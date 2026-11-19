يُعدّ إيصال الدواء إلى الدماغ أحد أكبر التحديات في علاج مرض ألزهايمر، لأن الحاجز الدموي الدماغي يمنع حتى المواد المفيدة من الوصول إليه.
وقد تمكَّن باحثون أستراليون من تجاوز هذا التحدي، عبر تحويل الأنف إلى «مصنع» ينتج المواد العلاجية بنفسه، ويرسلها مباشرة إلى الدماغ.
فقد طوَّر الفريق قطرات أنف أثبتت تجاربهم فاعليتها في إعادة القدرات المعرفية وتحسين الذاكرة وتحفيز نمو خلايا عصبية جديدة لدى الفئران المسنَّة.
وبحسب موقع «ساينس آليرت» العلمي، فإن التقنية تعتمد على استخدام جسيمات دهنية متناهية الصغر لنقل تعليمات وراثية إلى خلايا الأنف، تحفزها على إنتاج بروتين يُعرف باسم «عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ»، وهو بروتين أساسي يساعد على بقاء الخلايا العصبية سليمة ويدعم وظائف التعلم والذاكرة، ويسهم في تكوين روابط جديدة بين الخلايا العصبية.
وأظهرت التجارب التي أُجريت على فئران مسنَّة، بلغ عمرها 18 شهراً، تحسناً ملحوظاً في التعلم والذاكرة بعد تلقي القطرات؛ إذ استعادت مستويات من الأداء المعرفي قاربت تلك الموجودة لدى الفئران الصغيرة في العمر.
كما رصد الباحثون زيادة بلغت 2.4 مرة في عدد الخلايا التي تحمل بروتين «دبل كورتين»، وهو بروتين مرتبط بتكوين خلايا عصبية جديدة، مقارنةً بالفئران التي لم تتلق العلاج.
وأُجريت تجربة منفصلة على نموذج فأري لمرض ألزهايمر، حيث أُخضعت فئران لتجارب تحاكي التغيرات المرتبطة بالمرض، فجاءت النتائج مشابهة؛ إذ تحسنت القدرات المعرفية والذاكرة، مع زيادة الخلايا المرتبطة بتكوين الخلايا العصبية الجديدة في منطقة الحُصين بالمخ، وهي منطقة أساسية للتعلُّم وتخزين الذكريات، لكن العلاج لم يؤدِّ إلى انخفاض مستويات ترسّبات بروتين الأميلويد في الدماغ، وهي من السمات المرتبطة بالمرض.
ويعمل الفريق البحثي حالياً على تطوير التقنية تمهيداً للانتقال إلى مراحل الاختبار السريري على البشر.
وقال عالم الوراثة غريغ نيلي، من جامعة سيدني، إن الدخول في التجارب السريرية على البشر قد يجعل هذا الأسلوب أول نظام غير جراحي لتوصيل العلاج إلى الدماغ ومواجهة مرض ألزهايمر، مع تجاوز الحاجز الدموي الدماغي.
وأوضح أن الطريق لا يزال طويلاً قبل تطبيق العلاج على البشر، مؤكداً ضرورة إجراء سلسلة من دراسات السلامة على الحيوانات أولاً، كما لفت إلى أن الاختلافات بين أنوف الفئران والبشر تستلزم اختبارات إضافية للتأكد من فاعلية التقنية لدى الإنسان.