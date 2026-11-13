مازن ضاهر لـ«الشرق الأوسط»: أكتب من نبض التجربة... ولا أساير «الترند»

ليست الأغنية بالنسبة إلى الشاعر مازن ضاهر مجرد كلمات تُصاغ لترافق لحناً، بل مساحة يترجم فيها تجاربه الشخصية، فيحوّل مشاعره إلى نصوص تجد طريقها إلى صوت الفنان وإحساس الجمهور.

استطاع ضاهر أن يترك بصمته في عالم الأغنية من خلال نصوص تنتمي إلى «السهل الممتنع». فهو لم ينجرف وراء ترند الكلام العادي والشعبي، بل حافظ على أسلوب يرتكز على الجملة النثرية الراقية. فالكلمة عنده ليست صناعة لغوية فحسب، بل انعكاس لمواقف وحالات عاشها، ووجد فيها مادة تستحق أن تتحوَّل إلى أغنية.

برأي ضاهر أن تعاونه مع الفنان الشامي محطة مهمة في مشواره الفني (مازن ضاهر)

أحدث الأعمال التي كتبها أغنية «تعا» للفنان السوري الشامي، التي حققت منذ الأيام الأولى لإصدارها ملايين المشاهدات. ويقول مطلعها: «تعا نتحدى الفراق، تعا ما نغيب ونشتاق، تعا أشبع من عينيك ونحرق للماضي وراق. تعا خبيني بإيديك ما تحرمني منّك هيك تعبت أشتاق».

وقد تماهى جمهور الشامي مع كلماتها، حتى تصدَّرت سباق الأغاني منذ اللحظة الأولى. كما أدّاها الشامي بأسلوب مختلف عن أعماله السابقة، مما أسهم في نجاحها.

ويشير الشاعر مازن ضاهر إلى أنه يعتز بتعاونه مع الشامي، مضيفاً: «إنها محطة مهمة في مشواري الفني، لا سيما أنني أعدّه فناناً طموحاً وذكياً. ولا شك أنه قام بمجازفة عندما اختارني لمشاركته في تأليف كلمات أغنيته الجديدة. فمنذ انطلاقته الأولى، اشتهر بكتابة جميع أعماله وتلحينها بنفسه. وفي (تعا) كسر القاعدة، رغم ما قد ينطوي على ذلك من مخاطرة».

يستوحي موضوعات أغانيه من تجاربه الشخصية (مازن ضاهر)

وعمّا جمعه بالشامي من نقاط تشابه، يرد: «اكتشفت أن بيننا كيمياء قوية، لا سيما أنني كنت قد حفظت نبرة صوته وأُعجبت بها. وحاولت قدر الإمكان ألّا أتجه نحو كلام صعب وفلسفي. فكتبت واضعاً في اعتباري جيلين مختلفين، هما جيل اليوم من الشباب والمراهقين، والجيل الأكبر سناً. كما استلهمت عبارة يرددها الشامي دائماً، وهي (حب وحنان)، التي يحيِّي بها جمهوره في كل مرة يطلّ عليه. فوُلِدتْ تركيبة أغنية بأسلوب منسّق أثمرت النتيجة التي نراها اليوم».

سبق لمازن ضاهر أن تعاون مع عدد كبير من الفنانين، بينهم إليسا، وملحم زين، ونجوى كرم، وناصيف زيتون، وغيرهم. وتميَّز بتقديم أغانٍ تحمل صدق الإحساس وعفوية المشاعر. ويعلّق: «ما يهمّني عندما أكتب هو أن تخرج كلماتي من أجواء نظيفة لها خصوصيتها. فأنا أعيش في قريتي في إقليم التفاح، وأستلهم قصائدي من يومياتي ومشاعري. تُولد كلماتي بصورة عفوية، من دون أي تخطيط أو تفكير مسبق. أعيش إحساس اللحظة وأبني عليه. وعندما كتبت (جرحي ما شفي) للفنان صابر الرباعي، كان والدي على فراش الموت. كنت أراه أمامي، وينساب قلمي معبّراً عن مشاعري وأحاسيسي من خلال قصة من حياتي».

يُحضر مع الفنان ناصيف زيتون لـ5 أغنيات جديدة (مازن ضاهر)

ويشير في هذا السياق إلى أنه توقَّع نجاح أغنية «تعا»، وهي من ألحان كريم عبدو وتوزيع سليمان دميان. ويضيف: «عندما ينبع الكلام من تجربة حقيقية مهما كان الزمان والمكان، لا بدّ أن يلاقي الصدى المطلوب لدى الناس. ومنذ بداياتي، لجأت إلى كتابة الأغنية الموزونة شعرياً، وينطبق الأمر على قوافيها، لدرجة أنني أكتب وفق أوزان البحور الشعرية. فما زلت متأثراً بالشعر العميق، مع إدخال بعض التحديث عليه».

ويقول إنه يتأثر عادة بشخصية الفنان الذي يكتب له الأغنية، فيصغي بدقة إلى صوته وأسلوب غنائه، ويدقِّق في مخارج الحروف لديه. ويوضح: «أتطلّع إلى تفاصيل صغيرة في نبرة صوته، حتى إنني ألاحق الحرف الذي يخرجه بأجمل صورة. وأحياناً، ومن دون أن ألتقي فناناً ما، أشعر بحاجة إلى كتابة أغنية له بمجرد سماع صوته».

ويؤكد أن بين الناس حتى اليوم مَن يمتلك أذناً قادرة على تمييز تركيبة الأغنية وجودتها، والدليل على ذلك تفوّق أغنية على أخرى ورواجها. ويرى أن الفنان عندما يختار شاعراً جيداً، لا بدّ أن يحصد النجاح. أما مَن يتوجَّه إلى مستوى كلاميٍّ هابط، فيأتي خياره من مبدأ «خالف تُعرَف» ليس أكثر. ويضيف: «لا يمكنني أن أركب موجة الترندات الحالية. وهناك فنانون من الصف الأول وقعوا، مع الأسف، في هذا الفخ، وألغوا تاريخهم الفني بأنفسهم. فالكلمة الحلوة لا يمكن أن تموت. وأحزن عندما أستمع إلى أغنيات من هذا النوع، وأحاربها بكل قوتي، كما أبدي رأيي فيها. وأقولها بوضوح: أنا خارج هذه اللعبة».

عندما يكتب، يفكّر مازن ضاهر بالملحن الذي يصلح لترجمة كلماته إلى نوتات موسيقية. ويشرح: «أحياناً يأتيني اللحن فأكتب على أساسه، وألحق بحسّه الدرامي أو بالإيقاع الذي يعتمده. وإذا لم يعجبني الملحن، أمتنع عن إعطائه الكلام. فلديّ التزام بالكلمة التي أكتبها، وأرفض أن تسلك طريقاً يقودها إلى لحن لا أحبّذه».

ولكن ماذا خسرت الأغنية العربية برأيه اليوم؟ يردّ: «لا أجد أننا خسرنا الكثير، لا تزال على الساحة أغنيات رائعة، وهناك مَن يحب الاستماع إلى العمل الجميل. وموجة الأغاني التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب آخذة في التراجع. وعندما نقدِّم الأغاني الجيدة، فإننا نقوم بعملية تنظيف لآذان الناس. فالأغنية العربية عموماً لا تشكو أبداً من مرحلة خطرة».

لدي التزام بالكلمة التي أكتبها... وأرفض أن تسلك طريقاً يقودها إلى لحن لا أحبّذه مازن ضاهر