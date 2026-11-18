تحتوي الفاكهة بطبيعتها على السكر، ما يدفع كثيرين إلى الاعتقاد بضرورة تجنبها عند محاولة السيطرة على ارتفاع مستويات السكر في الدم. لكن الفاكهة تحتوي أيضاً على الألياف التي تُبطئ عملية الهضم، وتساعد على منع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر (الغلوكوز) في الدم، خصوصاً عند تناولها إلى جانب الدهون الصحية أو الأطعمة الغنية بالبروتين.

وتوفر الفاكهة كذلك مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم للحفاظ على صحته العامة. لذلك لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم الامتناع تماماً عن تناول الفاكهة، بل يمكنهم اختيار الأنواع التي تحتوي على كميات أقل من السكر، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

1. التوت الأحمر (الراسبيري)

تحتوي جميع أنواع الفاكهة على السكر والألياف، وهما من الكربوهيدرات. ومع ذلك، تتميز بعض الأنواع باحتوائها على كميات أكبر من الألياف ونسب أقل من السكر، ما يساعد على الحفاظ على استقرار مستويات الغلوكوز في الدم.

ويُعد التوت الأحمر (الراسبيري) من أفضل الخيارات للمساعدة على التحكم في ارتفاع سكر الدم، وفقاً لجودي سيمون، اختصاصية التغذية في عيادة التغذية التابعة لمركز جامعة واشنطن الطبي (UW Medical Center) في سياتل.

وتقول سيمون: «من الصعب للغاية اختيار نوع واحد فقط من الفاكهة، لكن إذا نظرنا إلى تركيبتها الغذائية، فسوف يكون التوت الأحمر الخيار الأمثل؛ إذ يوفر أكبر قدر من الألياف وأقل كمية من السكر، ما يساعد على ضبط مستويات الغلوكوز في الدم».

ويحتوي كوب واحد من التوت الأحمر على 8 غرامات من الألياف و14.6 غرام من الكربوهيدرات. وتشير بعض الأبحاث المحدودة إلى أن تناوله قد يساعد على الحد من ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذا التأثير.

وتضيف سيمون: «تساعد الألياف على إبطاء معدل امتصاص السكر الموجود في الطعام. وبالطبع، هناك عوامل أخرى تؤثر في مستويات الغلوكوز، مثل الأطعمة التي تتناولها إلى جانب التوت؛ إذ يسهم وجود البروتين والدهون أيضاً في الحد من ارتفاع مستويات الغلوكوز».

2. الأفوكادو

تُعد ثمار الأفوكادو خياراً جيداً آخر، إذ توصلت دراسة حديثة إلى أن البالغين الذين يتناولون الأفوكادو أقل عُرضة للإصابة بمرض السكري، مقارنةً بأولئك الذين لا يتناولونه.

كما ربطت دراسة أخرى بين تناول الأفوكادو وانخفاض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

وفي هذا السياق، تقول دوريان دوس، اختصاصية التغذية المسجلة: «إذا كان عليّ اختيار نوع واحد من الفاكهة يُعد الأفضل للتحكم في ارتفاع سكر الدم، فسوف أختار الأفوكادو؛ فهو مصدر للدهون الصحية والألياف، ويحتوي بطبيعته على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات».

وتحتوي الحصة الواحدة، أي نصف ثمرة أفوكادو، على نحو 4.6 غرام من الألياف و6 غرامات من الكربوهيدرات. وإذا كنت ترغب في زيادة استهلاكك للأفوكادو، فيمكنك إضافته بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، سواء كانت حلوة أو مالحة.

وتضيف دوس: «يتميز لب الأفوكادو بقوامه الطري والكريمي ونكهته الخفيفة للغاية، ما يجعله يمتزج بسهولة مع إضافات متنوعة وغنية بالنكهات، مثل جبن البارميزان أو الثوم أو الكزبرة. كما يمكن هرس ثمرة أفوكادو ناضجة لتحضير غموس بسيط يُدهن على المقرمشات أو الخبز المحمص أو خبز التورتيلا».

ويساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، مثل التوت والأفوكادو وغيرهما من الفواكه، إلى جانب مصدر للبروتين أو الدهون الصحية، على إبطاء عملية الهضم ومنع وصول السكريات إلى مجرى الدم بسرعة كبيرة.