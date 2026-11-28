تواجه السياسة النقدية في الهند احتمال تحول أكثر تشدداً خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع تصاعد الضغوط التضخمية وتسارع أسعار الغذاء، بالتزامن مع استمرار قوة النمو الاقتصادي، وهي عوامل قد تدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بدلاً من الزيادة الأقل التي تتوقعها الأسواق.

وترجح مؤسسة «نومورا» أن تدفع هذه الخطوة سعر إعادة الشراء الرئيسي (الريبو) إلى 6 في المائة، في قرار قد يشكل مفاجأة لأسواق السندات التي لم تسعّر بالكامل احتمال الزيادة الأكبر.

ورفعت المؤسسة توقعاتها للزيادة من 25 إلى 50 نقطة أساس، مقدّرة احتمال تنفيذ الزيادة الأكبر بنحو 60 في المائة، مقابل 40 في المائة لاحتمال الاكتفاء بزيادة 25 نقطة أساس، وهي الزيادة التي تمثل توقعات الأسواق حالياً. ومن شأن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أن يدفع سعر إعادة الشراء الرئيسي (الريبو) إلى 6 في المائة.

وقالت «نومورا» إن مراجعة توقعاتها تعود أساساً إلى الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى جانب تسارع التضخم الأساسي واستمرار متانة النمو الاقتصادي. وترى المؤسسة أن هذه العوامل مجتمعة قد تدفع لجنة السياسة النقدية إلى تفضيل زيادة أكبر ومبكرة في أسعار الفائدة، بدلاً من اتباع نهج تدريجي في تشديد السياسة النقدية.

تسارع أسعار الغذاء يرفع المخاوف التضخمية

وتشير مؤشرات «نومورا» اليومية لأسعار الغذاء إلى تسجيل بعض أكبر الزيادات الشهرية خلال العامين الماضيين، مع مساهمة الحبوب والبقوليات بجزء كبير من هذا الارتفاع. وتكتسب هذه الزيادات أهمية إضافية، نظراً إلى أن دورات أسعار هذه السلع تميل إلى الاستمرار لفترات أطول، ما يزيد المخاوف من بقاء التضخم الغذائي عند مستويات مرتفعة.

وتتوقع المؤسسة ارتفاع التضخم الاستهلاكي في الهند إلى نحو 6.4 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر، مقارنة بـ6.1 في المائة في أكتوبر، ما قد يدفع متوسط التضخم خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر إلى 6.3 في المائة، متجاوزاً تقديرات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 6 في المائة.

وترى «نومورا» أن تسارع أسعار الغذاء قد يبقي التضخم العام فوق الحد الأعلى لنطاق البنك المركزي، البالغ 6 في المائة، لمدة ربعين على الأقل، بدلاً من ربع واحد كما كان متوقعاً في السابق.

ورغم أن السياسة النقدية لا تستجيب عادة بصورة مباشرة لضغوط أسعار الغذاء الناجمة عن عوامل العرض، فإن المؤسسة ترى أن ارتفاع التضخم الأساسي، إلى جانب استمرار قوة النشاط الاقتصادي، يجعل تجاهل الضغوط السعرية أكثر صعوبة.

وفي هذا السياق، أشار محللو المؤسسة إلى أن التضخم الأساسي لا يزال منخفضاً وفق المعايير التاريخية، لكن وتيرة ارتفاعه تسارعت مع انتقال الشركات جزءاً من زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج إلى المستهلكين.

النمو القوي يعزز مبررات رفع الفائدة

إلى جانب التضخم، يمثل أداء الاقتصاد الهندي عاملاً إضافياً قد يدعم تشديد السياسة النقدية. وتتوقع «نومورا» أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.5 في المائة خلال الربع الثاني من السنة المالية، الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، مقارنة بتقديرات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 7.2 في المائة. ومن المقرر صدور بيانات النمو في 30 نوفمبر.

كما ترى المؤسسة أن استقرار معظم المؤشرات الاقتصادية عالية التواتر خلال بداية الربع الرابع يعزز التقديرات باستمرار متانة النشاط الاقتصادي، ويمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك سريعاً في مواجهة الضغوط التضخمية.

بناءً على ذلك، تتوقع «نومورا» أن يرفع البنك المركزي تقديراته لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية 2027 إلى نحو 7.5 في المائة، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة البالغة 7.1 في المائة.

وفي المقابل، ترجح المؤسسة رفع توقعات التضخم للعام المالي نفسه بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 5.3 في المائة، مع مراجعة التقديرات الفصلية لتعكس بقاء التضخم فوق 6 في المائة خلال الربعين المقبلين، قبل أن يقترب من هذا المستوى في الربع التالي. وتعزو المؤسسة هذه المراجعة بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الغذاء، مع توقعها الإبقاء على تقديرات التضخم الأساسي عند 4.4 في المائة.

الفائدة مرشحة للاستقرار عند 6 في المائة

وعلى الرغم من توقعها زيادة أكبر في ديسمبر، فإن السيناريو الأساسي لدى «نومورا» يشير إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيبلغ ذروته عند 6 في المائة، مع ترجيح توقف البنك المركزي عن رفع الفائدة بعد اجتماع ديسمبر.

وتستند هذه التوقعات إلى احتمال تراجع زخم التضخم الأساسي والنمو الاقتصادي بعد الربع الأول، بما يقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. ومع ذلك، لا تستبعد المؤسسة زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس خلال فبراير (شباط) أو أبريل (نيسان)، تبعاً للإشارات التي سيقدمها محافظ البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية.

وتوضح المؤسسة أن احتمال زيادة الفائدة مجدداً في فبراير سيتراجع إذا قدم البنك زيادة ديسمبر باعتبارها تحركاً استباقياً لاحتواء التضخم. أما إذا جاءت الزيادة الأكبر لتعويض التأخر في مواءمة أسعار الفائدة مع مسار التضخم، فقد يبقى اجتماع فبراير مفتوحاً أمام مزيد من التشديد.

إجراءات محتملة لدعم السيولة المصرفية

ولا تقتصر توقعات «نومورا» على قرار الفائدة، إذ ترجح أن يجدد بنك الاحتياطي الهندي التزامه بمواءمة سعر الفائدة المرجح على القروض بين البنوك لليلة واحدة مع سعر إعادة الشراء الرئيسي.

وفي ظل شح السيولة في النظام المصرفي، ترى المؤسسة أن البنك المركزي قد يدرس تخفيف الحد الأدنى لمتطلبات الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي اليومي لدى البنوك إلى 90 في المائة، من المستوى الحالي البالغ 99 في المائة.

كما قد يشير البنك إلى إمكانية استخدام مبادلات النقد الأجنبي، بما في ذلك عمليات مبادلة البيع والشراء، إلى جانب أدوات أخرى لضخ السيولة في النظام المصرفي.

أسواق السندات أمام مفاجأة محتملة

على صعيد الأسواق، ترى «نومورا» أن المستثمرين يسعّرون حالياً زيادة في الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ولم يأخذوا في الحسبان بالكامل احتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

وتحذر المؤسسة من أن الزيادة الأكبر قد تشكل مفاجأة تميل إلى التشديد النقدي في أسواق السندات، خصوصاً إذا دفعت المستثمرين إلى توقع زيادات إضافية بدلاً من اعتبار قرار ديسمبر نهاية دورة رفع الفائدة.

وفي هذا الإطار، رفعت «نومورا» مستوى قناعتها بتوصيتها الاستثمارية المتعلقة بتسطيح منحنى العائد على مبادلات أسعار الفائدة لآجال مختلفة، كما عدّلت مستهدفها لنهاية فبراير 2027 إلى سالب 35 نقطة أساس، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ سالب 12 نقطة أساس.

وترى المؤسسة أن رفع الفائدة بصورة استباقية في مواجهة تسارع التضخم الغذائي قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية الهندية، ويفتح المجال أمام مزيد من التغيرات في منحنى العائد.