واجه الجميع تقريباً هذا الموقف المحيّر: تمد يدك إلى الثلاجة لتأخذ بيضة، لكنك لا تتذكر منذ متى وهي موجودة هناك.

صحيح أن جودة البيض تتراجع بمرور الوقت، إذ يزداد حجم الجيب الهوائي داخل البيضة ويصبح بياضها أكثر سيولة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها أصبحت فاسدة؛ فالبيض لا يفسد إلا عندما يبدأ في التحلل بفعل البكتيريا أو العفن.

وإذا ساورك الشك بشأن سلامة البيض الموجود لديك، فهناك عدة طرق تساعدك على معرفة ما إذا كان لا يزال آمناً للاستهلاك.

وفيما يلي أربع طرق بسيطة لتحديد ما إذا كان البيض لا يزال صالحاً للأكل أم أنه فسد، وفقاً لموقع «هيلث لاين»:

1. تحقق من تاريخ الصلاحية

تُعد مراجعة التاريخ المدوّن على عبوة البيض من أسهل الطرق لمعرفة ما إذا كان لا يزال صالحاً للاستهلاك. لكن إذا كنت تتخلص من البيض المحفوظ في الثلاجة بمجرد حلول ذلك التاريخ، فقد تهدر بيضاً لا يزال بحالة جيدة تماماً.

وقد تحمل عبوة البيض تاريخ «يُباع بحلول» (Sell by)، أو تاريخ انتهاء الصلاحية، بحسب المنطقة التي تعيش فيها، وذلك لمساعدتك على تحديد مدى طزاجة البيض.

تاريخ «يُباع بحلول» (Sell by date)

يشير تاريخ «يُباع بحلول» إلى المدة التي يُسمح خلالها للمتجر بعرض البيض للبيع، على ألا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التعبئة، لكنه لا يعني بالضرورة أن البيض قد فسد بعد انقضاء هذه المدة.

تاريخ انتهاء الصلاحية

أما تاريخ انتهاء الصلاحية، فيشير إلى التاريخ الذي يُعدّ البيض بعده أقل طزاجة.

وفي حال عدم وجود أيٍّ من هذين التاريخين على العبوة، يمكنك البحث عن تاريخ آخر يساعدك على تحديد مدى طزاجة البيض.

اختبار الشم يُعتبر أقدم الطرق وأبسطها وأكثرها موثوقية لمعرفة ما إذا كان البيض قد فسد (بيكسلز)

2. اختبار الشم

يُعد اختبار الشم أقدم الطرق وأبسطها وأكثرها موثوقية لمعرفة ما إذا كان البيض قد فسد.

فحتى إذا تجاوز البيض تاريخ «يُباع بحلول» أو تاريخ انتهاء الصلاحية، يمكنك التحقق من سلامته من خلال شمه.

ويُصدر البيض الفاسد رائحة نفاذة ومميزة، سواء كان نيئاً أو مطبوخاً.

وإذا لم تتمكن من تمييز الرائحة بينما لا تزال البيضة داخل قشرتها، فاكسرها في طبق أو وعاء نظيف، ثم اشمم محتواها.

وإذا لاحظت أي رائحة غير مألوفة، فتخلص من البيضة، واغسل الطبق أو الوعاء بالماء الساخن والصابون قبل استخدامه مجدداً.

أما إذا كانت رائحتها طبيعية، أي لا تنبعث منها أي رائحة على الإطلاق، فهذا مؤشر جيد على أن البيضة لا تزال صالحة للاستخدام.

ومع ذلك، من الضروري الالتزام بقواعد سلامة الغذاء، مثل غسل اليدين جيداً بعد ملامسة أي جزء من البيضة، وإبعاد الأطباق والأوعية والأدوات والأسطح التي لامست البيض عن الأطعمة النيئة الأخرى، مع الحرص على تنظيفها بالماء والصابون قبل إعادة استخدامها.

3. أجرِ فحصاً بصرياً

تُعد العينان والأنف من الوسائل المهمة لمعرفة ما إذا كانت البيضة صالحة للاستهلاك أم فاسدة.

وقبل كسر البيضة، افحص قشرتها للتأكد من خلوها من الشقوق أو الملمس اللزج أو وجود طبقة تشبه المسحوق.

فقد يشير وجود شقوق أو ملمس لزج إلى وجود بكتيريا، في حين قد تدل الطبقة التي تشبه المسحوق على القشرة على وجود عفن.

وإذا بدت القشرة جافة وسليمة، فاكسر البيضة في طبق أو وعاء أبيض نظيف قبل استخدامها.

ثم دقق النظر بحثاً عن أي تغير في لون الصفار أو البياض إلى اللون الوردي، أو ظهور بريق قزحي فيهما، إذ قد يشير ذلك إلى نمو البكتيريا.

وإذا لاحظت أي تغير في اللون، فتخلص من البيضة، واغسل الوعاء بالماء الساخن والصابون قبل فحص بيضة أخرى.

ويمكنك أيضاً ملاحظة قوام البياض والصفار؛ فإذا كان أكثر سيولة من المعتاد، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن البيضة قديمة وأن جودتها تراجعت.

4. اختبار الطفو

يُعد اختبار الطفو من أكثر الطرق شيوعاً للتحقق مما إذا كانت البيضة صالحة أم فاسدة.

ولإجراء الاختبار، ضع البيضة برفق في وعاء أو دلو مملوء بالماء.

فإذا غاصت البيضة إلى القاع، فهذا يعني أنها طازجة، أما إذا مالت نحو الأعلى أو طفت على سطح الماء، فهذا يشير إلى أنها قديمة.

ويرجع ذلك إلى أن الجيب الهوائي الصغير الموجود داخل البيضة يزداد حجمه كلما تقدمت في العمر، نتيجة تبخر الماء وحلول الهواء محله.

وإذا أصبح هذا الجيب الهوائي كبيراً بما يكفي، فقد تطفو البيضة على سطح الماء.