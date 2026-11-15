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صحتك

المشي صباحاً أم مساءً... أيهما أفضل لضبط السكري؟

المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)
المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)
TT
TT

المشي صباحاً أم مساءً... أيهما أفضل لضبط السكري؟

المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)
المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)

يمكن لإدخال المشي في روتينك اليومي أن يقطع شوطاً طويلاً نحو خفض مستويات السكر في الدم، ومساعدتك في الوقاية من مرض السكري أو إدارته، وفق ما ذكره موقع «هيلث» المعنيّ بأخبار الصحة.

وفي حين أن المشي في أي وقت من اليوم له فوائد، تشير الأبحاث إلى أن المشي في المساء له تأثير أكبر في مستويات الجلوكوز من المشي صباحاً؛ لأنه يستهدف ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يحدث بعد تناول العشاء.

لماذا المشي في المساء أفضل؟

على الرغم من أن المشي في أي وقت من اليوم مفيد لنسبة السكر في الدم، فإن هناك فوائد أكبر للمشي في المساء مقارنة بالمشي في الصباح، وهي:

مستويات أفضل للجلوكوز: يعمل النشاط البدني المعتدل إلى القوي على استقرار مستويات الجلوكوز لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين هم أيضاً معرَّضون لخطر حالة «مقاومة هرمون الإنسولين» المرضية. ووجدت دراسة أن التمارين المسائية ارتبطت بشكل خاص بانخفاض مستويات الجلوكوز في الليل وفي اليوم التالي مقارنة بالتمارين الصباحية.

حساسية أفضل للإنسولين ومستويات الجلوكوز في أثناء الصيام: وجدت دراسة أُجريت عام 2020 على الرجال المصابين بمرض السكري أو المعرّضين لخطر الإصابة به أن المشاركين الذين مارسوا الرياضة بين الساعة 3 مساءً و6 مساءً كانوا أكثر عرضة لحساسية الإنسولين ومستويات الجلوكوز في أثناء الصيام بشكل أفضل من المشاركين الذين مارسوا الرياضة في الصباح.

تحسين إيقاع الساعة البيولوجية: يتعطل إيقاع الساعة البيولوجية في أمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري. ويمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في وقت متأخر من اليوم على إعادة ضبط هذا الإيقاع. ويبدو هذا صحيحاً بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتدريبات متقطعة عالية الكثافة. وأظهرت إحدى الدراسات أن مستويات الجلوكوز كانت أقل على مدار 24 ساعة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالتدريبات المتقطعة عالية الكثافة بعد الظهر أو في المساء، ولكنها أعلى بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بهذه التدريبات في الصباح.

ما الوقت الأفضل في الليل؟

تتضمن الكثير من الأبحاث التي تقارن المشي في الصباح والمساء ساعات ما بعد الظهر المتأخرة كجزء من المساء. وهذا يعني أنك قد ترى القدر نفسه من الفوائد إذا قمت بالمشي عند الساعة الثالثة عصراً أو في السابعة مساءً.

ومع ذلك، فإن المشي بعد تناول العشاء يوفر فوائد إضافية، حيث وجدت الأبحاث أن المشي مباشرة بعد الانتهاء من تناول الطعام يمكن أن يقلل من ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل، وهو ارتفاع غير طبيعي في مستويات الجلوكوز يحدث في الدم بعد تناول الوجبات.

كم من الوقت يجب أن تمشي؟

هناك عامل آخر تجب مراعاته وهو مدة المشي بعد تناول الطعام. لقد وجدت الأبحاث أن أي مدة من 30 إلى 60 دقيقة يمكن أن تكون فعالة في إدارة مستويات السكر في الدم. وتقدر مدة المشي التي تناهز الـ45 دقيقة بأنها «مدة مناسبة» لتحسين تأثيرات ارتفاع الجلوكوز بعد الوجبة.

وإذا لم تكن مستعداً تماماً للمشي لمدة 45 دقيقة كل ليلة، فلا تترك الأمر بالمرة، فحتى المشي لمدة 10 دقائق مباشرة بعد تناول الوجبة يمكن أن يمنع نسبة الجلوكوز في الدم من الارتفاع بشكل كبير بعد تناول الطعام. بعبارة أخرى، فإن المشي لمسافة قصيرة أفضل من عدم المشي على الإطلاق.

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المشي صباحاً أم مساءً... أيهما أفضل لضبط السكري؟

المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)
المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)
TT
TT

المشي صباحاً أم مساءً... أيهما أفضل لضبط السكري؟

المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)
المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)

يمكن لإدخال المشي في روتينك اليومي أن يقطع شوطاً طويلاً نحو خفض مستويات السكر في الدم، ومساعدتك في الوقاية من مرض السكري أو إدارته، وفق ما ذكره موقع «هيلث» المعنيّ بأخبار الصحة.

وفي حين أن المشي في أي وقت من اليوم له فوائد، تشير الأبحاث إلى أن المشي في المساء له تأثير أكبر في مستويات الجلوكوز من المشي صباحاً؛ لأنه يستهدف ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يحدث بعد تناول العشاء.

لماذا المشي في المساء أفضل؟

على الرغم من أن المشي في أي وقت من اليوم مفيد لنسبة السكر في الدم، فإن هناك فوائد أكبر للمشي في المساء مقارنة بالمشي في الصباح، وهي:

مستويات أفضل للجلوكوز: يعمل النشاط البدني المعتدل إلى القوي على استقرار مستويات الجلوكوز لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين هم أيضاً معرَّضون لخطر حالة «مقاومة هرمون الإنسولين» المرضية. ووجدت دراسة أن التمارين المسائية ارتبطت بشكل خاص بانخفاض مستويات الجلوكوز في الليل وفي اليوم التالي مقارنة بالتمارين الصباحية.

حساسية أفضل للإنسولين ومستويات الجلوكوز في أثناء الصيام: وجدت دراسة أُجريت عام 2020 على الرجال المصابين بمرض السكري أو المعرّضين لخطر الإصابة به أن المشاركين الذين مارسوا الرياضة بين الساعة 3 مساءً و6 مساءً كانوا أكثر عرضة لحساسية الإنسولين ومستويات الجلوكوز في أثناء الصيام بشكل أفضل من المشاركين الذين مارسوا الرياضة في الصباح.

تحسين إيقاع الساعة البيولوجية: يتعطل إيقاع الساعة البيولوجية في أمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري. ويمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في وقت متأخر من اليوم على إعادة ضبط هذا الإيقاع. ويبدو هذا صحيحاً بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتدريبات متقطعة عالية الكثافة. وأظهرت إحدى الدراسات أن مستويات الجلوكوز كانت أقل على مدار 24 ساعة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالتدريبات المتقطعة عالية الكثافة بعد الظهر أو في المساء، ولكنها أعلى بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بهذه التدريبات في الصباح.

ما الوقت الأفضل في الليل؟

تتضمن الكثير من الأبحاث التي تقارن المشي في الصباح والمساء ساعات ما بعد الظهر المتأخرة كجزء من المساء. وهذا يعني أنك قد ترى القدر نفسه من الفوائد إذا قمت بالمشي عند الساعة الثالثة عصراً أو في السابعة مساءً.

ومع ذلك، فإن المشي بعد تناول العشاء يوفر فوائد إضافية، حيث وجدت الأبحاث أن المشي مباشرة بعد الانتهاء من تناول الطعام يمكن أن يقلل من ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل، وهو ارتفاع غير طبيعي في مستويات الجلوكوز يحدث في الدم بعد تناول الوجبات.

كم من الوقت يجب أن تمشي؟

هناك عامل آخر تجب مراعاته وهو مدة المشي بعد تناول الطعام. لقد وجدت الأبحاث أن أي مدة من 30 إلى 60 دقيقة يمكن أن تكون فعالة في إدارة مستويات السكر في الدم. وتقدر مدة المشي التي تناهز الـ45 دقيقة بأنها «مدة مناسبة» لتحسين تأثيرات ارتفاع الجلوكوز بعد الوجبة.

وإذا لم تكن مستعداً تماماً للمشي لمدة 45 دقيقة كل ليلة، فلا تترك الأمر بالمرة، فحتى المشي لمدة 10 دقائق مباشرة بعد تناول الوجبة يمكن أن يمنع نسبة الجلوكوز في الدم من الارتفاع بشكل كبير بعد تناول الطعام. بعبارة أخرى، فإن المشي لمسافة قصيرة أفضل من عدم المشي على الإطلاق.

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السكري علاج السكري الصحة تمارين رياضية
صحتك

كم مرة يجب أن تمارس تمرين القرفصاء وفقاً لعمرك؟

يمكن أن يكون تمرين القرفصاء مؤشراً مهماً على مستوى اللياقة البدنية والقدرة على الحركة والتوازن (أ.ف.ب)
يمكن أن يكون تمرين القرفصاء مؤشراً مهماً على مستوى اللياقة البدنية والقدرة على الحركة والتوازن (أ.ف.ب)
TT
TT

كم مرة يجب أن تمارس تمرين القرفصاء وفقاً لعمرك؟

يمكن أن يكون تمرين القرفصاء مؤشراً مهماً على مستوى اللياقة البدنية والقدرة على الحركة والتوازن (أ.ف.ب)
يمكن أن يكون تمرين القرفصاء مؤشراً مهماً على مستوى اللياقة البدنية والقدرة على الحركة والتوازن (أ.ف.ب)

لا يقتصر تمرين القرفصاء على كونه وسيلة لتقوية عضلات الساقين والأرداف؛ بل يمكن أن يكون مؤشراً مهماً على مستوى اللياقة البدنية والقدرة على الحركة والتوازن، خصوصاً مع التقدم في العمر؛ فعدد المرات التي يستطيع الشخص أداء هذا التمرين خلالها دون توقف قد يكشف عن مدى قوة عضلات الجزء السفلي من الجسم وكفاءة الحركة، وقدرته على أداء الأنشطة اليومية باستقلالية.

وفي هذا السياق، نقل تقرير نشره موقع «هيلث» الطبي، عن إيفان ويليامز، مدرب القوة واللياقة البدنية لفريق ميلووكي باكس لكرة السلة، قوله إن «تمرين القرفصاء باستخدام وزن الجسم يُعدّ اختباراً رائعاً لجودة الحركة بشكل عام، لأنه يجمع بين القوة والمرونة والتناسق والتحكم في حركة الجسم».

وأوضح أن مراقبة وضعية الجسم أثناء التمرين وطريقة الحركة يمكن أن تكشف عن نقاط الضعف العضلي، ومحدودية المرونة، ومشكلات التناسق الحركي، وكذلك التعويضات الحركية التي قد تحدث في الكاحلين والوركين والركبتين والجذع.

وتزداد أهمية هذا التمرين مع التقدم في العمر، لأن القوة والمرونة والتناسق الحركي تميل إلى التراجع بصورة طبيعية، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات في التوازن وزيادة احتمالات السقوط.

وأضاف ويليامز أن «تمرين القرفصاء يشبه إلى حد كبير الأنشطة اليومية، مثل الجلوس والوقوف والتقاط الأشياء من الأرض، ولذلك فهو مؤشر قوي على القدرة على الاستقلال في أداء المهام اليومية ومخاطر السقوط».

كم مرة يجب أن تؤدي تمرين القرفصاء وفقاً لعمرك؟

لا يوجد رقم موحد يناسب الجميع؛ إذ يتأثر عدد مرات أداء التمرين دون توقف بعوامل متعددة، من بينها القدرة على التحمل العضلي، ومرونة المفاصل، وطريقة الحركة، ووزن الجسم، وطول الأطراف، واللياقة القلبية، والخبرة السابقة في ممارسة التمارين، إلى جانب العمر.

ومع ذلك، يقدم المجلس الأميركي للتمارين الرياضية معدلات استرشادية لعدد مرات أداء تمرين القرفصاء التي تُعد جيدة لمختلف الفئات العمرية، وفقاً للرجال والنساء:

بالنسبة للرجال

من 18 إلى 25 عاماً: من 44 إلى 49 مرة.

من 26 إلى 35 عاماً: من 40 إلى 45 مرة.

من 36 إلى 45 عاماً: من 35 إلى 41 مرة.

من 46 إلى 55 عاماً: من 29 إلى 35 مرة.

من 56 إلى 65 عاماً: من 25 إلى 31 مرة.

أكثر من 65 عاماً: من 22 إلى 28 مرة.

بالنسبة للنساء

من 18 إلى 25 عاماً: من 37 إلى 43 مرة.

من 26 إلى 35 عاماً: من 33 إلى 39 مرة.

من 36 إلى 45 عاماً: من 27 إلى 33 مرة.

من 46 إلى 55 عاماً: من 22 إلى 27 مرة.

من 56 إلى 65 عاماً: من 18 إلى 24 مرة.

أكثر من 65 عاماً: من 17 إلى 23 مرة.

هل تجب ممارسة القرفصاء يومياً؟

رغم أهمية الانتظام في ممارسة التمرين، فإن الإكثار منه ليس بالضرورة أفضل؛ إذ ينصح ويليامز بترك فترة راحة لا تقل عن 48 ساعة بين جلسات تمرين القرفصاء.

وأوضح أن عدم حصول العضلات على وقت كافٍ للتعافي قد يؤدي إلى تراجع جودة الحركة، مثل تقليل عمق القرفصاء أو انحراف الركبتين إلى الداخل، أو أداء التكرارات بسرعة ودون تحكم.

وأضاف: «التعافي هو المرحلة التي تحدث خلالها عملية التكيف واكتساب القوة العضلية بالفعل».

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صحتك

سرطان القولون يتزايد بين الشباب... ما الأسباب؟

تبلغ احتمالية الإصابة بالمرض على مدار العمر نحو حالة واحدة بين كل 25 رجلاً وحالة واحدة بين كل 26 امرأة وفق تقرير لمعهد بحوث السرطان (أرشيفية - أ.ف.ب)
تبلغ احتمالية الإصابة بالمرض على مدار العمر نحو حالة واحدة بين كل 25 رجلاً وحالة واحدة بين كل 26 امرأة وفق تقرير لمعهد بحوث السرطان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT
TT

سرطان القولون يتزايد بين الشباب... ما الأسباب؟

تبلغ احتمالية الإصابة بالمرض على مدار العمر نحو حالة واحدة بين كل 25 رجلاً وحالة واحدة بين كل 26 امرأة وفق تقرير لمعهد بحوث السرطان (أرشيفية - أ.ف.ب)
تبلغ احتمالية الإصابة بالمرض على مدار العمر نحو حالة واحدة بين كل 25 رجلاً وحالة واحدة بين كل 26 امرأة وفق تقرير لمعهد بحوث السرطان (أرشيفية - أ.ف.ب)

تشهد معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ارتفاعاً مقلقاً بين الشباب والبالغين دون سن الخمسين، رغم تراجعها بين الفئات العمرية الأكبر، وفق تقارير وبيانات طبية حديثة.

وأظهرت بيانات الجمعية الأميركية للسرطان ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض بنسبة 3 في المائة سنوياً بين البالغين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و49 عاماً، خلال الفترة من 2013 إلى 2022. وبحلول عام 2026، أصبح سرطان القولون والمستقيم السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان بين هذه الفئة العمرية.

ما سرطان القولون؟

سرطان القولون هو السرطان الذي يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة المعروف باسم القولون. القولون، الذي يبلغ طوله نحو 5 أقدام، هو الأنبوب الطويل المسؤول بشكل أساسي عن نقل الطعام المهضوم إلى المستقيم ثم خارج الجسم في النهاية. يتطور سرطان القولون عندما تتكاثر بعض السلائل، أو الخلايا غير الطبيعية، داخل البطانة الداخلية للقولون، وتحوله تدريجياً من حالة غير سرطانية إلى حالة سرطانية.

عادة يتطور سرطان القولون تدريجياً ويتقدم عبر مراحل مختلفة على مدار سنوات عدة. ومع ذلك، مع التقدم في اختبارات الفحص وخيارات العلاج، يمكن للاكتشاف المبكر أن يمنع الأورام الحميدة من أن تصبح سرطانية، وحتى إذا تطور السرطان، فهناك كثير من العلاجات التي يمكن أن تساعد في السيطرة عليه.

تنامي أرقام الإصابات به:

وفي الولايات المتحدة، يُعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان تشخيصاً، وثاني سبب رئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان بين الرجال والنساء. وتقدّر الجمعية الأميركية للسرطان تشخيص نحو 108 آلاف و860 حالة جديدة بالمرض خلال عام 2026، إلى جانب تسجيل نحو 55 ألفاً و230 وفاة.

وتبلغ احتمالية الإصابة بالمرض على مدار العمر نحو حالة واحدة بين كل 25 رجلاً، وحالة واحدة بين كل 26 امرأة، وفق تقرير لمعهد بحوث السرطان.

وفي مؤشر آخر على تصاعد الإصابات بين الأصغر سناً، تشير البيانات إلى أن شخصاً واحداً من كل خمسة أشخاص يُشخّصون بسرطان القولون والمستقيم يقل عمره عن 55 عاماً، فيما ترتفع معدلات الإصابة بين من هم دون الخمسين بنحو 3 في المائة سنوياً.

وفي المقابل، أظهر تحليل حديث لبيانات المعهد الوطني للسرطان شمل الفئات العمرية حتى سن السبعين، تراجع معدل الإصابة من 55.2 حالة لكل 100 ألف شخص عام 2000 إلى 36.7 حالة عام 2022، قبل أن يرتفع إلى 38.3 حالة عام 2023.

الأعراض الشائعة لسرطان القولون:

قد تكون الأعراض المبكرة لسرطان القولون والمستقيم غير واضحة. انتبه لما يلي:

• تغير عادات التغوط: مثل الإصابة المستمرة بالإسهال، أو الإمساك، أو الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل.

• دم في البراز: ظهور دم أحمر فاتح، أو دم داكن/ أسود يشبه القطران، أو نزف من المستقيم.

• تقلصات وألم البطن: انزعاج مستمر في البطن أو غازات أو آلام متكررة.

• تغير شكل البراز: أن يصبح البراز رفيعاً أو شريطياً على غير العادة.

• فقدان الوزن غير المبرر: خسارة الوزن بشكل ملحوظ دون اتباع نظام غذائي أو تعمد ذلك.

• الإرهاق والضعف العام: الشعور بالتعب المستمر نتيجة الإصابة بفقر الدم (الأنيميا) الناتج عن النزف المزمن.

• الغثيان أو القيء: قد تحدث أحياناً في حال وجود انسداد جزئي في الأمعاء.

العوامل المحتملة وأسباب الارتفاع

الأغذية فائقة المعالجة:

الإكثار من الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية.

العوامل الوراثية:

نحو 20 في المائة من الحالات المبكرة ترتبط بمتلازمات السرطان الوراثية، فيما تظل النسبة الأكبر بلا سبب وراثي واضح.

التغيرات البيئية والبكتيرية:

تشير بعض الأبحاث الحديثة إلى ارتباط بعض البكتيريا في الأمعاء بنشوء المرض مبكراً.

عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون:

1. عوامل تتعلق بنمط الحياة والغذاء:

• النظام الغذائي غير الصحي: الإكثار من تناول اللحوم الحمراء (مثل لحم البقر والضأن) واللحوم المصنعة (كالنقانق واللانشون)، وقلة تناول الألياف والفواكه والخضراوات.

• السمنة وزيادة الوزن: ترتبط السمنة، وخاصة تراكم الدهون حول منطقة البطن، بارتفاع خطر الإصابة.

• الخمول البدني: عدم ممارسة التمارين الرياضية أو الحركة بشكل كافٍ.

• التدخين: تعاطي التبغ بشتى أنواعه وإدمان المشروبات الكحولية.

2. العوامل الشخصية والتاريخ الطبي:

• العمر: يزداد الخطر بشكل ملحوظ بعد سن الخمسين (رغم إمكانية حدوثه في سن مبكرة)، ويوصي الأطباء ببدء الفحوصات من عمر 45 عاماً تقريباً.

• الإصابة السابقة بالسلائل (الأورام الحميدة): وجود زوائد لحمية في القولون أو المستقيم سابقاً.

• الأمراض الالتهابية المزمنة للقولون: مثل داء كرون أو التهاب القولون التقرحي المزمن.

• الإصابة بمرض السكري (النوع الثاني): أو وجود مقاومة للإنسولين.

3. العوامل الوراثية والتاريخ العائلي

• التاريخ العائلي: وجود إصابات بسرطان القولون أو الزوائد اللحمية بين أقارب الدرجة الأولى.

• المتلازمات الوراثية: مثل متلازمة لينش (HNPCC) أو داء السلائل الورمي الغدي العائلي (FAP).

علاج سرطان القولون:

يعتمد علاج سرطان القولون بشكل أساسي على مرحلة المرض، ومكان الورم، والحالة الصحية العامة للمريض. تشمل الخيارات العلاجية الرئيسية ما يلي:

1. التدخل الجراحي

• في المراحل المبكرة: يمكن إزالة السلائل أو الأورام الصغيرة مباشرة أثناء تنظير القولون أو من خلال جراحة طفيفة التوغل مثل تنظير البطن.

• في المراحل المتقدمة (استئصال القولون الجزئي): تتم إزالة الجزء المصاب من القولون مع حواف من الأنسجة السليمة والغدد الليمفاوية القريبة. قد يلجأ الجراح أحياناً إلى فغر القولون (فتح كيس خارجي لتجميع الفضلات)، سواء كان مؤقتاً أو دائماً.

2. العلاج الكيميائي

• يُستخدم لقتل الخلايا السرطانية أو تقليص حجم الورم قبل الجراحة، أو بعد الجراحة للقضاء على أي خلايا متبقية وتقليل فرصة عودة المرض.

3. العلاج الإشعاعي

• يُستخدم في حالات معينة لتقليص حجم الأورام الكبيرة قبل الجراحة لتسهيل إزالتها، أو لتخفيف الأعراض والألم في المراحل المتقدمة.

4. العلاج الموجه والعلاج المناعي

• العلاج الموجه: أدوية تستهدف طفرات أو مواد كيميائية معينة تغذي الخلايا السرطانية وتمنع نموها، وغالباً ما تُدمج مع العلاج الكيميائي.

• العلاج المناعي: أدوية تساعد جهاز المناعة في الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها في حالات معينة (مثل التي تحتوي على خصائص جينية محددة).

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