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يوميات الشرق

«فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» وثائقي يستعيد إرث «موسيقار الأجيال»

يحصد إعجاباً في «القاهرة السينمائي»

فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)
فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)
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«فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» وثائقي يستعيد إرث «موسيقار الأجيال»

فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)
فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)

يفيض الفيلم الوثائقي الطويل «فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» بعذوبة وسحر الفن والموسيقى، إذ تصحبنا السوبرانو المصرية فاطمة سعيد في رحلة تستعيد من خلالها أعمال «موسيقار الأجيال» وحياته وتأثيره في الموسيقى الشرقية والغناء العربي. وتسعى أيضاً من خلال المشروع إلى المساهمة في الحفاظ على إرثه المهدد بالاندثار في ظل غياب تدوين النوت الموسيقية لكثير من مؤلفاته. وتعمل فاطمة سعيد على نشر إبداعات موسيقار «الأجيال» محمد عبد الوهاب، في مصر والوطن العربي وفي أوروبا، ولا سيما ألمانيا حيث تُقيم، ونجحت في تقديم كنوزه الموسيقية على أكبر وأهم مسارح برلين، ليتفاعل معها الجمهور الألماني ويردد بعض مقاطعها.

ونال الفيلم بعد عرضه العالمي الأول، الخميس، إعجاب الجمهور الذي استقبله بتصفيق متواصل أثناء وبعد عرضه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا. ويشارك العمل ضمن العروض الخاصة «خارج المسابقة» بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام حالياً، ويستمر حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

الفيلم إنتاج ألماني مصري مشترك، وأخرجه الألماني رالف بليجر، ويندرج ضمن مشروع أطلقته فاطمة سعيد بالتعاون مع جامعة «إكسفورد» ومع أسرة الموسيقار الراحل، يهدف لحفظ تراثه الموسيقي وإتاحته للأجيال الجديدة.

رحلة البحث عن الموسيقار

تخوض فاطمة سعيد مغامرة، تنتقل فيها بين كل من القاهرة وبرلين، تبحث عن سبل الحفاظ على موسيقى محمد عبد الوهاب، ونشرها، تغني له في «مترو برلين» وفي شوارعها، فتحظى بتصفيق الجمهور، تؤكد أن شغفها بعبد الوهاب الذي تُعده رائد الفيلم الغنائي، بدأ مع ترديدها لأغنياته مع والدها وهي طفلة، وتشعر أن موسيقاه تُقربها لمصر. تتوقف سعيد عند أغنيات أفلامه، وألحانه لكبار المطربين، وتبهرها أغنية «أنا لك على طول»، التي يقدمها الفيلم في مقطع بصوت عبد الحليم، وتارة بصوتها، تغنيها بكلمات إيطالية، فتبهر جمهوراً لم يسمع عن عبد الوهاب.

وترى أن عبد الوهاب كان مولعاً بموسيقى ورقصة «التانغو»، فتظهر في مشهد وهي تشارك راقصاً ألمانياً في حفل ببرلين أداء رقصة على موسيقى أغنية ليلى مراد «ماليش أمل في الدنيا دي» التي ظهر فيها تأثر الموسيقار الكبير بالتانغو. وبينما بدا الجمهور متحفظاً في البداية، سرعان ما تفاعل معها بقوة ليختتم المشهد بالتصفيق الحار.

فاطمة سعيد تتبعت أثر محمد عبد الوهاب (الملصق الدعائي للفيلم)

في الفيلم تتجه فاطمة سعيد إلي حي «باب الشعرية»، حيث ولد ونشأ محمد عبد الوهاب، باحثة عن المنزل الذي شهد بداياته وتمثاله الذي يقع بميدان باب الشعرية. وتتحدث عن أغانيه الوطنية قائلة إنه لم يشدُ بها فقط لمصر، بل للوطن العربي، وترى أنها تحمل الطابع العاطفي الذي يميز أغنياته الرومانسية. خلال الرحلة تتخذ فاطمة سعيد أدواراً مختلفة، فهي مذيعة تارة، وممثلة تارة أخرى.

عائلة الموسيقار

وتواصل السوبرانو المصرية رحلتها في الفيلم، وتقابل عمر محمد خليل حفيد موسيقار الأجيال الذي يتحدث عن اهتمام أسرته بالحفاظ على إرث جده. وفي مشاهد أخرى تلتقي ابنتيه؛ عصمت وعفت، اللتين ترويان أنه كثيراً ما كان يصيغ ألحانه وهو جالس بينهم. تنهي فاطمة سعيد الرحلة بزيارة متحف محمد عبد الوهاب بوسط القاهرة، وتزور استديوهات الإذاعة بمبنى ماسبيرو، التي شهدت تسجيل بعض أشهر أعماله.

ورغم أن محمد عبد الوهاب رحل عن الدنيا في عام مولدها (1991)، لكن فاطمة سعيد تحمل طموحاً كبيراً بإيصال موسيقاه لخارج حدود العالم العربي، وترى أنه قدّم منجزات فريدة في عالم الموسيقى والغناء كان سابقاً فيها عصره. وتنجح في تقديم حفل لألحانه بأهم قاعات الموسيقى «كونسيرت هاوس» ببرلين.

يختتم الفيلم بلقطة تجمع فاطمة سعيد ووالدها، وهما يغنيان «عيني بترف» من ألحان محمد عبد الوهاب وغناء ليلى مراد.

تحديات

وعقب انتهاء العرض، تحدثت فاطمة سعيد مع الجمهور عن التحديات التي صاحبت إنجاز الفيلم، موضحة أن تصويره استغرق 4 سنوات، وهي فترة طويلة اضطرت فيها للتنقل بين القاهرة وبرلين بشكل مستمر بالتوازي مع ارتباطاتها الموسيقية.

كما أشارت إلى أن التجربة شكّلت أولى خطواتها في مجال التمثيل، لكنها اعتبرت التجربة ممتعة جداً على حد تعبيرها.

لم يحظَ بما يستحقه من الاحتفاء

وعلّق الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، مؤكداً أنه من محبي عبد الوهاب، وأنه عرفه عن قرب كما قدمه في حفله الأخير بلندن. وذكر أن فاطمة سعيدة أخبرته برغبتها في أن يكون العرض الأول للفيلم بمهرجان القاهرة، ورغم أن وقت التسجيل قد انتهى، فإنه طلب فتح باب التقديم من جديد لأجل الفيلم الذي شاهد مقاطع غير مكتملة جذبته بشدة، وطلب تأليف قطعة موسيقية تصاحب عرض الفيلم في المهرجان.

ولفت فهمي، في كلمته، إلى أن عبد الوهاب لم يحظَ بما يستحقه من الاحتفاء خلال السنوات الأخيرة، ولفت إلى غياب أعمال سينمائية ومسلسلات درامية تتناول سيرته وإرثه الفني الغنائي والسينمائي، مشيداً بجهود فاطمة سعيد ومخرج الفيلم.

السوبرانو فاطمة سعيد تتوسط طاقم فيلمها على الرد كاربت (إدارة المهرجان)

وخطف المخرج رالف بيلجر الأنظار على مسرح الأوبرا حين ظهر واضعاً كوفية فلسطينية، وقال إن ولعه بموسيقى عبد الوهاب واهتمام فاطمة سعيد جعلاه يتحمس للفيلم، خصوصاً في ظل اهتمامه بتقديم أفلام عن موسيقيين عظام على غرار بيتهوفن وتشايكوفسكي.

وثائقي وروائي

وقال الناقد المغربي خالد الخضري إن الفيلم يتجاوز التوثيق، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «رأيي أنه ليس وثائقياً فقط، يكشف لنا مسيرة عبد الوهاب ويستعيد ألحانه، لكنه أيضاً فيلم روائي يتميز بحيوية وتغمره الموسيقى والأغنيات الخالدة»، مؤكداً أن هذا الفيلم جعلنا نحب عبد الوهاب وموسيقاه أكثر، ونُعيد اكتشافه كموسيقي ترك أثراً خالداً في الغناء العربي، كما أكد الخضري أن «الفيلم يكشف عن موهبة بطلته، ليس في الغناء فقط، بل التمثيل أيضاً».

وجمع الموسيقار محمد عبد الوهاب، المولود عام 1901، بين الغناء والتلحين والتمثيل، وكان قد بدأ الغناء في سن 17 وتبناه الشاعر الكبير أحمد شوقي منذ نبوغه المبكر.

وتغنى بألحان عبد الوهاب، الذي لقب بـ«موسيقار الأجيال»، كبار المطربين المصريين والعرب، من بينهم أم كلثوم وفيروز، وليلى مراد، وعبد الحليم حافظ، ونجاة، وصباح، وفايزة أحمد.

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يوميات الشرق

«فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» وثائقي يستعيد إرث «موسيقار الأجيال»

فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)
فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)
TT
TT

«فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» وثائقي يستعيد إرث «موسيقار الأجيال»

فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)
فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)

يفيض الفيلم الوثائقي الطويل «فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» بعذوبة وسحر الفن والموسيقى، إذ تصحبنا السوبرانو المصرية فاطمة سعيد في رحلة تستعيد من خلالها أعمال «موسيقار الأجيال» وحياته وتأثيره في الموسيقى الشرقية والغناء العربي. وتسعى أيضاً من خلال المشروع إلى المساهمة في الحفاظ على إرثه المهدد بالاندثار في ظل غياب تدوين النوت الموسيقية لكثير من مؤلفاته. وتعمل فاطمة سعيد على نشر إبداعات موسيقار «الأجيال» محمد عبد الوهاب، في مصر والوطن العربي وفي أوروبا، ولا سيما ألمانيا حيث تُقيم، ونجحت في تقديم كنوزه الموسيقية على أكبر وأهم مسارح برلين، ليتفاعل معها الجمهور الألماني ويردد بعض مقاطعها.

ونال الفيلم بعد عرضه العالمي الأول، الخميس، إعجاب الجمهور الذي استقبله بتصفيق متواصل أثناء وبعد عرضه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا. ويشارك العمل ضمن العروض الخاصة «خارج المسابقة» بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام حالياً، ويستمر حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

الفيلم إنتاج ألماني مصري مشترك، وأخرجه الألماني رالف بليجر، ويندرج ضمن مشروع أطلقته فاطمة سعيد بالتعاون مع جامعة «إكسفورد» ومع أسرة الموسيقار الراحل، يهدف لحفظ تراثه الموسيقي وإتاحته للأجيال الجديدة.

رحلة البحث عن الموسيقار

تخوض فاطمة سعيد مغامرة، تنتقل فيها بين كل من القاهرة وبرلين، تبحث عن سبل الحفاظ على موسيقى محمد عبد الوهاب، ونشرها، تغني له في «مترو برلين» وفي شوارعها، فتحظى بتصفيق الجمهور، تؤكد أن شغفها بعبد الوهاب الذي تُعده رائد الفيلم الغنائي، بدأ مع ترديدها لأغنياته مع والدها وهي طفلة، وتشعر أن موسيقاه تُقربها لمصر. تتوقف سعيد عند أغنيات أفلامه، وألحانه لكبار المطربين، وتبهرها أغنية «أنا لك على طول»، التي يقدمها الفيلم في مقطع بصوت عبد الحليم، وتارة بصوتها، تغنيها بكلمات إيطالية، فتبهر جمهوراً لم يسمع عن عبد الوهاب.

وترى أن عبد الوهاب كان مولعاً بموسيقى ورقصة «التانغو»، فتظهر في مشهد وهي تشارك راقصاً ألمانياً في حفل ببرلين أداء رقصة على موسيقى أغنية ليلى مراد «ماليش أمل في الدنيا دي» التي ظهر فيها تأثر الموسيقار الكبير بالتانغو. وبينما بدا الجمهور متحفظاً في البداية، سرعان ما تفاعل معها بقوة ليختتم المشهد بالتصفيق الحار.

فاطمة سعيد تتبعت أثر محمد عبد الوهاب (الملصق الدعائي للفيلم)

في الفيلم تتجه فاطمة سعيد إلي حي «باب الشعرية»، حيث ولد ونشأ محمد عبد الوهاب، باحثة عن المنزل الذي شهد بداياته وتمثاله الذي يقع بميدان باب الشعرية. وتتحدث عن أغانيه الوطنية قائلة إنه لم يشدُ بها فقط لمصر، بل للوطن العربي، وترى أنها تحمل الطابع العاطفي الذي يميز أغنياته الرومانسية. خلال الرحلة تتخذ فاطمة سعيد أدواراً مختلفة، فهي مذيعة تارة، وممثلة تارة أخرى.

عائلة الموسيقار

وتواصل السوبرانو المصرية رحلتها في الفيلم، وتقابل عمر محمد خليل حفيد موسيقار الأجيال الذي يتحدث عن اهتمام أسرته بالحفاظ على إرث جده. وفي مشاهد أخرى تلتقي ابنتيه؛ عصمت وعفت، اللتين ترويان أنه كثيراً ما كان يصيغ ألحانه وهو جالس بينهم. تنهي فاطمة سعيد الرحلة بزيارة متحف محمد عبد الوهاب بوسط القاهرة، وتزور استديوهات الإذاعة بمبنى ماسبيرو، التي شهدت تسجيل بعض أشهر أعماله.

ورغم أن محمد عبد الوهاب رحل عن الدنيا في عام مولدها (1991)، لكن فاطمة سعيد تحمل طموحاً كبيراً بإيصال موسيقاه لخارج حدود العالم العربي، وترى أنه قدّم منجزات فريدة في عالم الموسيقى والغناء كان سابقاً فيها عصره. وتنجح في تقديم حفل لألحانه بأهم قاعات الموسيقى «كونسيرت هاوس» ببرلين.

يختتم الفيلم بلقطة تجمع فاطمة سعيد ووالدها، وهما يغنيان «عيني بترف» من ألحان محمد عبد الوهاب وغناء ليلى مراد.

تحديات

وعقب انتهاء العرض، تحدثت فاطمة سعيد مع الجمهور عن التحديات التي صاحبت إنجاز الفيلم، موضحة أن تصويره استغرق 4 سنوات، وهي فترة طويلة اضطرت فيها للتنقل بين القاهرة وبرلين بشكل مستمر بالتوازي مع ارتباطاتها الموسيقية.

كما أشارت إلى أن التجربة شكّلت أولى خطواتها في مجال التمثيل، لكنها اعتبرت التجربة ممتعة جداً على حد تعبيرها.

لم يحظَ بما يستحقه من الاحتفاء

وعلّق الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، مؤكداً أنه من محبي عبد الوهاب، وأنه عرفه عن قرب كما قدمه في حفله الأخير بلندن. وذكر أن فاطمة سعيدة أخبرته برغبتها في أن يكون العرض الأول للفيلم بمهرجان القاهرة، ورغم أن وقت التسجيل قد انتهى، فإنه طلب فتح باب التقديم من جديد لأجل الفيلم الذي شاهد مقاطع غير مكتملة جذبته بشدة، وطلب تأليف قطعة موسيقية تصاحب عرض الفيلم في المهرجان.

ولفت فهمي، في كلمته، إلى أن عبد الوهاب لم يحظَ بما يستحقه من الاحتفاء خلال السنوات الأخيرة، ولفت إلى غياب أعمال سينمائية ومسلسلات درامية تتناول سيرته وإرثه الفني الغنائي والسينمائي، مشيداً بجهود فاطمة سعيد ومخرج الفيلم.

السوبرانو فاطمة سعيد تتوسط طاقم فيلمها على الرد كاربت (إدارة المهرجان)

وخطف المخرج رالف بيلجر الأنظار على مسرح الأوبرا حين ظهر واضعاً كوفية فلسطينية، وقال إن ولعه بموسيقى عبد الوهاب واهتمام فاطمة سعيد جعلاه يتحمس للفيلم، خصوصاً في ظل اهتمامه بتقديم أفلام عن موسيقيين عظام على غرار بيتهوفن وتشايكوفسكي.

وثائقي وروائي

وقال الناقد المغربي خالد الخضري إن الفيلم يتجاوز التوثيق، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «رأيي أنه ليس وثائقياً فقط، يكشف لنا مسيرة عبد الوهاب ويستعيد ألحانه، لكنه أيضاً فيلم روائي يتميز بحيوية وتغمره الموسيقى والأغنيات الخالدة»، مؤكداً أن هذا الفيلم جعلنا نحب عبد الوهاب وموسيقاه أكثر، ونُعيد اكتشافه كموسيقي ترك أثراً خالداً في الغناء العربي، كما أكد الخضري أن «الفيلم يكشف عن موهبة بطلته، ليس في الغناء فقط، بل التمثيل أيضاً».

وجمع الموسيقار محمد عبد الوهاب، المولود عام 1901، بين الغناء والتلحين والتمثيل، وكان قد بدأ الغناء في سن 17 وتبناه الشاعر الكبير أحمد شوقي منذ نبوغه المبكر.

وتغنى بألحان عبد الوهاب، الذي لقب بـ«موسيقار الأجيال»، كبار المطربين المصريين والعرب، من بينهم أم كلثوم وفيروز، وليلى مراد، وعبد الحليم حافظ، ونجاة، وصباح، وفايزة أحمد.

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مهرجان موسيقى سينما غناء مصر
يوميات الشرق

نوري أوزدوغان: «الكلاب الميتة لا تعض» يكشف العالم الخفي لتجارة النفايات

يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
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نوري أوزدوغان: «الكلاب الميتة لا تعض» يكشف العالم الخفي لتجارة النفايات

يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)

قال المخرج التركي نوري جيهان أوزدوغان إن فيلمه الروائي الطويل الأول «الكلاب الميتة لا تعض» انطلق من حكاية صديقين يسعيان إلى الصعود في عالم الجريمة، قبل أن يتخذ مساراً مختلفاً مع اكتشافه حجم الأضرار الناجمة عن تجارة النفايات.

وأضاف أوزدوغان في حواره مع «الشرق الأوسط» أن البحث في هذه التجارة كشف له مدخلاً إلى حياة «عصمت»، الشاب الذي يحمل أثر تخلّي والده عنه في طفولته، ويعمل في دفن النفايات السامة لتوفير ثمن دواء أمه.

مخرج الفيلم نوري أوزدوغان (الشركة المنتجة)

ويشارك الفيلم في قسم «البانوراما الدولية» بالدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان «روتردام».

وأكد أوزدوغان أن ما عرفه خلال البحث مسّه شخصياً؛ لأن التلوث يهدد الأرض التي يعيش فيها مع أحبائه. ومن التفاصيل التي لفتت انتباهه أن العاملين في هذه التجارة يطلقون على النفايات اسم «المواد الخام»، وهو تعبير يمنحها قيمة في السوق، ويحجب الأضرار التي يتحملها العاملون فيها وسكان المناطق القريبة من أماكن دفنها.

وتدور أحداث الفيلم حول صديقين منذ الطفولة يعملان في أدنى مراتب شبكة للاتجار غير المشروع بالنفايات، ويتوليان التخلص من الشحنات المستوردة غير القابلة لإعادة التدوير. ويحلم الاثنان بإدارة نشاط لحسابهما، لكن بينما يحاول «عصمت» تأمين ثمن الدواء لأمه المصابة بالسرطان، تدخل العصابات المحلية في صراع على أرباح التجارة. ويقبل الصديقان مهام أكثر خطورة طمعاً في الصعود، فتبدأ علاقتهما في التصدع.

وأوضح أوزدوغان أن المفارقة التي بنى عليها مسار عصمت تكمن في أن الشاب، وهو يحاول إبقاء أمه على قيد الحياة، يصبح جزءاً من المنظومة التي أسهمت في مرضها. وهكذا يعود المال الذي يحصل عليه مقابل دفن النفايات إلى الجهات المستفيدة من التجارة، حين ينفقه على العلاج.

وقال إن تخلّي الأب عن عصمت في طفولته يساعد على فهم تعلّقه بصديقه «دوغو»، فهو يرى فيه القوة والجرأة اللتين يفتقدهما، ويحتاج إلى علاقاته كي يجد مكاناً له في عالم الجريمة، فيما يستمد دوغو إحساسه بقوته من الإعجاب الذي يراه في عينَي عصمت.

مخرج الفيلم صور العمل كاملاً في تركيا (الشركة المنتجة)

وأشار أوزدوغان إلى أنه كتب شخصية عصمت وفي ذهنه الممثل كمال بوراك ألبَر، الذي سبق أن عمل معه في فيلمه القصير «Sirayet». والتقيا مراراً خلال مرحلة الكتابة، ثم عملا في البروفات على إظهار تحولات الشخصية من خلال النظرات والصمت والتغير التدريجي في استجابتها لدوغو.

وأضاف أن العلاقة التي نشأت بين الممثلين خلال التحضير دفعته إلى إعادة النظر في تصوره الأول للعلاقة بين الصديقين. ففي السيناريو كان دوغو أكثر هيمنة، لكن الممثلين أضافا قدراً من الندية اختار المخرج الاحتفاظ به.

وأوضح أنه أراد أن يختبر الجمهور شيئاً من شعور عصمت بالتخلّي، حين يفقد فجأة الشخصية التي اعتاد أن يرى العالم من خلالها. وامتد هذا الاختيار إلى موضع الكاميرا؛ إذ بقيت داخل سيارة الصديقين وكأنها طرف ثالث في العلاقة بينهما، في حين راقبت من الخارج سيارات أصحاب النفوذ في الشبكة، الذين لا يرى عصمت من عالمهم سوى ما يصل إليه بحكم عمله.

وعن المكان، قال أوزدوغان إنه كتب السيناريو وفي ذهنه البلدة الساحلية التي صوّر فيها الفيلم، «كاراطاش» بمحافظة أضنة، لافتاً إلى أن معرفته بالمنطقة وأهلها، وحتى بمواضع شروق الشمس وغروبها في مختلف فصول العام، انعكست على اختياراته خلال التصوير.

وأوضح أنه درس أفلام المخرج الإيطالي ماتيو غاروني لقطةً لقطة قبل التصوير، ليتأمل كيفية توظيفه الأماكن الحقيقية في سرد حكاياته. وأشار إلى أن تأثره بالواقعية الإيطالية الجديدة دفعه إلى التصوير، بالتعاون مع مدير التصوير مصطفى يشيل أوفا، في شوارع البلدة ومرافئها ومنشآت معالجة النفايات.

وأضاف أنه قرّب الكاميرا من وجه عصمت في مشاهد العمل بين النفايات، وصوّر الجرذان وهي تتحرك بين المخلفات من زاوية رؤية الشاب، مؤكداً أنه أراد نقل خوف عصمت وإحساسه بضيق المكان إلى المتفرج، حتى يكاد يتخيل رائحة المكان. وفي افتتاح الفيلم، استخدم تقارير إذاعية وتلفزيونية لشرح آليات تجارة النفايات، قبل أن يتتبع أثرها في حياة من يدفعون ثمنها؛ من العامل الذي يقضي يومه بين المخلفات، إلى الأم التي تحتاج إلى الدواء، والصديقين اللذين تتفكك علاقتهما مع تورطهما في التجارة.

المخرج خلال تصوير الفيلم (الشركة المنتجة)

وقال أوزدوغان إن صديقه المخرج توناهان كورت اقترح عنوان «الكلاب الميتة لا تعض»، رابطاً إياه بقسم الولاء الذي يفتتح الفيلم، وبالكلاب الضالة التي تبحث عن طعامها في المكبّات. ورأى في العنوان أيضاً وصفاً لطريقة عمل العصابات التي تستفيد من الأشخاص ما داموا يخدمون مصالحها، ثم تقصيهم حين يشكلون خطراً عليها.

وأضاف أن محدودية الميزانية دفعته إلى تعديل بعض تفاصيل السيناريو بما يتناسب مع أماكن التصوير والموارد المتاحة، مع حرصه خلال الإخراج على تقديم العنف من دون إضفاء جاذبية على عالم الجريمة. وأكد أن عرض الفيلم للمرة الأولى في «روتردام» كان مهماً بالنسبة إليه، فالمدينة تضم أحد الموانئ الكبرى في العالم، وهولندا من الدول الأوروبية التي تصدّر النفايات إلى تركيا.

وقال إن بعض المشاهدين الهولنديين تساءلوا بعد العرض عن دور بلدهم في هذه التجارة، مؤكداً أن «عصمت» يتحمل مسؤولية اختياره العمل في دفن النفايات، فيما تقع المسؤولية الأكبر على أصحاب النفوذ الذين يديرون التجارة ويجنون أرباحها.

وعن عرض الفيلم في القاهرة، قال أوزدوغان إن ما تركه المصريون قبل آلاف السنين لا يزال يلهم العالم، معرباً عن أمله في أن يناقش مع الجمهور ما سيتركه عصرنا لمن يأتي بعدنا، ومن بين ذلك كميات هائلة من النفايات التي يتعذر تدويرها.

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يوميات الشرق

إليزابيث الثانية في رسائل نادرة: «لدي حساسية من الأطباء البيطريين»

الأميرة إليزابيث (التي أصبحت لاحقاً الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة) في صورة مع حصانها بعد جولة ركوب في حديقة وندسور غريت بارك (إنستغرام)
الأميرة إليزابيث (التي أصبحت لاحقاً الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة) في صورة مع حصانها بعد جولة ركوب في حديقة وندسور غريت بارك (إنستغرام)
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إليزابيث الثانية في رسائل نادرة: «لدي حساسية من الأطباء البيطريين»

الأميرة إليزابيث (التي أصبحت لاحقاً الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة) في صورة مع حصانها بعد جولة ركوب في حديقة وندسور غريت بارك (إنستغرام)
الأميرة إليزابيث (التي أصبحت لاحقاً الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة) في صورة مع حصانها بعد جولة ركوب في حديقة وندسور غريت بارك (إنستغرام)

لم تكن الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية تخفي آراءها، حتى عندما يتعلق الأمر بالأطباء البيطريين. ففي رسالة شخصية كتبتها عام 1960، عبّرت عن استيائها من تشخيص طبيب بيطري لحالة إحدى فرسها، قائلة بلهجة لا تخلو من الدعابة: «أنا غاضبة! لا يعاني المهر من أي شيء على الإطلاق... لدي حساسية من الأطباء البيطريين، ولا أستطيع تغيير ذلك».

50 رسالة ومذكرة بخط يد الملكة الراحلة تُعرض في مزاد بلندن وتكشف جانباً عفوياً من حياتها وعلاقتها الوثيقة بالخيول (دار «بونهامز»)

وتكشف الرسالة، التي تظهر للمرة الأولى ضمن مجموعة من المراسلات الشخصية للملكة، جانباً أقل رسمية من شخصيتها، بعيداً عن البروتوكول الملكي والمناسبات العامة. وهو جانب يرتبط بشغفها المعروف بالخيول، واهتمامها الدقيق بتفاصيل تربيتها وتدريبها وصحتها.

ووفقاً لصحيفة «التلغراف»، تضم المجموعة نحو 50 رسالة ومذكرة كتبتها إليزابيث الثانية بين عامي 1954 و1961، ووجّهتها إلى مساعدها العسكري والتر مورلي سيل، المسؤول عن الإسطبلات الملكية. وظلت هذه الأوراق محفوظة لدى عائلة سيل على مدى نحو 65 عاماً، قبل أن تقرر دار «بونهامز» للمزادات عرضها للبيع في لندن يوم 3 ديسمبر (كانون الأول)، بتقديرات تتراوح بين 8 آلاف و12 ألف جنيه إسترليني.

مجموعة أرشيفية واسعة من المواد المذيلة بتوقيع الملكة إليزابيث الثانية (دار «بونهامز»)

وتعكس المراسلات معرفة الملكة الواسعة بالخيول، إلى جانب حبها لخوض تجارب ركوب الخيول التي تتطلب مهارة وصبراً. ففي إحدى الرسائل، وصفت تجربتها مع الحصان «سيربرايز» بأنها أشبه بالجلوس فوق كرة مطاطية، بسبب حماسه الشديد ورغبته المستمرة في الانطلاق. لكنها، بدلاً من الابتعاد عن هذا التحدي، كانت تستمتع بمحاولة السيطرة عليه، وتشعر بالرضا عندما تنجح في تحسين أدائه.

أما عندما تعلق الأمر بأبنائها، فكانت أكثر حرصاً. فقد طلبت التأكد من تدريب المهور جيداً قبل أن تمتطيها الأميرة آن والأمير تشارلز، مشيرة إلى أن تجربة سيئة مع حصان صعب المراس قد تجعل الأخير ينفر من ركوب الخيل.

كتب ومخطوطات قيّمة ومواد تتعلق بالعلوم والرياضة ينتهي المزاد بدءاً من 3 ديسمبر 2026 (دار «بونهامز»)

وفي رسالة أخرى، أظهرت الملكة قدراً لافتاً من التواضع، عندما تحدثت عن حصان يدعى «سي بريز»، رأت أنه يتمتع بقوة ومهارة تفوقان ما تحتاج إليه هي، خصوصاً أنها لا تمارس ركوب الخيل سوى مرة واحدة أسبوعياً. بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن الحصان قد يمتلك مؤهلات تؤهله للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وتضم المجموعة سبع رسائل موقعة باسم «إليزابيث ر»، إلى جانب 37 مذكرة و12 بطاقة تهنئة بعيد الميلاد أرسلتها الملكة إلى مساعدها.

مجموعة أرشيفية واسعة من المواد المذيلة بتوقيع الملكة إليزابيث الثانية والموجهة إلى مرافقها الملكي والعميد والتر مورلي سيل (1903-1976) (دار «بونهامز»)

وقال ماثيو هايلي، المتخصص في المخطوطات لدى دار «بونهامز»، إن هذه الأوراق تقدم نافذة نادرة على الحياة اليومية للملكة، وتكشف عن شخصية تتعامل مع الخيول بشغف ومعرفة عملية عميقة، وتتابع تفاصيلها باهتمام يتجاوز مجرد هواية ملكية.

وبين ملاحظات التدريب والخلافات مع الأطباء البيطريين، تبدو هذه الرسائل أقرب إلى أحاديث شخصية عفوية، تكشف عن امرأة وجدت في الخيول مساحة خاصة بعيداً عن أعباء العرش، ولم تتردد حتى في التعبير عن غضبها عندما يتعلق الأمر بما تحبه.

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