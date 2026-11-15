المشي صباحاً أم مساءً... أيهما أفضل لضبط السكري؟

يمكن لإدخال المشي في روتينك اليومي أن يقطع شوطاً طويلاً نحو خفض مستويات السكر في الدم، ومساعدتك في الوقاية من مرض السكري أو إدارته، وفق ما ذكره موقع «هيلث» المعنيّ بأخبار الصحة.

وفي حين أن المشي في أي وقت من اليوم له فوائد، تشير الأبحاث إلى أن المشي في المساء له تأثير أكبر في مستويات الجلوكوز من المشي صباحاً؛ لأنه يستهدف ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يحدث بعد تناول العشاء.

لماذا المشي في المساء أفضل؟

على الرغم من أن المشي في أي وقت من اليوم مفيد لنسبة السكر في الدم، فإن هناك فوائد أكبر للمشي في المساء مقارنة بالمشي في الصباح، وهي:

مستويات أفضل للجلوكوز: يعمل النشاط البدني المعتدل إلى القوي على استقرار مستويات الجلوكوز لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين هم أيضاً معرَّضون لخطر حالة «مقاومة هرمون الإنسولين» المرضية. ووجدت دراسة أن التمارين المسائية ارتبطت بشكل خاص بانخفاض مستويات الجلوكوز في الليل وفي اليوم التالي مقارنة بالتمارين الصباحية.

حساسية أفضل للإنسولين ومستويات الجلوكوز في أثناء الصيام: وجدت دراسة أُجريت عام 2020 على الرجال المصابين بمرض السكري أو المعرّضين لخطر الإصابة به أن المشاركين الذين مارسوا الرياضة بين الساعة 3 مساءً و6 مساءً كانوا أكثر عرضة لحساسية الإنسولين ومستويات الجلوكوز في أثناء الصيام بشكل أفضل من المشاركين الذين مارسوا الرياضة في الصباح.

تحسين إيقاع الساعة البيولوجية: يتعطل إيقاع الساعة البيولوجية في أمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري. ويمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في وقت متأخر من اليوم على إعادة ضبط هذا الإيقاع. ويبدو هذا صحيحاً بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتدريبات متقطعة عالية الكثافة. وأظهرت إحدى الدراسات أن مستويات الجلوكوز كانت أقل على مدار 24 ساعة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالتدريبات المتقطعة عالية الكثافة بعد الظهر أو في المساء، ولكنها أعلى بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بهذه التدريبات في الصباح.

ما الوقت الأفضل في الليل؟

تتضمن الكثير من الأبحاث التي تقارن المشي في الصباح والمساء ساعات ما بعد الظهر المتأخرة كجزء من المساء. وهذا يعني أنك قد ترى القدر نفسه من الفوائد إذا قمت بالمشي عند الساعة الثالثة عصراً أو في السابعة مساءً.

ومع ذلك، فإن المشي بعد تناول العشاء يوفر فوائد إضافية، حيث وجدت الأبحاث أن المشي مباشرة بعد الانتهاء من تناول الطعام يمكن أن يقلل من ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل، وهو ارتفاع غير طبيعي في مستويات الجلوكوز يحدث في الدم بعد تناول الوجبات.

كم من الوقت يجب أن تمشي؟

هناك عامل آخر تجب مراعاته وهو مدة المشي بعد تناول الطعام. لقد وجدت الأبحاث أن أي مدة من 30 إلى 60 دقيقة يمكن أن تكون فعالة في إدارة مستويات السكر في الدم. وتقدر مدة المشي التي تناهز الـ45 دقيقة بأنها «مدة مناسبة» لتحسين تأثيرات ارتفاع الجلوكوز بعد الوجبة.

وإذا لم تكن مستعداً تماماً للمشي لمدة 45 دقيقة كل ليلة، فلا تترك الأمر بالمرة، فحتى المشي لمدة 10 دقائق مباشرة بعد تناول الوجبة يمكن أن يمنع نسبة الجلوكوز في الدم من الارتفاع بشكل كبير بعد تناول الطعام. بعبارة أخرى، فإن المشي لمسافة قصيرة أفضل من عدم المشي على الإطلاق.