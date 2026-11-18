عصير الطماطم ضد البرتقال... أيُّهما أفضل لضبط مستوى السكر في الدم؟https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5342924-%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D9%91%D9%8F%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%9F
عصير الطماطم ضد البرتقال... أيُّهما أفضل لضبط مستوى السكر في الدم؟
عصيرا الطماطم والبرتقال يعدان من المشروبات الصباحية الشهيرة (بكسباي)
عند التفكير في التحكم في نسبة السكر بالدم، فإن ما تشربه يمكن أن يكون مهماً بقدر ما تأكله.
ووفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث»، يعد عصيرا الطماطم والبرتقال من المشروبات الصباحية الشهيرة، لكن يمكن أن يؤثرا على نسبة السكر في الدم بشكل مختلف.
ويعدّ عصير الطماطم، بشكل عام، الخيار الأفضل لأنه يحتوي على كمية أقل من السكر والكربوهيدرات مقارنة بعصير البرتقال.
كيف يؤثر العصير على نسبة السكر؟
تحتوي عصائر الفاكهة والخضراوات على سكريات طبيعية يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم. وأثناء عملية الهضم، يقوم الجسم بتكسير الكربوهيدرات إلى جلوكوز، الذي يدخل مجرى الدم ويرفع نسبة السكر في الدم.
وتحتوي الفواكه والخضراوات الكاملة على الألياف، مما يبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما يسمح للغلوكوز بالدخول إلى مجرى الدم بشكل تدريجي. ولكن لأن العصير يزيل معظم هذه الألياف، يمكن امتصاص الكربوهيدرات الموجودة في العصير بسرعة أكبر، مما قد يسبب ارتفاعاً سريعاً في نسبة السكر في الدم.
عصير الطماطم أفضل... لماذا؟
يحتوي عصير الطماطم على كمية أقل من الكربوهيدرات والسكر مقارنة بعصير البرتقال. وهذا يعني أنه من غير المرجح أن يسبب ارتفاعاً سريعاً أو ملحوظاً في نسبة السكر في الدم.
وتشير بعض الأبحاث إلى أن شرب عصير الطماطم قبل تناول الوجبة قد يساعد في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.
وتوفر الطماطم أيضاً «الليكوبين»، وهو مضاد للأكسدة قد يساعد في حماية الخلايا من التلف المرتبط بارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري.
عصير البرتقال يرفع نسبة السكر
يحتوي عصير البرتقال على سكريات طبيعية تضيف إلى إجمالي كمية الكربوهيدرات التي تتناولها ويمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم.
ويحتوي عصير البرتقال، خصوصاً الأصناف التي لا تحتوي على لب، على القليل جداً من الألياف. على عكس البرتقال الكامل، الذي يوفر الألياف من لب الفاكهة وأغشيتها.
ويتم هضم عصير البرتقال بسرعة نسبياً. وقد يؤدي شرب كوب كبير من عصير البرتقال على معدة فارغة إلى ارتفاع أكبر في نسبة السكر في الدم، خاصة عند الأشخاص المصابين بداء السكري أو مقاومة الأنسولين.
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«الشرق الأوسط» (لندن)
عصير الطماطم ضد البرتقال... أيُّهما أفضل لضبط مستوى السكر في الدم؟https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5342924-%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D9%91%D9%8F%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%9F
عصير الطماطم ضد البرتقال... أيُّهما أفضل لضبط مستوى السكر في الدم؟
عصيرا الطماطم والبرتقال يعدان من المشروبات الصباحية الشهيرة (بكسباي)
عند التفكير في التحكم في نسبة السكر بالدم، فإن ما تشربه يمكن أن يكون مهماً بقدر ما تأكله.
ووفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث»، يعد عصيرا الطماطم والبرتقال من المشروبات الصباحية الشهيرة، لكن يمكن أن يؤثرا على نسبة السكر في الدم بشكل مختلف.
ويعدّ عصير الطماطم، بشكل عام، الخيار الأفضل لأنه يحتوي على كمية أقل من السكر والكربوهيدرات مقارنة بعصير البرتقال.
كيف يؤثر العصير على نسبة السكر؟
تحتوي عصائر الفاكهة والخضراوات على سكريات طبيعية يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم. وأثناء عملية الهضم، يقوم الجسم بتكسير الكربوهيدرات إلى جلوكوز، الذي يدخل مجرى الدم ويرفع نسبة السكر في الدم.
وتحتوي الفواكه والخضراوات الكاملة على الألياف، مما يبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما يسمح للغلوكوز بالدخول إلى مجرى الدم بشكل تدريجي. ولكن لأن العصير يزيل معظم هذه الألياف، يمكن امتصاص الكربوهيدرات الموجودة في العصير بسرعة أكبر، مما قد يسبب ارتفاعاً سريعاً في نسبة السكر في الدم.
عصير الطماطم أفضل... لماذا؟
يحتوي عصير الطماطم على كمية أقل من الكربوهيدرات والسكر مقارنة بعصير البرتقال. وهذا يعني أنه من غير المرجح أن يسبب ارتفاعاً سريعاً أو ملحوظاً في نسبة السكر في الدم.
وتشير بعض الأبحاث إلى أن شرب عصير الطماطم قبل تناول الوجبة قد يساعد في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.
وتوفر الطماطم أيضاً «الليكوبين»، وهو مضاد للأكسدة قد يساعد في حماية الخلايا من التلف المرتبط بارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري.
عصير البرتقال يرفع نسبة السكر
يحتوي عصير البرتقال على سكريات طبيعية تضيف إلى إجمالي كمية الكربوهيدرات التي تتناولها ويمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم.
ويحتوي عصير البرتقال، خصوصاً الأصناف التي لا تحتوي على لب، على القليل جداً من الألياف. على عكس البرتقال الكامل، الذي يوفر الألياف من لب الفاكهة وأغشيتها.
ويتم هضم عصير البرتقال بسرعة نسبياً. وقد يؤدي شرب كوب كبير من عصير البرتقال على معدة فارغة إلى ارتفاع أكبر في نسبة السكر في الدم، خاصة عند الأشخاص المصابين بداء السكري أو مقاومة الأنسولين.
فاكهتان تساعدان على استقرار مستويات السكر في الدم... تعرّف عليهماhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5342890-%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7
فاكهتان تساعدان على استقرار مستويات السكر في الدم... تعرّف عليهما
التوت الأحمر يُعد من أفضل الخيارات للمساعدة على التحكم في ارتفاع سكر الدم (بيكسلز)
تحتوي الفاكهة بطبيعتها على السكر، ما يدفع كثيرين إلى الاعتقاد بضرورة تجنبها عند محاولة السيطرة على ارتفاع مستويات السكر في الدم. لكن الفاكهة تحتوي أيضاً على الألياف التي تُبطئ عملية الهضم، وتساعد على منع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر (الغلوكوز) في الدم، خصوصاً عند تناولها إلى جانب الدهون الصحية أو الأطعمة الغنية بالبروتين.
وتوفر الفاكهة كذلك مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم للحفاظ على صحته العامة. لذلك لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم الامتناع تماماً عن تناول الفاكهة، بل يمكنهم اختيار الأنواع التي تحتوي على كميات أقل من السكر، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».
1. التوت الأحمر (الراسبيري)
تحتوي جميع أنواع الفاكهة على السكر والألياف، وهما من الكربوهيدرات. ومع ذلك، تتميز بعض الأنواع باحتوائها على كميات أكبر من الألياف ونسب أقل من السكر، ما يساعد على الحفاظ على استقرار مستويات الغلوكوز في الدم.
ويُعد التوت الأحمر (الراسبيري) من أفضل الخيارات للمساعدة على التحكم في ارتفاع سكر الدم، وفقاً لجودي سيمون، اختصاصية التغذية في عيادة التغذية التابعة لمركز جامعة واشنطن الطبي (UW Medical Center) في سياتل.
وتقول سيمون: «من الصعب للغاية اختيار نوع واحد فقط من الفاكهة، لكن إذا نظرنا إلى تركيبتها الغذائية، فسوف يكون التوت الأحمر الخيار الأمثل؛ إذ يوفر أكبر قدر من الألياف وأقل كمية من السكر، ما يساعد على ضبط مستويات الغلوكوز في الدم».
ويحتوي كوب واحد من التوت الأحمر على 8 غرامات من الألياف و14.6 غرام من الكربوهيدرات. وتشير بعض الأبحاث المحدودة إلى أن تناوله قد يساعد على الحد من ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذا التأثير.
وتضيف سيمون: «تساعد الألياف على إبطاء معدل امتصاص السكر الموجود في الطعام. وبالطبع، هناك عوامل أخرى تؤثر في مستويات الغلوكوز، مثل الأطعمة التي تتناولها إلى جانب التوت؛ إذ يسهم وجود البروتين والدهون أيضاً في الحد من ارتفاع مستويات الغلوكوز».
2. الأفوكادو
تُعد ثمار الأفوكادو خياراً جيداً آخر، إذ توصلت دراسة حديثة إلى أن البالغين الذين يتناولون الأفوكادو أقل عُرضة للإصابة بمرض السكري، مقارنةً بأولئك الذين لا يتناولونه.
كما ربطت دراسة أخرى بين تناول الأفوكادو وانخفاض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.
وفي هذا السياق، تقول دوريان دوس، اختصاصية التغذية المسجلة: «إذا كان عليّ اختيار نوع واحد من الفاكهة يُعد الأفضل للتحكم في ارتفاع سكر الدم، فسوف أختار الأفوكادو؛ فهو مصدر للدهون الصحية والألياف، ويحتوي بطبيعته على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات».
وتحتوي الحصة الواحدة، أي نصف ثمرة أفوكادو، على نحو 4.6 غرام من الألياف و6 غرامات من الكربوهيدرات. وإذا كنت ترغب في زيادة استهلاكك للأفوكادو، فيمكنك إضافته بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، سواء كانت حلوة أو مالحة.
وتضيف دوس: «يتميز لب الأفوكادو بقوامه الطري والكريمي ونكهته الخفيفة للغاية، ما يجعله يمتزج بسهولة مع إضافات متنوعة وغنية بالنكهات، مثل جبن البارميزان أو الثوم أو الكزبرة. كما يمكن هرس ثمرة أفوكادو ناضجة لتحضير غموس بسيط يُدهن على المقرمشات أو الخبز المحمص أو خبز التورتيلا».
ويساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، مثل التوت والأفوكادو وغيرهما من الفواكه، إلى جانب مصدر للبروتين أو الدهون الصحية، على إبطاء عملية الهضم ومنع وصول السكريات إلى مجرى الدم بسرعة كبيرة.
لماذا ينتفض جسمك فجأة وأنت على وشك النوم؟ دراسة تكشف عن الأسباب المحتملةhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5342839-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%83-%D9%81%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85%D8%9F-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9
لماذا ينتفض جسمك فجأة وأنت على وشك النوم؟ دراسة تكشف عن الأسباب المحتملة
الكافيين والنيكوتين وبعض الأدوية تُعدّ من العوامل التي قد تُسهم في حدوث «نفضات النوم» (بيكسلز)
بينما توشك على الاستغراق في النوم، ينتفض جسمك فجأة وبصورة لا إرادية، فتستيقظ تماماً. تُعرف هذه الانتفاضات باسم «الرعشات التنويمية» أو «نفضات بداية النوم (hypnic jerks)»، وهي ظاهرة شائعة على نحو قد يثير الدهشة. وتشير أبحاث جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون منها بصورة متكررة قد يواجهون أيضاً تدنياً في جودة النوم، وأعراضاً أكبر حدة للأرق، ومستويات أعلى من القلق، وفق موقع «إيفري داي هيلث».
وتقول الدكتورة تانيا غرونبرغر، الباحثة في علم النفس بجامعة باريس لودرون في سالزبورغ بالنمسا: «رغم أن نوبات بدء النوم تُعدّ عموماً غير ضارة، فإنها قد تكون مزعجة للغاية لبعض الأشخاص، وقد تسهم في نشوء حلقة مفرغة من القلق واضطرابات النوم».
ارتباط «نفضات النوم» المتكررة بتراجع جودة النوم وارتفاع مستويات القلق
في هذه الدراسة، استطلع الباحثون آراء نحو 200 شخص بالغ في النمسا وألمانيا، بشأن جودة نومهم، ومعاناتهم من الأرق والقلق والاكتئاب، إلى جانب معتقداتهم بشأن النوم.
وأفاد نحو نصف المشاركين بأنهم يعانون من نوبات بدء النوم مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، بينما ذكر النصف الآخر أنها تحدث لديهم نادراً، أو لا تحدث على الإطلاق.
ومقارنةً بالمشاركين الذين نادراً ما يتعرضون لهذه النوبات، أو لا يعانون منها مطلقاً، فقد أفاد الأشخاص الذين يعانون منها بصورة متكررة بما يلي:
- تراجع جودة النوم بصورة عامة.
- زيادة حدة أعراض الأرق.
- ارتفاع مستويات القلق وأعراض الاكتئاب.
- وجود مزيد من المعتقدات السلبية أو المخاوف بشأن النوم عموماً.
وضمن هذه المجموعة، أفاد نحو 79 في المائة من المشاركين بشعورهم بالذعر عند حدوث هذه النوبات، بينما أشار 74 في المائة إلى شعورهم بالقلق، وذكر 83 في المائة أنهم يشعرون، في بعض الأحيان على الأقل، بضغط يدفعهم إلى ضرورة النوم.
وتوضح الدكتورة غرونبرغر أنها فوجئت بالأوصاف الدقيقة والحسية التي قدمها المشاركون لهذه النفضات؛ إذ وصف بعضهم شعوراً بالسقوط عبر المرتبة، أو الخَطو في الفراغ، بينما تحدث آخرون عن سماع أصوات مرتفعة داخل رؤوسهم، أو رؤية مشاهد بصرية لا وجود لها في الواقع المحيط بهم.
ومع ذلك، فإن الدراسة تنطوي على بعض القيود؛ إذ كانت صغيرة نسبياً، واعتمدت على إفادات المشاركين الذاتية، إلى جانب استبيان لم يخضع للتحقق العلمي المسبق. وبالنظر إلى طبيعة تصميم الدراسة، فإن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت نوبات بدء النوم تسهم في زيادة القلق، أم إن القلق هو الذي يؤدي إلى حدوث هذه النوبات.
ما «نفضات بداية النوم»... ولماذا تحدث؟
تُعدّ «نفضات النوم (Hypnic jerks)» تقلصات عضلية مفاجئة ولا إرادية، تحدث خلال انتقال الجسم من حالة اليقظة إلى النوم. وقد تصيب هذه النفضات أحد أطراف الجسم أو الجسم بأكمله، وتكون مصحوبة أحياناً بإحساس بالسقوط، أو تسارع ضربات القلب، أو ظهور صور ذهنية حية تشبه الأحلام.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 60 و70 في المائة من الأشخاص يختبرون هذه النفضات خلال مرحلة الدخول في النوم، ولو بصورة عرضية. ورغم شيوع هذه الظاهرة، فإن الباحثين لم يتوصلوا بعدُ إلى فهم دقيق للأسباب الكامنة وراء حدوثها.
ويوضح الدكتور راج داسغوبتا، اختصاصي طب الرئة واضطرابات النوم في مؤسسة «هنتنغتون هيلث (Huntington Health)» في باسادينا بولاية كاليفورنيا الأميركية، أن أحد التفسيرات المحتملة يرتبط بالتغيرات التي تطرأ على نشاط الجهاز العصبي خلال انتقال الدماغ إلى حالة النوم.
ويقول داسغوبتا: «التفسير التقليدي هو أنه عندما يكون الشخص مرهقاً، أو يعاني من الحرمان من النوم، أو يشعر بالتوتر، فإن دماغه يميل إلى تجاوز المرحلة الأولية من الانتقال، إلى النوم أسرع، وغالباً بصورة أعلى اضطراباً؛ مما قد يؤدي إلى حدوث تقلصات عضلية».
وقد يسهم التوتر والقلق أيضاً في حدوث حالة من «اليقظة المفرطة (hypervigilance)»، وهي حالة من التأهب الشديد قد تعوق عملية الاستغراق في النوم.
ويضيف داسغوبتا: «عندما تكون في حالة من اليقظة المفرطة، التي غالباً ما تنجم عن القلق، أو التوتر، أو الصدمات النفسية، أو الإرهاق، يظل جهازك العصبي عالقاً في استجابة (الكر أو الفر - fight-or-flight)، المرتبطة بـ«الجهاز العصبي الودّي». وعندما تحاول الاستغراق في النوم، تتعارض حالة التأهب الشديد هذه بصورة مباشرة مع عملية الانتقال الطبيعية للجسم إلى النوم».
كيف تقلل «نفضات النوم» وتحصل على نوم أفضل؟
رغم محدودية الأبحاث المتعلقة بعلاج هذه الظاهرة، فإن هناك بعض العادات التي قد تساعد على تقليل حدوث «نفضات النوم»، أو جعلها أقل إزعاجاً.
- احصل على قسط كافٍ من النوم: قد يسهم الحرمان من النوم، وعدم انتظام مواعيده، في حدوث هذه النفضات. ويقول داسغوبتا: «إذا كنت تعاني من نفضات نوم خفيفة أو عرضية، فيمكنك محاولة تحسين عادات نومك من خلال تقليل استهلاك الكافيين والنيكوتين، والالتزام بجدول نوم منتظم».
- قلل استهلاك الكافيين والمنبهات الأخرى: قد يسهم الكافيين والنيكوتين وبعض الأدوية في حدوث «نفضات النوم». لذلك؛ يُنصح بتجنب تناول المنبهات في وقت متأخر من اليوم. كما ينبغي استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل إجراء أي تغيير على الأدوية الموصوفة لك.
- تحكّم في مستويات التوتر: احرص على اتباع روتين هادئ قبل النوم، يتضمن تقنيات الاسترخاء، مثل تمارين التمدد أو التنفس العميق؛ للمساعدة على تخفيف حالة اليقظة المفرطة قبل الخلود إلى النوم.
- تجنب التمارين الرياضية المكثفة قبيل النوم: قد تؤدي ممارسة التمارين الرياضية في وقت متأخر من الليل إلى تفاقم «نفضات النوم» لدى بعض الأشخاص؛ لذا حاول الانتهاء من التمارين البدنية الشاقة في وقت مبكر من اليوم.
- لا تجبر نفسك على النوم: تجنب محاولة الاستغراق في النوم قسراً. فإذا بقيت مستيقظاً مدة طويلة، فإنه يُنصح بالنهوض من السرير مدة وجيزة وممارسة نشاط هادئ، مثل قراءة كتاب، بدلاً من مراقبة الساعة أو تصفح الهاتف.