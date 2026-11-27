تجاوز مشوار الموسيقي بسام شليطا حدود لبنان والعالم العربي ليصل إلى أوروبا. وفي خطوة يعدّها من أبرز محطاته الفنية، منحته جمعية «وان فيجين» جائزة الفنون والثقافة. وهي جائزة سنوية تُمنح لمواهب تسهم في صياغة عصرنا وإثراء تراثنا المشترك على نحو مستدام.

ويوضح الموسيقي شليطا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم الخميس في مقر منظمة «اليونيسكو» في باريس، شهد أيضاً تكريم الطبيب البريطاني اللبناني الأصل ندي حكيم. ويتابع: «فهو نحات مشهور وعازف كلارينيت من الطراز الرفيع. وقد تواصلت مع الجهة المنظمة للجائزة لإدراجه على لائحة المكرّمين. فهو مُرشد لي، ووجه لبناني مضيء في عالمَي الجراحة والفن معاً».

الموسيقي اللبناني شليطا حاز أخيراً جائزة «الفنون والثقافة» العالمية (بسام شليطا)

وعن أهمية الجائزة التي حصل عليها، يقول: «إنها أهم خطوة أحققها اليوم في مشواري الموسيقي على المستوى العالمي. فقد سبق أن نلت جوائز كثيرة محلية، لكن لهذه الجائزة طعماً خاصاً يرتبط بالانتشار العالمي خارج حدود الوطن، وكنت وضعتها من بين أهدافي. وعندما اتصلت بي الجهة المنظمة، فوجئت بالأمر. وتبيّن لي لاحقاً أنهم تعرفوا إليّ عن كثب بعد إحيائي حفل (فانتازيا الأندلس). ويمزج هذا العمل بين الموسيقى الأندلسية والإسبانية والنغمات الشرقية والعربية، ليقدم تجربة تتجاوز حدود العزف المنفرد».

ويؤكد شليطا أنه اعتاد وضع خطة متكاملة، من أهداف محددة يسعى إلى تحقيقها تباعاً. ويرى أن أهمية جائزة «الفنون والثقافة» تضاهي في أهميتها جوائز «غرامي». ويضيف: «مع بداية كل عام، أضع خطة أسعى إلى تنفيذها. قد لا أكون جنيت أرباحاً طائلة من عملي كمؤلفٍ موسيقي ومايسترو، لكنني أشعر بالاكتفاء لأنني وصلت إلى المكانة التي كنت أصبو إليها منذ بداياتي. وقد أحييت حفلات في لندن وباريس ولبنان، وأتطلع إلى تحقيق المزيد عاماً بعد عام».

عزف شليطا خلال حفل توزيع جوائز «وان فيجين» مقطوعة «إلى حيث تنتمي»، وهي موسيقى لفيلم سينمائي سيُعرض في عام 2027. ورافقه في العزف على الكلارينيت البروفسور ندي حكيم. وفي 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يحيي شليطا حفلاً موسيقياً على مسرح «برج إيفل» في باريس. ويوضح: «سيرافقني فيه عازف الكلارينيت الفنان ريلو من بلاد البلقان. ومن لبنان، سيصدح صوت الفنانة كريستا كساب التي سبق أن تعاونت معها. فأنا أختار عادة أصواتاً أعجب بها لتشاركني حفلاتي الموسيقية. وأحب أصوات كريستا وفاديا نجم وسينتيا لطّي وكريستيل ملاح ورنين الشعار... وأعدّها بمنزلة جواهر ذات قيمة فنية رفيعة، ينتظرها مستقبل واعد».

جمهور شليطا على موعد معه في حفل «أو بيروت» بمناسبة الأعياد (بسام شليطا)

وعن المواصفات التي ينبغي أن يتحلّى بها الفنان الذي يشاركه حفلاته، يردّ: «عندما أتحدث عن هذا الموضوع، أنطلق من مبدأ علمي وليس من مجرد رأي شخصي. وتؤدي طبقة الصوت دوراً أساسياً في خياراتي؛ إذ يجب أن يتمكن الفنان من إصابة النوتة الموسيقية بالشكل المطلوب. وغالباً ما أستعين بأصوات ذات خامة صوتية عميقة ومميزة، ولها هويتها الخاصة. كما ينبغي أن يكون صاحب الصوت قادراً على التفاعل مع النوتات الموسيقية التي أعزفها، وأن يتحلّى بإحساس عالٍ، وخبرة في علم الموسيقى، وأذن موسيقية مرهفة. وتدخل هذه العناصر مجتمعة في خياراتي، إلى جانب الكاريزما التي يجب أن يتمتع بها الفنان على المسرح». ويتابع: «الوصول إلى قلوب الناس يبدأ من حضور قوي وثابت، وليس من خلال القفز والصراخ على الخشبة».

يرافق المايسترو شليطا في حفله الباريسي على خشبة مسرح «برج إيفل» فرقة شرقية تضم عازفين على القانون والرق والناي. ويشرح فلسفته الموسيقية قائلاً: «كل ما أقوم به يندرج في إطار تقريب الناس من موسيقاي، بحيث يصل إحساسها إلى قلوبهم، لا إلى عقولهم فحسب. فاستعراض المهارات من خلال مقطوعات موسيقية تفتقر إلى البساطة لا يلامس الناس بتاتاً».

ويشير شليطا إلى أن اللبنانيين الذين حققوا التفوق خارج وطنهم كثر، وأنهم يتمتعون بالتواضع والارتباط ببلدهم الأم. ويقول: «أرى نفسي متواضعاً أمام إنجازاتهم، ومن بينهم البروفسور ندي حكيم. لقد أسّسوا مدارس فنية يُحتذى بها، وقد تتفوق في مبادئها وموسيقاها على أهم المدارس الفنية التي نتغنى بها في لبنان. واليوم، أعمل على استقطاب جمهور عالمي، بحيث لا يقتصر انتشاري على المستوى المحلي. وانطلاقاً من هذه الرؤية، بدأت أغيّر استراتيجيتي في العمل، لأكون أكثر انفتاحاً على كبار الفنانين العالميين، وأتحرر من القالب التقليدي».

وإلى جانب البروفسور ندي حكيم، يشيد شليطا بعدد من الفنانين والموسيقيين الذين تأثر بتجاربهم، ويقول: «هناك مؤلفون موسيقيون عدة تأثرت بأعمالهم، وأعدّهم مثلي الأعلى، ومن بينهم ناجي حكيم وبشارة الخوري وغبريال يارد. وعلى الرغم من الشهرة التي يتمتعون بها، فإنهم يتصفون بتواضع كبير».

ومن باريس، ينتقل بسام شليطا في 16 ديسمبر (كانون الأول) إلى لبنان، وتحديداً إلى أنطلياس، لإحياء حفل في «أو بيروت» بمناسبة الأعياد. ويقدّم الأمسية تحت عنوان «قصة الميلاد»، بمشاركة جوقة وضيوف، من بينهم مجد عقيقي وجو عازار. كما يشاركه الغناء على المسرح كل من آنا كودينوفا وريان الحاج. ويتضمن الحفل أيضاً مفاجآت فنية يكشف عنها في حينها.

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