية الفرقة عند بدء البروفات الجماعية».

وعن إدارة هذا العدد من الموسيقيين، قال إن «الفرقة جمعت عازفين من لبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر واليونان وتركيا وروسيا والبرازيل والولايات المتحدة، والنوتة الموسيقية وفرت لغة مشتركة بينهم، بينما منح اختلاف طرق التعبير عن الإحساس قيمة إضافية للتجربة»، معتبراً أن «اجتماع الإمكانات الفنية مع المشاعر أسهم في بناء الأداء الجماعي، رغم تعدد الخلفيات والمدارس الموسيقية».

وتوقف جريدة عند طريقة اختيار أغنيات الحفل، موضحاً أن «شاكر يميل إلى متابعة طلبات الجمهور والاستجابة لها مباشرة، وهو ما استدعى وضع نظام يتيح للفرقة مواكبته من دون إبطاء»، مشيراً إلى أنه «أعدّ دفتر النوتات الذي يسميه (دستور الفرقة)، بحيث تحمل كل أغنية رقماً واضحاً في الفهرس، وما إن يختار شاكر أغنية حتى يبلغ الموسيقيين برقمها، فيفتح الجميع النوتة الخاصة بها».

برأي المايسترو جريدة أن النوتة الموسيقية وفرت لغة مشتركة بين جميع العازفين (الشرق الأوسط)

وأضاف أن «التدريبات شملت سرعة الانتقال بين الأغنيات، حتى تصبح الاستجابة للاختيارات المفاجئة جزءاً من استعداد الفرقة، لكن بعض الفقرات كانت مرتبة مسبقاً، بينما ظلت المساحة الكبرى متاحة للارتجال»، مؤكداً أن «هذه الطريقة تعكس ثقة شاكر وذكاءه في التعامل مع جمهوره، وتمنح كل حفل مساراً يتشكل خلال الغناء، وفق التفاعل الذي يجري أمامه».

وعن التوزيعات الجديدة، قال إنه «أضاف لمسات موسيقية متعددة إلى الأغنيات، مع مراعاة إمكانات كل عازف وأسلوبه، فكتبت أجزاء كثيرة بما يتناسب مع قدرات أفراد الفرقة»، موضحاً أن «خصوصية كل عمل فرضت طريقة مختلفة في التعامل معه، سواء على مستوى التوزيع أو الهارموني، ولذلك يصعب عليه اختيار أغنية واحدة بوصفها الأصعب في التحضير».

حجم الفرقة جاء متناسباً مع مكانة شاكر وطبيعة أغنياته

مجد جريدة

وفي حديثه عن صوت شاكر بعد سنوات الغياب، قال جريدة إنه «أصبح أكثر امتلاء بالمشاعر، مع خبرة أكبر في الأداء»، موضحاً أن «ما يلفته هو قدرته على الغناء بذكاء وهدوء وسهولة، من دون مبالغة في استعراض الإمكانات الصوتية».

وأكد أنه لم «يلمس ارتباكاً أو خوفاً لدى شاكر قبل صعوده إلى المسرح، فخبرته الطويلة وحماسه للقاء الجمهور والفرقة حضرا بوضوح في الكواليس، وتعامل مع لحظة العودة بثقة وهدوء، رغم ما تحمله من انتظار امتد سنوات».

وعن الفارق بين الحفلين في اليوم الأول والثاني، رأى جريدة أن «الحفل الثاني كان أجمل على مستوى تفاعل الجمهور وأداء الفرقة، بعدما ازداد التناغم بين العازفين»، موضحاً أن «تكرار التجربة يمنح الموسيقيين انسجاماً أوسع، ويساعد على تطوير الأداء».

وأضاف أن «شاكر يحمل في كل حفل شيئاً مختلفاً، واختياراته قد تفاجئ الفرقة نفسها، وهو ما يبقي الموسيقيين في حالة انتباه وتفاعل مستمرين معه، خصوصاً مع اعتماده على إحساس اللحظة في تحديد الأغنيات ومساحات إعادتها».

واستعاد جريدة لحظة دخول محمد شاكر إلى المسرح ولقائه بوالده، واصفاً إياها بأنها كانت مليئة بالفرح، وقال إنه تذكر أولاده في تلك اللحظة، وتأثر أفراد الفرقة حتى دمعت أعينهم، موضحاً أنها كانت دموع فرح وحُب، فيما رأى أن فضل ومحمد عاشا عمق اللقاء بصورة أكبر، بالنظر إلى ما مرّا به خلال السنوات الماضية.

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مازن ضاهر لـ«الشرق الأوسط»: أكتب من نبض التجربة... ولا أساير «الترند»

الوتر السادس مازن ضاهر لـ«الشرق الأوسط»: أكتب من نبض التجربة... ولا أساير «الترند»

مازن ضاهر لـ«الشرق الأوسط»: أكتب من نبض التجربة... ولا أساير «الترند»

ليست الأغنية بالنسبة إلى الشاعر مازن ضاهر مجرد كلمات تُصاغ لترافق لحناً، بل مساحة يترجم فيها تجاربه الشخصية، فيحوّل مشاعره إلى نصوص تجد طريقها إلى صوت الفنان

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مازن ضاهر لـ«الشرق الأوسط»: أكتب من نبض التجربة... ولا أساير «الترند»

يفضل ضاهر أن ترى قصائده النور بدلاً من الاحتفاظ بها وتغييبها عن الساحة (مازن ضاهر)
يفضل ضاهر أن ترى قصائده النور بدلاً من الاحتفاظ بها وتغييبها عن الساحة (مازن ضاهر)
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مازن ضاهر لـ«الشرق الأوسط»: أكتب من نبض التجربة... ولا أساير «الترند»

يفضل ضاهر أن ترى قصائده النور بدلاً من الاحتفاظ بها وتغييبها عن الساحة (مازن ضاهر)
يفضل ضاهر أن ترى قصائده النور بدلاً من الاحتفاظ بها وتغييبها عن الساحة (مازن ضاهر)

ليست الأغنية بالنسبة إلى الشاعر مازن ضاهر مجرد كلمات تُصاغ لترافق لحناً، بل مساحة يترجم فيها تجاربه الشخصية، فيحوّل مشاعره إلى نصوص تجد طريقها إلى صوت الفنان وإحساس الجمهور.

استطاع ضاهر أن يترك بصمته في عالم الأغنية من خلال نصوص تنتمي إلى «السهل الممتنع». فهو لم ينجرف وراء ترند الكلام العادي والشعبي، بل حافظ على أسلوب يرتكز على الجملة النثرية الراقية. فالكلمة عنده ليست صناعة لغوية فحسب، بل انعكاس لمواقف وحالات عاشها، ووجد فيها مادة تستحق أن تتحوَّل إلى أغنية.

برأي ضاهر أن تعاونه مع الفنان الشامي محطة مهمة في مشواره الفني (مازن ضاهر)

أحدث الأعمال التي كتبها أغنية «تعا» للفنان السوري الشامي، التي حققت منذ الأيام الأولى لإصدارها ملايين المشاهدات. ويقول مطلعها: «تعا نتحدى الفراق، تعا ما نغيب ونشتاق، تعا أشبع من عينيك ونحرق للماضي وراق. تعا خبيني بإيديك ما تحرمني منّك هيك تعبت أشتاق».

وقد تماهى جمهور الشامي مع كلماتها، حتى تصدَّرت سباق الأغاني منذ اللحظة الأولى. كما أدّاها الشامي بأسلوب مختلف عن أعماله السابقة، مما أسهم في نجاحها.

ويشير الشاعر مازن ضاهر إلى أنه يعتز بتعاونه مع الشامي، مضيفاً: «إنها محطة مهمة في مشواري الفني، لا سيما أنني أعدّه فناناً طموحاً وذكياً. ولا شك أنه قام بمجازفة عندما اختارني لمشاركته في تأليف كلمات أغنيته الجديدة. فمنذ انطلاقته الأولى، اشتهر بكتابة جميع أعماله وتلحينها بنفسه. وفي (تعا) كسر القاعدة، رغم ما قد ينطوي على ذلك من مخاطرة».

يستوحي موضوعات أغانيه من تجاربه الشخصية (مازن ضاهر)

وعمّا جمعه بالشامي من نقاط تشابه، يرد: «اكتشفت أن بيننا كيمياء قوية، لا سيما أنني كنت قد حفظت نبرة صوته وأُعجبت بها. وحاولت قدر الإمكان ألّا أتجه نحو كلام صعب وفلسفي. فكتبت واضعاً في اعتباري جيلين مختلفين، هما جيل اليوم من الشباب والمراهقين، والجيل الأكبر سناً. كما استلهمت عبارة يرددها الشامي دائماً، وهي (حب وحنان)، التي يحيِّي بها جمهوره في كل مرة يطلّ عليه. فوُلِدتْ تركيبة أغنية بأسلوب منسّق أثمرت النتيجة التي نراها اليوم».

سبق لمازن ضاهر أن تعاون مع عدد كبير من الفنانين، بينهم إليسا، وملحم زين، ونجوى كرم، وناصيف زيتون، وغيرهم. وتميَّز بتقديم أغانٍ تحمل صدق الإحساس وعفوية المشاعر. ويعلّق: «ما يهمّني عندما أكتب هو أن تخرج كلماتي من أجواء نظيفة لها خصوصيتها. فأنا أعيش في قريتي في إقليم التفاح، وأستلهم قصائدي من يومياتي ومشاعري. تُولد كلماتي بصورة عفوية، من دون أي تخطيط أو تفكير مسبق. أعيش إحساس اللحظة وأبني عليه. وعندما كتبت (جرحي ما شفي) للفنان صابر الرباعي، كان والدي على فراش الموت. كنت أراه أمامي، وينساب قلمي معبّراً عن مشاعري وأحاسيسي من خلال قصة من حياتي».

يُحضر مع الفنان ناصيف زيتون لـ5 أغنيات جديدة (مازن ضاهر)

ويشير في هذا السياق إلى أنه توقَّع نجاح أغنية «تعا»، وهي من ألحان كريم عبدو وتوزيع سليمان دميان. ويضيف: «عندما ينبع الكلام من تجربة حقيقية مهما كان الزمان والمكان، لا بدّ أن يلاقي الصدى المطلوب لدى الناس. ومنذ بداياتي، لجأت إلى كتابة الأغنية الموزونة شعرياً، وينطبق الأمر على قوافيها، لدرجة أنني أكتب وفق أوزان البحور الشعرية. فما زلت متأثراً بالشعر العميق، مع إدخال بعض التحديث عليه».

ويقول إنه يتأثر عادة بشخصية الفنان الذي يكتب له الأغنية، فيصغي بدقة إلى صوته وأسلوب غنائه، ويدقِّق في مخارج الحروف لديه. ويوضح: «أتطلّع إلى تفاصيل صغيرة في نبرة صوته، حتى إنني ألاحق الحرف الذي يخرجه بأجمل صورة. وأحياناً، ومن دون أن ألتقي فناناً ما، أشعر بحاجة إلى كتابة أغنية له بمجرد سماع صوته».

ويؤكد أن بين الناس حتى اليوم مَن يمتلك أذناً قادرة على تمييز تركيبة الأغنية وجودتها، والدليل على ذلك تفوّق أغنية على أخرى ورواجها. ويرى أن الفنان عندما يختار شاعراً جيداً، لا بدّ أن يحصد النجاح. أما مَن يتوجَّه إلى مستوى كلاميٍّ هابط، فيأتي خياره من مبدأ «خالف تُعرَف» ليس أكثر. ويضيف: «لا يمكنني أن أركب موجة الترندات الحالية. وهناك فنانون من الصف الأول وقعوا، مع الأسف، في هذا الفخ، وألغوا تاريخهم الفني بأنفسهم. فالكلمة الحلوة لا يمكن أن تموت. وأحزن عندما أستمع إلى أغنيات من هذا النوع، وأحاربها بكل قوتي، كما أبدي رأيي فيها. وأقولها بوضوح: أنا خارج هذه اللعبة».

عندما يكتب، يفكّر مازن ضاهر بالملحن الذي يصلح لترجمة كلماته إلى نوتات موسيقية. ويشرح: «أحياناً يأتيني اللحن فأكتب على أساسه، وألحق بحسّه الدرامي أو بالإيقاع الذي يعتمده. وإذا لم يعجبني الملحن، أمتنع عن إعطائه الكلام. فلديّ التزام بالكلمة التي أكتبها، وأرفض أن تسلك طريقاً يقودها إلى لحن لا أحبّذه».

ولكن ماذا خسرت الأغنية العربية برأيه اليوم؟ يردّ: «لا أجد أننا خسرنا الكثير، لا تزال على الساحة أغنيات رائعة، وهناك مَن يحب الاستماع إلى العمل الجميل. وموجة الأغاني التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب آخذة في التراجع. وعندما نقدِّم الأغاني الجيدة، فإننا نقوم بعملية تنظيف لآذان الناس. فالأغنية العربية عموماً لا تشكو أبداً من مرحلة خطرة».

لدي التزام بالكلمة التي أكتبها... وأرفض أن تسلك طريقاً يقودها إلى لحن لا أحبّذه

مازن ضاهر

تربَّى مازن ضاهر على أغاني وديع الصافي وفيروز، ولا يزال حتى اليوم، كما يذكر لـ«الشرق الأوسط»، يستمع إليهما. ويعلّق: «نشأت على سماع عمالقة الفن الجميل، فالتربية الموسيقية ضرورة ولها تأثير مباشر على الأذن وكيفية تلقي الأغنية. وعلى الأهل اليوم أن يتنبّهوا إلى ما يسمعه أولادهم، وأن يربّوهم على أصول الغناء والموسيقى. فما يسمعه الولد ينعكس إيجاباً أو سلباً على شخصيته. فالموسيقى الأصيلة تهذّب الطفل وتضعه على الطريق السليم في تصرفاته. وأدرك ذلك تماماً من خلال أولادي. في إحدى المرات سألتني ابنتي: (مَن هو ملحم بركات؟)، فأصبت بنوبة جنون، كونها تجهل أحد أهم رموز الأغنية اللبنانية. فمن المعيب ألّا نعرف عمالقتنا ونستمع إليهم. فلماذا عرفتُ أنا عبد الحليم وأم كلثوم ووردة، بينما لا يعرف هذا الجيل فيروز وصباح ونصري شمس الدين ووديع الصافي؟».

لا يرى مازن ضاهر ضرورة للاحتفاظ بقصيدة في درج مكتبه لأنها الأقرب إلى قلبه، بل يفضّل أن ترى النور بدلاً من تغييبها عن الساحة. ويقول: «أكتب بصورة يومية، ولا يمرّ يوم من دون أن أمارس شغفي الأول والأخير، ألا وهو الكتابة».

ومن بين الأعمال التي يحضّرها حالياً تعاون مع الفنانين يارا، ووائل كفوري، ونوال الزغبي، إضافة إلى الشامي، وناصيف زيتون. ويكشف: «مع الأخير، هناك 5 أغنيات جديدة، بينها (صعب الفراق) من ألحان مرتضى فتيتي».

ومن الشعراء الذين يلفتونه اليوم علي المولى، وإن كان لا يشبهه في أسلوبه الكتابي. كما يؤكد تأثره في بداياته بشعراء الزجل، مثل موسى زغيب وطليع حمدان، وكذلك نزار فرنسيس في المرحلة الحالية.

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موسيقى لبنان
ثقافة وفنون الوتر السادس

مجد جريدة: فضل شاكر يفاجئنا باختياراته على المسرح

الموسيقار السوري مجد جريدة (الشرق الأوسط)
الموسيقار السوري مجد جريدة (الشرق الأوسط)
TT
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مجد جريدة: فضل شاكر يفاجئنا باختياراته على المسرح

الموسيقار السوري مجد جريدة (الشرق الأوسط)
الموسيقار السوري مجد جريدة (الشرق الأوسط)

قال المايسترو السوري مجد جريدة إن التحضير لعودة المطرب اللبناني فضل شاكر إلى المسرح بعد غياب 14 عاماً، استند إلى تجهيز رصيد واسع من الأغنيات، وتدريب الفرقة على الانتقال السريع بينها، بما يمنحه حرية الاستجابة لطلبات جمهوره، واختيار ما يغنيه خلال الحفل، موضحاً أن «المساحة الكبيرة التي يتركها للارتجال تفرض على الموسيقيين استعداداً يتجاوز إتقان برنامج محدد سلفاً».

وأضاف مجد جريدة في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن قيادة فرقة تضم 85 عازفاً من عشر جنسيات حملت تجربة ثرية في تنوع أساليب الأداء والتعبير، فيما ساعدت التحضيرات المكثفة وكتابة التفاصيل الموسيقية لكل قسم على تحقيق الانسجام منذ البروفة الأولى، مشيراً إلى أن «حجم الفرقة جاء متناسباً مع مكانة شاكر وطبيعة أغنياته، وما أرادوا تقديمه موسيقياً في هذه العودة».

المايسترو مجد جريدة مع الفنان فضل شاكر على خشبة المسرح (الشرق الأوسط)

وعاد المطرب اللبناني فضل شاكر إلى إحياء الحفلات بعد غياب استمر نحو 14 عاماً، عبر حفل «عودة الغايب» ضمن فعاليات موسم الرياض والذي شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، عكس شوق جمهوره إلى سماع أغنياته بصوته على المسرح مجدداً. وحملت الأمسية طابعاً عاطفياً امتزج فيه استدعاء الذكريات بلحظة تجدد اللقاء، فيما منحت مشاركة نجله محمد هذه العودة بُعداً شخصياً.

واستعاد جريدة بداية التحضيرات، حين أخبره شاكر بجاهزيته للعمل، لتبدأ بعدها مرحلة تجهيز ما بين 35 و40 أغنية من أعماله، إلى جانب ما بين 20 و25 أغنية طربية.

وأوضح أنه باشر، قبل حفلات الرياض بنحو شهر، كتابة النوتات الموسيقية لما يقارب 60 إلى 70 أغنية، موزعة على الوتريات التي تشمل الكمان والفيولا والتشيلو، والآلات المنفردة، بينها القانون والناي والعود والكلارينيت والساكسفون والبزق والأورغ، لافتاً إلى أن «حصيلة الأعمال التي كتبوا نوتاتها خلال شهر وصلت إلى نحو 140 أغنية».

يقول جريدة إن شاكر يميل إلى متابعة طلبات الجمهور والاستجابة لها مباشرة (الشرق الأوسط)

وأوضح أن «العمل امتد إلى متابعة استعدادات العازفين قبل اجتماعهم، عبر مجموعة على تطبيق (واتساب) تضم جميع الموسيقيين، وأخرى متخصصة لكل قسم، أتاحت مناقشة التفاصيل ومتابعة التدريبات واصفاً تلك الفترة بأنها كانت شاقة ومكثفة، لكنها حملت متعة التحضير، وانعكس أثرها على جاهزية الفرقة عند بدء البروفات الجماعية».

وعن إدارة هذا العدد من الموسيقيين، قال إن «الفرقة جمعت عازفين من لبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر واليونان وتركيا وروسيا والبرازيل والولايات المتحدة، والنوتة الموسيقية وفرت لغة مشتركة بينهم، بينما منح اختلاف طرق التعبير عن الإحساس قيمة إضافية للتجربة»، معتبراً أن «اجتماع الإمكانات الفنية مع المشاعر أسهم في بناء الأداء الجماعي، رغم تعدد الخلفيات والمدارس الموسيقية».

وتوقف جريدة عند طريقة اختيار أغنيات الحفل، موضحاً أن «شاكر يميل إلى متابعة طلبات الجمهور والاستجابة لها مباشرة، وهو ما استدعى وضع نظام يتيح للفرقة مواكبته من دون إبطاء»، مشيراً إلى أنه «أعدّ دفتر النوتات الذي يسميه (دستور الفرقة)، بحيث تحمل كل أغنية رقماً واضحاً في الفهرس، وما إن يختار شاكر أغنية حتى يبلغ الموسيقيين برقمها، فيفتح الجميع النوتة الخاصة بها».

برأي المايسترو جريدة أن النوتة الموسيقية وفرت لغة مشتركة بين جميع العازفين (الشرق الأوسط)

وأضاف أن «التدريبات شملت سرعة الانتقال بين الأغنيات، حتى تصبح الاستجابة للاختيارات المفاجئة جزءاً من استعداد الفرقة، لكن بعض الفقرات كانت مرتبة مسبقاً، بينما ظلت المساحة الكبرى متاحة للارتجال»، مؤكداً أن «هذه الطريقة تعكس ثقة شاكر وذكاءه في التعامل مع جمهوره، وتمنح كل حفل مساراً يتشكل خلال الغناء، وفق التفاعل الذي يجري أمامه».

وعن التوزيعات الجديدة، قال إنه «أضاف لمسات موسيقية متعددة إلى الأغنيات، مع مراعاة إمكانات كل عازف وأسلوبه، فكتبت أجزاء كثيرة بما يتناسب مع قدرات أفراد الفرقة»، موضحاً أن «خصوصية كل عمل فرضت طريقة مختلفة في التعامل معه، سواء على مستوى التوزيع أو الهارموني، ولذلك يصعب عليه اختيار أغنية واحدة بوصفها الأصعب في التحضير».

حجم الفرقة جاء متناسباً مع مكانة شاكر وطبيعة أغنياته

مجد جريدة

وفي حديثه عن صوت شاكر بعد سنوات الغياب، قال جريدة إنه «أصبح أكثر امتلاء بالمشاعر، مع خبرة أكبر في الأداء»، موضحاً أن «ما يلفته هو قدرته على الغناء بذكاء وهدوء وسهولة، من دون مبالغة في استعراض الإمكانات الصوتية».

وأكد أنه لم «يلمس ارتباكاً أو خوفاً لدى شاكر قبل صعوده إلى المسرح، فخبرته الطويلة وحماسه للقاء الجمهور والفرقة حضرا بوضوح في الكواليس، وتعامل مع لحظة العودة بثقة وهدوء، رغم ما تحمله من انتظار امتد سنوات».

وعن الفارق بين الحفلين في اليوم الأول والثاني، رأى جريدة أن «الحفل الثاني كان أجمل على مستوى تفاعل الجمهور وأداء الفرقة، بعدما ازداد التناغم بين العازفين»، موضحاً أن «تكرار التجربة يمنح الموسيقيين انسجاماً أوسع، ويساعد على تطوير الأداء».

وأضاف أن «شاكر يحمل في كل حفل شيئاً مختلفاً، واختياراته قد تفاجئ الفرقة نفسها، وهو ما يبقي الموسيقيين في حالة انتباه وتفاعل مستمرين معه، خصوصاً مع اعتماده على إحساس اللحظة في تحديد الأغنيات ومساحات إعادتها».

واستعاد جريدة لحظة دخول محمد شاكر إلى المسرح ولقائه بوالده، واصفاً إياها بأنها كانت مليئة بالفرح، وقال إنه تذكر أولاده في تلك اللحظة، وتأثر أفراد الفرقة حتى دمعت أعينهم، موضحاً أنها كانت دموع فرح وحُب، فيما رأى أن فضل ومحمد عاشا عمق اللقاء بصورة أكبر، بالنظر إلى ما مرّا به خلال السنوات الماضية.

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موسيقى مصر
ثقافة وفنون الوتر السادس

كريمة نايت: أكتب أغنياتي بنفسي لتصل أسرع إلى الجمهور

تحيي كريمة نايت اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الموسيقار فتحي سلامة (حسابها على «إنستغرام»)
تحيي كريمة نايت اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الموسيقار فتحي سلامة (حسابها على «إنستغرام»)
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كريمة نايت: أكتب أغنياتي بنفسي لتصل أسرع إلى الجمهور

تحيي كريمة نايت اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الموسيقار فتحي سلامة (حسابها على «إنستغرام»)
تحيي كريمة نايت اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الموسيقار فتحي سلامة (حسابها على «إنستغرام»)

تجمع الفنانة الجزائرية كريمة نايت بين الغناء والرقص المعاصر والتمثيل وتتحرك بينهم بخفة ورشاقة، ما بين الجزائر ومصر والسويد، فتحوز أفضل ممثلة بمصر بإحدى دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وتقضي 10 سنوات بفرقة «الرقص المسرحي الحديث» للفنان وليد عوني بالأوبرا المصرية، ويحوز أحدث ألبوماتها «أقول» نجاحاً لافتاً بالسويد كأفضل ألبوم.

تمزج نايت في غنائها بين الأغنيات العربية والفرنسية، وتستعد لإحياء حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الموسيقار فتحي سلامة الحائز جائزة «غرامي» 2005 التي تُعد أرفع الجوائز الموسيقية في العالم.

وفي الفترة الأخيرة لعبت كريمة نايت بطولة المسرحية الغنائية الاستعراضية «قلبي مليان بحكايات» التي عُرضت بمسرح الهناجر بالقاهرة، وتستعد لعرضها بالجزائر خلال الفترة المقبلة.

نايت مع الموسيقار فتحي سلامة في حفلهما بمهرجان القاهرة الدولي للجاز (الشرق الأوسط)

مشوار طويل قطعته كريمة نايت مع موسيقى فتحي سلامة الذي يُعد أحد أبرز الأسماء المؤثرة في الموسيقى المصرية المعاصرة، وهو الموسيقي العربي الوحيد الذي حاز جائزة «غرامي»، وتكشف نايت عن تفاصيل الحفل الذي تقوم ببروفاته بالقاهرة، قائلة: «سنقدم مقطوعات موسيقية حديثة لفتحي سلامة وأقدم أغنياتي الجديدة عليها، كما نقدم بعض أغاني ألبومي (وحداني) الذي أصدرته من ألحانه».

وتمزج أغنيات الألبوم الذي أصدرته عام 2019 بين الفلكلور العربي والموسيقى المعاصرة وتقوم كريمة بكتابة كل أغنياتها وتقول: «أعبر في كلماتي ببساطة عن مشاعر عديدة، تجد صداها لدى من يسمعها، فالإحساس الصادق يصل إلي الجمهور بالصدق نفسه».

وأصدرت كريمة ألبومها الأول بعنوان «وماذا بعد» بالسويد، ومن أشهر أغنياته «داري»، و«كيف» و«سلام» كما أصدرت ألبومها الثالث في مسيرتها بأوروبا بعنوان «أقول» الذي صدر عبر إنتاج سويدي، وقام بتلحين بعض أغانيه الموسيقار فريدريك جيل، وحازت عنه جائزة أفضل ألبوم بالسويد.

الفنانة كريمة نايت على غلاف ألبومها «وحداني» (حسابها على «فيسبوك»)

وأدت نايت شخصية المطربة العالمية داليدا بمسرحية «قلبي مليان بحكايات» وتقول: «لقد أحببت داليدا كصوت دافئ ومطربة حققت نجاحاً لكنني مثل كل محبيها أحزنتني نهايتها المأساوية، أتذكرها سيدة خرجت من مصر التي قضت بها سنوات طفولتها، وفي الغرب حينما يحقق أي إنسان عربي نجاحاً يريدون منه أن يمحو ما سبق، وأنا كجزائرية عربية أتمسك بهويتي التي أنتمي لها من قبل أن أعيش في أوروبا».

وقدمت نايت أغنيات لداليدا بالفرنسية والعربية على المسرح كما أدت دورها، وتلفت إلى أنها سجلت أغنيات داليدا بالمسرحية بصوتها، ولم تحاول تقليد شكل ولا أداء داليدا، قائلة: «لا مقارنة بيننا، فلم أكن أقلدها لا شكلاً ولا أسلوب أداء، بل اقتربت من روحها وإحساسها، وقمت فقط، بحسب رؤية المخرج، بارتداء باروكة بشعر أصفر اللون حتى أبدو أكثر إقناعاً على المسرح، فأنا لست شقراء والجمهور يعرفني بشعري الأسود الذي لم أُغيره، وقد أحببت استقبال الجمهور وتفاعله مع العرض، ونستعد لعرضها بالجزائر وتونس خلال الفترة المقبلة».

«سنقدم في الحفل اليوم مقطوعات موسيقية حديثة لفتحي سلامة وأغنياتي الجديدة عليها»

كريمة نايت

وعن تطور رحلتها توضح: «أنا مطربة أولاً ثم ممثلة وراقصة وقدمت أعمالاً في بدايتي بالجزائر، لكن البداية الحقيقية لي في مصر جاءت أواخر التسعينات، من خلال الرقص، فقد انضممت لفرقة الرقص المسرحي الحديث مع الفنان وليد عوني لمدة 10 سنوات، في هذا الوقت بدأت العمل كمطربة مع فرقة فتحي سلامة (شرقيات) وحتى عام 2007، حيث سافرت لأوروبا ولم أغب عن مصر، فعدت لأقدم حفلاً مع (شرقيات) 2012، وفي 2019 قدمنا ألبوم (وحداني) من كتابتي وتلحين فتحي سلامة، وتضمن 9 أغنيات».

حازت كريمة نايت عن ألبومها «أقول» جائزة أفضل ألبوم بالسويد (حسابها على «إنستغرام»)

وتوجت الفنانة الجزائرية بعدة جوائز، فقد حازت جائزة أفضل ممثلة بمهرجان المسرح التجريبي بمسرحية «على الترابيزة» للمخرج ومصمم الرقص المسرحي المعاصر محمد شفيق، وجمعت فيها بين الرقص والغناء، كما قدمت عروضاً مسرحية بين السويد وإسبانيا التي تعرفت فيها على رقص «الفلامنكو».

ورغم إقامتها بأوروبا، تحرص كريمة نايت على ألا تغيب عن تقديم أعمالها بوطنها الجزائر وتشارك حالياً بعرض «كَتمة» المقتبسة من مسرحية الكاتب الإسباني لوركا «بيت برنادا ألبا»، التي عَدتها تجربة جديدة في المسرح، كما تقول: «أنا معتادة المسرح المعاصر الذي يعتمد على الموسيقي والرقص المعاصر، لكن (كتمة) جميع بطلاتها من النساء الذين تفرض عليهن والدتهن أجواء من الديكتاتورية، ما يُحدث صداماً بينهن على المسرح، وقد حازت ردود فعل جيدة بالجزائر وأتمنى أن تُعرض بمصر».

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