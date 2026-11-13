«فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» وثائقي يستعيد إرث «موسيقار الأجيال»

يفيض الفيلم الوثائقي الطويل «فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» بعذوبة وسحر الفن والموسيقى، إذ تصحبنا السوبرانو المصرية فاطمة سعيد في رحلة تستعيد من خلالها أعمال «موسيقار الأجيال» وحياته وتأثيره في الموسيقى الشرقية والغناء العربي. وتسعى أيضاً من خلال المشروع إلى المساهمة في الحفاظ على إرثه المهدد بالاندثار في ظل غياب تدوين النوت الموسيقية لكثير من مؤلفاته. وتعمل فاطمة سعيد على نشر إبداعات موسيقار «الأجيال» محمد عبد الوهاب، في مصر والوطن العربي وفي أوروبا، ولا سيما ألمانيا حيث تُقيم، ونجحت في تقديم كنوزه الموسيقية على أكبر وأهم مسارح برلين، ليتفاعل معها الجمهور الألماني ويردد بعض مقاطعها.

ونال الفيلم بعد عرضه العالمي الأول، الخميس، إعجاب الجمهور الذي استقبله بتصفيق متواصل أثناء وبعد عرضه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا. ويشارك العمل ضمن العروض الخاصة «خارج المسابقة» بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام حالياً، ويستمر حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

الفيلم إنتاج ألماني مصري مشترك، وأخرجه الألماني رالف بليجر، ويندرج ضمن مشروع أطلقته فاطمة سعيد بالتعاون مع جامعة «إكسفورد» ومع أسرة الموسيقار الراحل، يهدف لحفظ تراثه الموسيقي وإتاحته للأجيال الجديدة.

رحلة البحث عن الموسيقار

تخوض فاطمة سعيد مغامرة، تنتقل فيها بين كل من القاهرة وبرلين، تبحث عن سبل الحفاظ على موسيقى محمد عبد الوهاب، ونشرها، تغني له في «مترو برلين» وفي شوارعها، فتحظى بتصفيق الجمهور، تؤكد أن شغفها بعبد الوهاب الذي تُعده رائد الفيلم الغنائي، بدأ مع ترديدها لأغنياته مع والدها وهي طفلة، وتشعر أن موسيقاه تُقربها لمصر. تتوقف سعيد عند أغنيات أفلامه، وألحانه لكبار المطربين، وتبهرها أغنية «أنا لك على طول»، التي يقدمها الفيلم في مقطع بصوت عبد الحليم، وتارة بصوتها، تغنيها بكلمات إيطالية، فتبهر جمهوراً لم يسمع عن عبد الوهاب.

وترى أن عبد الوهاب كان مولعاً بموسيقى ورقصة «التانغو»، فتظهر في مشهد وهي تشارك راقصاً ألمانياً في حفل ببرلين أداء رقصة على موسيقى أغنية ليلى مراد «ماليش أمل في الدنيا دي» التي ظهر فيها تأثر الموسيقار الكبير بالتانغو. وبينما بدا الجمهور متحفظاً في البداية، سرعان ما تفاعل معها بقوة ليختتم المشهد بالتصفيق الحار.

فاطمة سعيد تتبعت أثر محمد عبد الوهاب (الملصق الدعائي للفيلم)

في الفيلم تتجه فاطمة سعيد إلي حي «باب الشعرية»، حيث ولد ونشأ محمد عبد الوهاب، باحثة عن المنزل الذي شهد بداياته وتمثاله الذي يقع بميدان باب الشعرية. وتتحدث عن أغانيه الوطنية قائلة إنه لم يشدُ بها فقط لمصر، بل للوطن العربي، وترى أنها تحمل الطابع العاطفي الذي يميز أغنياته الرومانسية. خلال الرحلة تتخذ فاطمة سعيد أدواراً مختلفة، فهي مذيعة تارة، وممثلة تارة أخرى.

عائلة الموسيقار

وتواصل السوبرانو المصرية رحلتها في الفيلم، وتقابل عمر محمد خليل حفيد موسيقار الأجيال الذي يتحدث عن اهتمام أسرته بالحفاظ على إرث جده. وفي مشاهد أخرى تلتقي ابنتيه؛ عصمت وعفت، اللتين ترويان أنه كثيراً ما كان يصيغ ألحانه وهو جالس بينهم. تنهي فاطمة سعيد الرحلة بزيارة متحف محمد عبد الوهاب بوسط القاهرة، وتزور استديوهات الإذاعة بمبنى ماسبيرو، التي شهدت تسجيل بعض أشهر أعماله.

ورغم أن محمد عبد الوهاب رحل عن الدنيا في عام مولدها (1991)، لكن فاطمة سعيد تحمل طموحاً كبيراً بإيصال موسيقاه لخارج حدود العالم العربي، وترى أنه قدّم منجزات فريدة في عالم الموسيقى والغناء كان سابقاً فيها عصره. وتنجح في تقديم حفل لألحانه بأهم قاعات الموسيقى «كونسيرت هاوس» ببرلين.

يختتم الفيلم بلقطة تجمع فاطمة سعيد ووالدها، وهما يغنيان «عيني بترف» من ألحان محمد عبد الوهاب وغناء ليلى مراد.

تحديات

وعقب انتهاء العرض، تحدثت فاطمة سعيد مع الجمهور عن التحديات التي صاحبت إنجاز الفيلم، موضحة أن تصويره استغرق 4 سنوات، وهي فترة طويلة اضطرت فيها للتنقل بين القاهرة وبرلين بشكل مستمر بالتوازي مع ارتباطاتها الموسيقية.

كما أشارت إلى أن التجربة شكّلت أولى خطواتها في مجال التمثيل، لكنها اعتبرت التجربة ممتعة جداً على حد تعبيرها.

لم يحظَ بما يستحقه من الاحتفاء

وعلّق الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، مؤكداً أنه من محبي عبد الوهاب، وأنه عرفه عن قرب كما قدمه في حفله الأخير بلندن. وذكر أن فاطمة سعيدة أخبرته برغبتها في أن يكون العرض الأول للفيلم بمهرجان القاهرة، ورغم أن وقت التسجيل قد انتهى، فإنه طلب فتح باب التقديم من جديد لأجل الفيلم الذي شاهد مقاطع غير مكتملة جذبته بشدة، وطلب تأليف قطعة موسيقية تصاحب عرض الفيلم في المهرجان.

ولفت فهمي، في كلمته، إلى أن عبد الوهاب لم يحظَ بما يستحقه من الاحتفاء خلال السنوات الأخيرة، ولفت إلى غياب أعمال سينمائية ومسلسلات درامية تتناول سيرته وإرثه الفني الغنائي والسينمائي، مشيداً بجهود فاطمة سعيد ومخرج الفيلم.

السوبرانو فاطمة سعيد تتوسط طاقم فيلمها على الرد كاربت (إدارة المهرجان)

وخطف المخرج رالف بيلجر الأنظار على مسرح الأوبرا حين ظهر واضعاً كوفية فلسطينية، وقال إن ولعه بموسيقى عبد الوهاب واهتمام فاطمة سعيد جعلاه يتحمس للفيلم، خصوصاً في ظل اهتمامه بتقديم أفلام عن موسيقيين عظام على غرار بيتهوفن وتشايكوفسكي.

وثائقي وروائي

وقال الناقد المغربي خالد الخضري إن الفيلم يتجاوز التوثيق، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «رأيي أنه ليس وثائقياً فقط، يكشف لنا مسيرة عبد الوهاب ويستعيد ألحانه، لكنه أيضاً فيلم روائي يتميز بحيوية وتغمره الموسيقى والأغنيات الخالدة»، مؤكداً أن هذا الفيلم جعلنا نحب عبد الوهاب وموسيقاه أكثر، ونُعيد اكتشافه كموسيقي ترك أثراً خالداً في الغناء العربي، كما أكد الخضري أن «الفيلم يكشف عن موهبة بطلته، ليس في الغناء فقط، بل التمثيل أيضاً».

وجمع الموسيقار محمد عبد الوهاب، المولود عام 1901، بين الغناء والتلحين والتمثيل، وكان قد بدأ الغناء في سن 17 وتبناه الشاعر الكبير أحمد شوقي منذ نبوغه المبكر.

وتغنى بألحان عبد الوهاب، الذي لقب بـ«موسيقار الأجيال»، كبار المطربين المصريين والعرب، من بينهم أم كلثوم وفيروز، وليلى مراد، وعبد الحليم حافظ، ونجاة، وصباح، وفايزة أحمد.