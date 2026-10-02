المشي يترك أثره في دماغ المراهق وصحته النفسية

خلصت دراسة دولية إلى أنّ المراهقين الذين يمشون خطوات أكثر يومياً في بداية مرحلة المراهقة قد يعانون مشكلات نفسية أقل في العام التالي.
وأوضح باحثون في جامعة كينغز كوليدج لندن البريطانية، بالتعاون مع جامعة ماساتشوستس أمهرست الأميركية، أنّ هذا الارتباط استمر حتى بلوغ متوسّط عدد الخطوات 12 ألف خطوة يومياً أو أكثر، من دون مؤشّرات على تراجع الفائدة ضمن نطاق النشاط الذي شملته الدراسة. ونُشرت النتائج، الخميس، في دورية «جاما نتورك أوبن».
وتُعدّ المراهقة مرحلة مهمّة لنمو الدماغ وتطوّر الصحة النفسية، وقد يواجه خلالها المراهقون مشكلات مثل القلق وانخفاض المزاج والمشكلات السلوكية.
وتتبعت الدراسة بيانات 5515 مراهقاً أميركياً شاركوا في دراسة طويلة الأمد بالولايات المتحدة تبحث في تطوّر الدماغ وصحة الأطفال.
وارتدى المشاركون أجهزة «فيتبيت» لتتبُّع نشاطهم البدني لمدة 3 أسابيع تقريباً، عندما تراوحت أعمارهم بين 11 و12 عاماً. وبعد عام، قيّم الباحثون صحتهم النفسية باستخدام «قائمة فحص سلوك الطفل»، وهي استبانة واسعة الاستخدام يملؤها المراهقون وأولياء أمورهم، وتقيس عوارضَ، من بينها القلق وانخفاض المزاج والمشكلات السلوكية.
وقارن الباحثون النتائج بمتوسّط عدد الخطوات التي كان يقطعها كلّ مراهق يومياً، فوجدوا أنّ زيادة عدد الخطوات ارتبطت بانخفاض المشكلات النفسية بعد عام.
وكان المراهقون الذين يقطعون أقل من 5 آلاف خطوة يومياً يعانون أكبر عدد من العوارض، فيما ظهرت عوارض أقل لدى مَن كانوا يقطعون نحو 8 آلاف خطوة. وسُجّلت أدنى مستويات المشكلات النفسية لدى مَن بلغ متوسط خطواتهم 12 ألف خطوة يومياً أو أكثر.
ولم يجد الباحثون دليلاً على أن هذا الارتباط يتوقّف عند مستوى معين من الخطوات ضمن نطاق البيانات التي تمكّنوا من قياسها، ممّا يشير إلى أنّ العلاقة بين زيادة عدد الخطوات وانخفاض المشكلات النفسية استمرّت حتى أعلى مستويات النشاط المسجّلة لدى المشاركين.
ولاحظ الباحثون أيضاً أنّ المراهقين الذين سجّلوا أعلى عدد من الخطوات أظهروا اختلافات طفيفة في سماكة أنسجة منطقتين من الدماغ ترتبطان بالحركة وتنظيم المشاعر.
وأظهرت النتائج أنّ هذه الاختلافات في بنية الدماغ أسهمت في تفسير جزء من العلاقة بين ارتفاع عدد الخطوات وانخفاض المشكلات النفسية، ممّا يشير إلى أنّ التغيّرات المرتبطة بالنشاط البدني في الدماغ قد تكون أحد المسارات التي تستحقّ مزيداً من الدراسة.
وقال الباحثون إنّ المراهقة مرحلة مهمّة لتطوّر الدماغ والصحة النفسية، وإن من المشجّع أن تمتد فوائد النشاط البدني إلى المجالين. وأضافوا أنّ الأمر لا يتطلّب ممارسة رياضة مكثَّفة، أو أن يكون المراهق رياضياً محترفاً، مشيرين إلى أن زيادة عدد الخطوات اليومية بنحو 1000 إلى 2000 خطوة، انطلاقاً من أي مستوى للنشاط، ارتبطت بتحسّن في بنية الدماغ ومؤشرات الصحة النفسية، وأنّ هذا الارتباط تعزَّز مع ارتفاع عدد الخطوات.
وأضاف الباحثون أنّ الهدف هو إيجاد طرق واقعية ومستدامة لزيادة الحركة، من خلال أنشطة يومية مثل المشي إلى المدرسة واللعب النشط وممارسة الأنشطة التي يستمتع بها الأطفال، بما يتيح هذه الفوائد للمراهقين، بغضّ النظر عن مستوى نشاطهم الحالي.