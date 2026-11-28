لا أحد يعرف على وجه الدقّة كيف تمكّن فرانك غرو من قطع مسافة تزيد على 100 ميل، من ولاية ميريلاند إلى ولاية بنسلفانيا. لكن بعد ساعات من اختفائه، ظهر غرو، المصاب بمرض ألزهايمر، في مدينة فيلادلفيا، بالقرب من المنطقة التي نشأ فيها، وبدأ يعزف على البيانو في الهواء الطلق.

ونقلت صحيفة «الواشنطن بوست» عن ماغي هنكين، ابنة غرو، قولها إنها أوقفت سيارتها أمام منزلها في مدينة بوي بولاية ميريلاند، صباح الخميس الماضي، ودخلت المنزل لدقائق. وعندما عادت، اكتشفت اختفاء سيارتها ووالدها، البالغ 78 عاماً.

وأضافت: «كان أبي يسأل دائماً: متى يمكنني العودة إلى المنزل؟».

وأوضحت هنكين أنّ إصابة والدها بمرض ألزهايمر شُخّصت قبل نحو 6 سنوات، وأنه أحياناً لا يتعرَّف إلى أفراد أسرته. ولم يعد يقود السيارة منذ تشخيص إصابته بالمرض.

وأدّى اختفاء غرو إلى إطلاق الشرطة عملية بحث، وإصدار تنبيه «سيلفر أليرت» المُخصّص للمساعدة في العثور على كبار السنّ المفقودين، كما استعانت السلطات بمروحيات للمشاركة في عمليات البحث عنه.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، كان أنجيلو توريس، البالغ 65 عاماً، عائداً إلى منزله في شمال شرقي فيلادلفيا، عندما لاحظ وجود غرو بالقرب من زاوية منزله.

وقال إنّ غرو لم يكن قادراً على تذكُّر رقم هاتف ابنته، لذا فتّش السيارة وعثر فيها على فاتورة صادرة عن أحد معارض السيارات.

ونحو الساعة الأولى ظهراً، اتّصل توريس بالرقم المدوَّن على الفاتورة، فردّت هنكين على المكالمة.

ونسّقت هنكين مع شقيقة والدها، التي تقيم في مدينة نوريستاون، للحضور واصطحابه. وفي أثناء انتظاره وصولها، بدأ غرو يعزف على بيانو من طراز «بالدوين»، كان أحد جيران توريس قد وضعه في الخارج تمهيداً للتخلّص منه.

وعلَّق توريس: «لقد أذهلني ما رأيته».

وكان العزف على البيانو هواية غرو لعقود طويلة، وأوضحت ابنته أنه رغم إصابته بألزهايمر، فإنه لا يزال يعزف على الآلة الموسيقية يومياً، وأحياناً لساعات متواصلة.

وعندما عاد غرو إلى منزله في ميريلاند، لم يكن يتذكّر ما حدث.

وقالت هنكين إنّ أفراد الأسرة سيقودون سياراتهم جميعاً إلى نوريستاون للاحتفال بعيد الشكر. وأضافت أنّ والدها سيتمكّن أخيراً من العودة إلى المنزل، كما كان يتمنّى دائماً.