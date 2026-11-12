بكتيريا الأمعاء والسرطان... ارتباطات تكشفها دراسة واسعة

هل يمكن أن تحمل بكتيريا تعيش في أمعائنا مؤشرات ترتبط بنوع السرطان الذي يصيب الإنسان، أو بالعمر الذي ظهر فيه، أو حتى بمدى تحمّل المريض للعلاج الكيميائي؟ سؤال قد يبدو مفاجئاً، لكنه أصبح محوراً مهماً في الأبحاث الطبية الحديثة، بعدما تجاوز اهتمام العلماء بميكروبات الأمعاء ودورها التقليدي في الهضم، والتمثيل الغذائي، والمناعة، إلى البحث في علاقتها بأمراض معقدة، وفي مقدمتها السرطان.

وفي هذا السياق كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في «مايو كلينك» بالولايات المتحدة، ونُشرت في مجلة «Cell» في سبتمبر (أيلول) 2026، عن ارتباطات لافتة بين الميكروبيوم المعوي وبعض أنواع السرطان، ونتائج علاجها. واستندت الدراسة إلى تحليل عينات من 1364 مريضاً بالسرطان، ومقارنتها بعينات من 287 شخصاً غير مصابين بالمرض، لتكشف عن اختلافات ميكروبية مرتبطة بالسرطان المبكر، ومدة البقاء على قيد الحياة، وبعض الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

ورغم أهمية النتائج، فإنها لا تثبت أن بكتيريا الأمعاء تسبب السرطان، أو أنها تصلح حالياً للتنبؤ بمساره؛ إذ تظل تلك ارتباطات علمية تحتاج إلى مزيد من البحث، والتحقق.

ميكروبات الأمعاء والسرطان

• ما علاقة ميكروبات الأمعاء بالسرطان؟ يضم الجهاز الهضمي مجتمعاً هائلاً من الكائنات الدقيقة، تشمل البكتيريا، والفيروسات، والفطريات، وغيرها، ويُعرف باسم «الميكروبيوم المعوي» (Gut Microbiome). وتؤدي هذه الكائنات أدواراً مهمة في هضم الطعام، واستقلاب العناصر الغذائية، وتنظيم الاستجابات المناعية، وإنتاج مركبات كيميائية تؤثر في وظائف الجسم.

وخلال السنوات الأخيرة أشارت أبحاث متزايدة إلى أن الاختلافات في تركيب الميكروبيوم ووظائفه قد ترتبط بالبيئة الالتهابية والمناعية للجسم، وببعض خصائص الأورام، واستجابة المرضى للعلاج.

لكن التحدي العلمي يتمثل في تحديد ما إذا كانت التغيرات الميكروبية تسهم في تطور المرض، أم تنشأ نتيجة السرطان نفسه، أو عوامل مصاحبة له. ومن هنا تأتي أهمية دراسة «مايو كلينك» التي ربطت التحليل الميكروبي ببيانات سريرية تشمل نوع السرطان، وعمر التشخيص، ونتائج العلاج.

• بصمات ميكروبية لأنواع السرطان. كشفت الدراسة أن العلاقة بين ميكروبات الأمعاء والسرطان تختلف باختلاف نوع الورم. وبعد مراعاة تأثير الحالات الصحية المصاحبة، وعوامل أخرى، حدد الباحثون 341 نوعاً ميكروبياً ارتبطت بخمس مجموعات من السرطان.

وأظهرت النتائج أن بعض الأورام ارتبطت بانخفاض أنواع بكتيرية توجد عادةً في الأمعاء السليمة، بينما ارتبطت أورام أخرى بزيادة أنواع معينة. ففي الأورام العصبية الصمّاوية رُصد انخفاض واسع في بكتيريا ترتبط بصحة الأمعاء. وفي سرطانات الكبد والأقنية الصفراوية داخل الكبد، ظهرت مستويات أعلى من بكتيريا «إنتيروكوكس فيكاليس» (Enterococcus faecalis)، بينما ارتبط سرطان المريء بزيادة ستة أنواع بكتيرية، منها أنواع تنتمي إلى جنس «العقديات» (Streptococcus). كما ظهرت ارتباطات مميزة في بعض سرطانات الدم، ومنها ابيضاض الدم اللمفاوي، والورم النقوي المتعدد.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ضوء ما يوضحه الدكتور بورنا كاشياب (Purna Kashyap)، مدير برنامج «مايو كلينك» لدراسة الميكروبيوم، ومدير برنامج علوم الميكروبيوم في مركز «مايو كلينك» للطب الفردي، وأحد الباحثين الرئيسين في الدراسة. وتبرز الدراسة أهمية تحليل ميكروبات الأمعاء لدى أعداد كبيرة من مرضى السرطان، بما يتيح التعرف على أنماط ميكروبية تختلف باختلاف أنواع الأورام، وربطها بخصائص المرض، ونتائجه العلاجية.

وتبرز أهمية هذا النهج في أنه لا يقتصر على البحث عن بكتيريا بعينها، بل يسعى إلى فهم العلاقة بين المجتمع الميكروبي المعوي والسرطان بصورة أشمل. وقد تساعد هذه المعرفة مستقبلاً على تحديد مؤشرات بيولوجية إضافية تدعم تقييم المرضى، وتفتح المجال أمام دراسات تستكشف إمكان الاستفادة من الميكروبيوم في تطوير استراتيجيات أكثر دقة لرعاية مرضى السرطان.

الدكتور بورنا كاشياب

رصد السرطان... ونجاح العلاج

• السرطان المبكر... بصمات مختلفة. من النتائج اللافتة وجود اختلافات في ميكروبات الأمعاء بين المرضى الذين شُخّصوا بالسرطان في سن مبكرة وأولئك الذين ظهر لديهم المرض في أعمار أكبر. وركز الباحثون على سرطان القولون، والمستقيم، وسرطان الثدي، بمقارنة المرضى الذين شُخّصوا في سن الخمسين أو قبلها بمن شُخّصوا بعد هذا العمر.

وفي سرطان القولون والمستقيم المبكر، رصد الباحثون ارتفاعاً في بكتيريا «فيلونيلا بارفولا» (Veillonella parvula)، مقارنة بالمرضى الأكبر سناً. وتتميز هذه البكتيريا بقدرتها على استخدام مادة «اللاكتات» الناتجة عن عمليات استقلابية داخل الجسم. وعند قياس مستويات اللاكتات في عينات البراز، وجد الباحثون أنها كانت أعلى لدى المرضى الذين ظهرت لديهم هذه البكتيريا، ما يشير إلى علاقة محتملة بين التغيرات الاستقلابية المصاحبة للأورام المبكرة والبيئة الميكروبية للأمعاء.

أما في سرطان الثدي المبكر، فقد رُصدت تغيرات أوسع في تنوع ميكروبات الأمعاء وتركيبها، شملت ارتفاع أنواع من جنس «كولينسيلا» (Collinsella)، وانخفاض أنواع أخرى. كما ظهرت تغيرات في المسارات الميكروبية المرتبطة باستقلاب الأحماض الصفراوية، وهي مواد ينتجها الكبد، وتساعد على هضم الدهون، وتشارك بكتيريا الأمعاء في تحويلها إلى مركبات أخرى.

وتشير هذه الاختلافات إلى أن الارتباطات الميكروبية بالسرطان المبكر قد تتباين بحسب العضو المصاب، ولا تتبع نمطاً واحداً في جميع الأورام.

• ميكروبات الأمعاء وفرص البقاء. امتدت الدراسة إلى بحث العلاقة بين الميكروبيوم ومدة بقاء المرضى على قيد الحياة. وتوفرت بيانات متابعة لدى 1345 مريضاً، بمتوسط بلغ نحو 45 شهراً. وأظهرت التحليلات ارتباط بعض الخصائص الميكروبية باختلاف فرص البقاء، مع تباين النتائج بين أنواع السرطان. ففي سرطانات الكبد والقنوات الصفراوية داخل الكبد ارتبط ارتفاع مستويات بكتيريا «بيفيدوباكتيريوم لونغم» (Bifidobacterium longum) بتحسن البقاء على قيد الحياة، بينما ارتبطت بكتيريا «بلاوتيا ماسيلينسيس» (Blautia massiliensis) بنتائج أقل ملاءمة. ويعكس هذا التباين اختلاف دلالات الأنواع البكتيرية حتى داخل المجموعة السرطانية نفسها.

وفي تحليل آخر، استخدم الباحثون مؤشراً يُعرف باسم «توبوسكور» (TOPOSCORE)، حيث يعتمد على خصائص الميكروبيوم المعوي. ووجدوا أن المرضى الذين امتلكوا نمطاً ميكروبياً أكثر ارتباطاً بالصحة كانت لديهم مخاطر وفاة أقل بنسبة 32 في المائة، مقارنة بالمجموعة الأخرى، بعد مراعاة عوامل سريرية متعددة. واستمر هذا الارتباط بعد استبعاد المرضى الذين تلقوا العلاج المناعي، مما يشير إلى أن دلالة المؤشر قد لا تقتصر على هذا العلاج.

ومن المهم التمييز هنا بين انخفاض خطر الوفاة وزيادة فرص الشفاء؛ فالنسبة المذكورة تعبّر عن انخفاض نسبي في خطر الوفاة خلال فترة المتابعة، ولا تعني أن 32 في المائة من المرضى قد شُفوا من السرطان، أو أن وجود نمط ميكروبي معين هو الذي أدى إلى تحسن بقائهم. وإنما تشير إلى ارتباط إحصائي قد يساعد مستقبلاً على فهم العوامل المرتبطة بمسار المرض.

وتفتح النتائج مجالاً لدراسة إمكان إضافة تحليل الميكروبيوم مستقبلاً إلى المؤشرات المستخدمة في تقييم مسار السرطان.

• ميكروبات الأمعاء ومضاعفات العلاج الكيميائي. من النتائج ذات الأهمية التطبيقية المحتملة ارتباط بعض بكتيريا الأمعاء بالإسهال المصاحب للعلاج الكيميائي، وهو من المضاعفات التي قد تؤثر في جودة حياة المرضى، وقدرتهم على تحمّل العلاج.

*استشاري طب المجتمع