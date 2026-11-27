في ألبوم غنائي يحرص المطرب والملحن المصري وجيه عزيز على تقديم أغنيات ذات طابع خاص، بأسلوبه وموسيقاه واختياراته لكلمات الأغاني منذ بداية مشواره في التسعينات، وحتى «الميني ألبوم» الجديد الذي أصدره قبل أيام بعنوان «ما تقلقيش»، ليواصل من خلاله التأكيد على مشروعه الفني المستقل، الذي يحظى بتقدير من نقاد ومتخصصين، والجمهور الذي ينتظر الأغنية الجادة المؤثرة.

يمتد مشوار وجيه عزيز متجاوزاً ألبوماته الغنائية ليقدم ألحاناً مثّلت علامة مميزة في مشوار الفنان محمد منير، كما لحّن 3 أغانٍ للفنانة سيمون، وقدم العديد من الألحان والموسيقى للمسرحيات الغنائية والأفلام والمسلسلات.

منذ صدور ألبومه الأول «لو بإيدي» عام 1990 حدد وجيه عزيز مساراً موسيقياً لمشواره تتسع فيه مساحات التجديد والتجريب، وراهن على كلمات الأغاني التي يصفها البعض بـ«السهل الممتنع» فهي قريبة من القلب وتحمل طابعاً فلسفياً أو مفعمة بالأحاسيس والمشاعر التي تنعكس على الألحان بدرجة كبيرة. ما يتضح في ألبومه التالي «بالليل» عام 1997، الذي ضم 8 أغانٍ من بينها «فنان فقير» من أشعار فؤاد حداد.

خمسة ألبومات غنائية قدمها وجيه عزيز إلى جانب رصيده الفني من الأعمال الأخرى (صفحته على فيسبوك)

وتوالت ألبوماته الغنائية ليقدم «زعلان شوية» عام 2003 ثم ألبوم «ناقص حتة» في 2007 إلى أن يُصدر أخيراً «ما تقلقيش» وتحمل الأغنية توقيع الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، تقول كلماتها: «لما بأقول لك إني لوحدي ما تتخضيش... وما تخلطيش بين الحقيقة والمجاز.. ما تقلقيش، معايا ناس كتير عُزاز... بيخرجوا من الكتب ومن الحيطان ومن الخشب ومن الإزاز».

ويضم الميني ألبوم أربعة أغانٍ من تلحين وتوزيع وجيه عزيز، هي «ما تقلقيش»، و«أعترف» كلمات كوثر مصطفى، و«لسه القلب بيسامح» كلمات زين العابدين خيري، ويقول عزيز عن هذا الألبوم الجديد: «(ماتقلقيش) هو امتداد لمشواري الفني بكلمات ومواضيع وألحان وموسيقى جديدة». مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه يتمنى وصول أغانيه وتأثيرها في عموم الجمهور، رافضاً أن يكون الفن موجهاً لفئة معينة. موضحاً: «الفن لكل الناس وليس لفئة معينة، السلعة التجارية فقط هي التي تكون مصنوعة أو موجهة لشريحة أو فئة معينة، لكن أي فنان يحب أن يكون فنه لكل البشر».

لحّن وجيه عزيز العديد من الأغاني المميزة في مشوار محمد منير من بينها «ممكن» و«من أول لمسة» و«عصفور» و«قلبك الشاطر»، وعن تعاونه مع منير وتلحين أغانٍ له تعد الأكثر عدداً في مشوار منير بعد أعمال أحمد منيب، يقول عزيز: «لحنت لمحمد منير 16 أغنية في مشواره الفني وأنا فخور وسعيد أنني ساهمت في مشوار فنان من أهم المطربين في تاريخ مصر».

يحضر عزيز لإقامة حفلات جديدة يقدم من خلالها مشروعاً غنائياً مستقلاً (صفحته على فيسبوك)

وقدم عزيز ثلاثة ألحان للفنانة المصرية سيمون هي «مش نظرة وابتسامة» و«ماشية في حالي» و«اسهر بقى لوحدك»، ويصفها بأنها «فنانة جريئة في اختياراتها، وكان هذا سبباً في نجاح الأعمال التي قدمناها سوياً، وأشهرها أغنية (مش نظرة وابتسامة)».

أغنية «إن ما قدرتش تضحك» التي أداها الفنان الراحل أحمد زكي في نهاية فيلم «هستيريا» من أعمال وجيه عزيز المشهورة التي قدمها للدراما عموماً، ويقول عن هذه الأعمال: «أحب الأعمال الدرامية سواء بالسينما أو المسرح أو التلفزيون، هذا هو نوع الفن الذي أستمتع بالعمل فيه، فالدراما تسمح بمساحة أكبر لتناول موضوعات ومواقف وكلمات صعب جداً تقديمها في ألبوم غنائي، وجماهيرياً أغنية (إن ما قدرتش تضحك) لها جمهور كبير والكثير من الفرق الغنائية تقدمها في حفلاتها».

وعن ارتباطه في المسرح الغنائي بأعمال صلاح جاهين وفؤاد حداد وما يقدمانه في أعمالهما يقول: «فلسفة الشاعر صلاح جاهين وخاصة في الرباعيات شيء مذهل، ووصف الشاعر فؤاد حداد للأمور بشكل عام يسعد أي ملحن».

من واقع أنه فنان مستقل، لا يعتمد على شركة إنتاج، يواصل وجيه عزز مشواره الفني بأغانٍ «سنغل» بين الحين والآخر، بالإضافة للحفلات التي يقدمها في مصر وخارجها، وهو ما يفسر سر الفارق الزمني بين ألبومه السابق «ناقص حتة» في 2007 وألبومه الجديد «ما تقلقيش» في 2026.

أستمتع بما أقدمه للدراما لأنها تتناول موضوعات يصعب تقديمها وجيه عزيز