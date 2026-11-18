عند التفكير في التحكم في نسبة السكر بالدم، فإن ما تشربه يمكن أن يكون مهماً بقدر ما تأكله.

ووفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث»، يعد عصيرا الطماطم والبرتقال من المشروبات الصباحية الشهيرة، لكن يمكن أن يؤثرا على نسبة السكر في الدم بشكل مختلف.

ويعدّ عصير الطماطم، بشكل عام، الخيار الأفضل لأنه يحتوي على كمية أقل من السكر والكربوهيدرات مقارنة بعصير البرتقال.

كيف يؤثر العصير على نسبة السكر؟

تحتوي عصائر الفاكهة والخضراوات على سكريات طبيعية يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم. وأثناء عملية الهضم، يقوم الجسم بتكسير الكربوهيدرات إلى جلوكوز، الذي يدخل مجرى الدم ويرفع نسبة السكر في الدم.

وتحتوي الفواكه والخضراوات الكاملة على الألياف، مما يبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما يسمح للغلوكوز بالدخول إلى مجرى الدم بشكل تدريجي. ولكن لأن العصير يزيل معظم هذه الألياف، يمكن امتصاص الكربوهيدرات الموجودة في العصير بسرعة أكبر، مما قد يسبب ارتفاعاً سريعاً في نسبة السكر في الدم.

عصير الطماطم أفضل... لماذا؟

يحتوي عصير الطماطم على كمية أقل من الكربوهيدرات والسكر مقارنة بعصير البرتقال. وهذا يعني أنه من غير المرجح أن يسبب ارتفاعاً سريعاً أو ملحوظاً في نسبة السكر في الدم.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن شرب عصير الطماطم قبل تناول الوجبة قد يساعد في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.

وتوفر الطماطم أيضاً «الليكوبين»، وهو مضاد للأكسدة قد يساعد في حماية الخلايا من التلف المرتبط بارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري.

عصير البرتقال يرفع نسبة السكر

يحتوي عصير البرتقال على سكريات طبيعية تضيف إلى إجمالي كمية الكربوهيدرات التي تتناولها ويمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم.

ويحتوي عصير البرتقال، خصوصاً الأصناف التي لا تحتوي على لب، على القليل جداً من الألياف. على عكس البرتقال الكامل، الذي يوفر الألياف من لب الفاكهة وأغشيتها.

ويتم هضم عصير البرتقال بسرعة نسبياً. وقد يؤدي شرب كوب كبير من عصير البرتقال على معدة فارغة إلى ارتفاع أكبر في نسبة السكر في الدم، خاصة عند الأشخاص المصابين بداء السكري أو مقاومة الأنسولين.