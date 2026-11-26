قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر إن مشروع «شاهين» البتروكيميائي في كوريا الجنوبية، الذي احتفلت الشركة بتدشينه يوم الأربعاء، يمثل استثماراً استراتيجياً في تقنيات متقدمة من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات الكيميائية وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات التحويلية، خصوصاً في قطاعات أشباه الموصلات والسيارات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الناصر، في مقابلة مع صحيفة «تشوسون إلبو» الكورية، أن المشروع الذي بلغت استثماراته نحو 7 مليارات دولار (9.3 تريليون وون كوري)، لا يقتصر على توسيع منشآت البتروكيميائيات، بل يعتمد على تقنية متقدمة تتيح تحويل النفط الخام مباشرة إلى مواد كيميائية، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويخفض التكاليف.

وأضاف أن استخدام منتجات المشروع، التي تتمتع بقدرة تنافسية سعرية، في المجمعات الصناعية الكورية الكبرى من شأنه تحسين تنافسية قطاعات التصنيع الرئيسية في البلاد. وأشار إلى أن تسعة من كل عشرة منتجات صناعية، بما فيها السيارات والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، تحتاج إلى مواد ومنتجات كيميائية، ما يدعم استمرار نمو الطلب عليها.

وجاءت تصريحات الناصر خلال زيارته كوريا الجنوبية للمشاركة في احتفالات مرور 50 عاماً على تأسيس شركة «إس أويل» الكورية، وحفل استكمال مشروع «شاهين»، إلى جانب مباحثاته مع الحكومة الكورية بشأن التعاون في مجال الطاقة.

تدشين مشروع "شاهين" للبتروكيماويات، أحد أكبر الاستثمارات النوعية في كوريا الجنوبية، في خطوة تعزِّز مسيرة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية. pic.twitter.com/N1JZftpLsF — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) November 25, 2026

تقنية تحول النفط الخام مباشرة إلى مواد كيميائية

يمثل مشروع «شاهين»، الذي يستعد لبدء التشغيل التجاري في العام المقبل، أول تطبيق تجاري في العالم لتقنية «التحويل الحراري للنفط الخام إلى مواد كيميائية» (TC2C)، التي طورتها «أرامكو» لدمج عمليات التكرير وإنتاج المواد الكيميائية.

وعلى خلاف مجمعات التكسير التقليدية للنافثا (NCC)، التي تعتمد على معالجة النافثا المستخلصة من عمليات التكرير، تتيح تقنية «شاهين» استخلاص المواد الأولية الكيميائية مباشرة من النفط الخام والزيوت الثقيلة، بما يرفع كفاءة استخدام المواد الخام ويقلص الحاجة إلى مراحل المعالجة التقليدية.

وقال الناصر إن المشروع قادر على تحويل 93 في المائة من المواد الخام مباشرة إلى منتجات، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعكس مستوى مرتفعاً من الكفاءة. ومع ذلك، فإن الآثار الفعلية للتوفير في التكاليف لا تزال بحاجة إلى اختبار مع بدء التشغيل التجاري، باعتبار أن «شاهين» أول مشروع من نوعه على مستوى العالم.

وأكد أن المشروع صُمم منذ البداية لإنتاج منتجات قادرة على المنافسة عالمياً من حيث الأسعار، حتى بعد احتساب تكاليف الاستثمار. وأوضح أن 83 في المائة من المواد الخام المستخدمة تأتي من مصادر ذاتية، فيما جرى تعزيز كفاءة الطاقة من خلال دمج منشأة تكسير تعد الأكبر عالمياً بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن من الإيثيلين، إلى جانب أنظمة لاستعادة الحرارة المهدرة، بما يرفع كفاءة استهلاك الطاقة بنحو 10 في المائة مقارنة بالمستويات الرائدة عالمياً.

خلال تدشين مشروع «شاهين» في مدينة سيول (أرامكو)

كوريا الجنوبية منصة أولى للتقنية الجديدة

اختارت «أرامكو» كوريا الجنوبية لتكون أول موقع لتطبيق التقنية تجارياً، مستفيدة من وجود شركتها التابعة «إس أويل»، ومن التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيميائيات في مصفاة أونسان، التي تبلغ طاقتها التكريرية 669 ألف برميل يومياً.

كما استند الاختيار إلى قاعدة الطلب الصناعي الكبيرة في كوريا الجنوبية، التي تضم تجمعات متقدمة لصناعات أشباه الموصلات والسيارات، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بوصفها مركزاً للتصدير إلى أسواق شمال شرقي آسيا.

ويرى الناصر أن قرب المشروع من المجمعات الصناعية سيمنح الشركات المستفيدة مزايا تتجاوز انخفاض تكلفة المواد الأولية، لتشمل تقليص نفقات النقل والتخزين والمناولة، وتسريع عمليات الإمداد. وأشار إلى أن الشركات البتروكيماوية في أولسان، التي كانت تعتمد على استيراد بعض المواد الأولية، ستحصل على نحو 760 ألف طن من المواد الأساسية مباشرة عبر خطوط أنابيب مخصصة، وبتكاليف أقل.

وأضاف أن تجمع هونام الصناعي المتخصص في أشباه الموصلات يمثل فرصة إضافية لاستخدام منتجات المشروع، متوقعاً أن تسهم المواد الكيميائية التي ينتجها «شاهين» في دعم الصناعات المتقدمة الكورية.

من جانبه، قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، خلال حفل استكمال المشروع، إن «شاهين» سيفتح مسارات وإمكانات جديدة أمام صناعة البتروكيميائيات المحلية، التي تمر بمرحلة تحول وإعادة هيكلة.

توسيع التعاون النفطي مع كوريا

وعلى صعيد التعاون في مجال الطاقة، وصف الناصر الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط بأنها «أكبر أزمة جيوسياسية» شهدها خلال مسيرته، مشيراً إلى أن «أرامكو» تعتزم زيادة حجم عقد التخزين المشترك للنفط مع شركة النفط الوطنية الكورية بأكثر من الضعف.

وقال إن الحكومتين السعودية والكورية الجنوبية تناقشان زيادة سعة التخزين من 5.3 مليون برميل حالياً إلى أكثر من 11 مليون برميل، في خطوة تعزز التعاون بين البلدين في مجال أمن الإمدادات النفطية.

وأكد الناصر أن موثوقية إمدادات «أرامكو» بلغت 97.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، رغم الحرب، مشدداً على استمرار الشركة في توفير النفط الخام بصورة مستقرة لعملائها الرئيسيين، ومن بينهم كوريا الجنوبية، التي وصفها بأنها مركز استراتيجي لتخزين النفط.