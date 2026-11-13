مجد جريدة: فضل شاكر يفاجئنا باختياراته على المسرح

قال المايسترو السوري مجد جريدة إن التحضير لعودة المطرب اللبناني فضل شاكر إلى المسرح بعد غياب 14 عاماً، استند إلى تجهيز رصيد واسع من الأغنيات، وتدريب الفرقة على الانتقال السريع بينها، بما يمنحه حرية الاستجابة لطلبات جمهوره، واختيار ما يغنيه خلال الحفل، موضحاً أن «المساحة الكبيرة التي يتركها للارتجال تفرض على الموسيقيين استعداداً يتجاوز إتقان برنامج محدد سلفاً».

وأضاف مجد جريدة في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن قيادة فرقة تضم 85 عازفاً من عشر جنسيات حملت تجربة ثرية في تنوع أساليب الأداء والتعبير، فيما ساعدت التحضيرات المكثفة وكتابة التفاصيل الموسيقية لكل قسم على تحقيق الانسجام منذ البروفة الأولى، مشيراً إلى أن «حجم الفرقة جاء متناسباً مع مكانة شاكر وطبيعة أغنياته، وما أرادوا تقديمه موسيقياً في هذه العودة».

المايسترو مجد جريدة مع الفنان فضل شاكر على خشبة المسرح (الشرق الأوسط)

وعاد المطرب اللبناني فضل شاكر إلى إحياء الحفلات بعد غياب استمر نحو 14 عاماً، عبر حفل «عودة الغايب» ضمن فعاليات موسم الرياض والذي شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، عكس شوق جمهوره إلى سماع أغنياته بصوته على المسرح مجدداً. وحملت الأمسية طابعاً عاطفياً امتزج فيه استدعاء الذكريات بلحظة تجدد اللقاء، فيما منحت مشاركة نجله محمد هذه العودة بُعداً شخصياً.

واستعاد جريدة بداية التحضيرات، حين أخبره شاكر بجاهزيته للعمل، لتبدأ بعدها مرحلة تجهيز ما بين 35 و40 أغنية من أعماله، إلى جانب ما بين 20 و25 أغنية طربية.

وأوضح أنه باشر، قبل حفلات الرياض بنحو شهر، كتابة النوتات الموسيقية لما يقارب 60 إلى 70 أغنية، موزعة على الوتريات التي تشمل الكمان والفيولا والتشيلو، والآلات المنفردة، بينها القانون والناي والعود والكلارينيت والساكسفون والبزق والأورغ، لافتاً إلى أن «حصيلة الأعمال التي كتبوا نوتاتها خلال شهر وصلت إلى نحو 140 أغنية».

يقول جريدة إن شاكر يميل إلى متابعة طلبات الجمهور والاستجابة لها مباشرة (الشرق الأوسط)

وأوضح أن «العمل امتد إلى متابعة استعدادات العازفين قبل اجتماعهم، عبر مجموعة على تطبيق (واتساب) تضم جميع الموسيقيين، وأخرى متخصصة لكل قسم، أتاحت مناقشة التفاصيل ومتابعة التدريبات واصفاً تلك الفترة بأنها كانت شاقة ومكثفة، لكنها حملت متعة التحضير، وانعكس أثرها على جاهزية الفرقة عند بدء البروفات الجماعية».

وعن إدارة هذا العدد من الموسيقيين، قال إن «الفرقة جمعت عازفين من لبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر واليونان وتركيا وروسيا والبرازيل والولايات المتحدة، والنوتة الموسيقية وفرت لغة مشتركة بينهم، بينما منح اختلاف طرق التعبير عن الإحساس قيمة إضافية للتجربة»، معتبراً أن «اجتماع الإمكانات الفنية مع المشاعر أسهم في بناء الأداء الجماعي، رغم تعدد الخلفيات والمدارس الموسيقية».

وتوقف جريدة عند طريقة اختيار أغنيات الحفل، موضحاً أن «شاكر يميل إلى متابعة طلبات الجمهور والاستجابة لها مباشرة، وهو ما استدعى وضع نظام يتيح للفرقة مواكبته من دون إبطاء»، مشيراً إلى أنه «أعدّ دفتر النوتات الذي يسميه (دستور الفرقة)، بحيث تحمل كل أغنية رقماً واضحاً في الفهرس، وما إن يختار شاكر أغنية حتى يبلغ الموسيقيين برقمها، فيفتح الجميع النوتة الخاصة بها».

برأي المايسترو جريدة أن النوتة الموسيقية وفرت لغة مشتركة بين جميع العازفين (الشرق الأوسط)

وأضاف أن «التدريبات شملت سرعة الانتقال بين الأغنيات، حتى تصبح الاستجابة للاختيارات المفاجئة جزءاً من استعداد الفرقة، لكن بعض الفقرات كانت مرتبة مسبقاً، بينما ظلت المساحة الكبرى متاحة للارتجال»، مؤكداً أن «هذه الطريقة تعكس ثقة شاكر وذكاءه في التعامل مع جمهوره، وتمنح كل حفل مساراً يتشكل خلال الغناء، وفق التفاعل الذي يجري أمامه».

وعن التوزيعات الجديدة، قال إنه «أضاف لمسات موسيقية متعددة إلى الأغنيات، مع مراعاة إمكانات كل عازف وأسلوبه، فكتبت أجزاء كثيرة بما يتناسب مع قدرات أفراد الفرقة»، موضحاً أن «خصوصية كل عمل فرضت طريقة مختلفة في التعامل معه، سواء على مستوى التوزيع أو الهارموني، ولذلك يصعب عليه اختيار أغنية واحدة بوصفها الأصعب في التحضير».

حجم الفرقة جاء متناسباً مع مكانة شاكر وطبيعة أغنياته مجد جريدة