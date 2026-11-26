استهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، خالد أبو ندى، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عن قطاع غزة، والذي تولى مسؤوليات سياسية إلى جانب عمله الحكومي كوكيل لوزارة التربية والتعليم، ما أدى إلى مقتله.

وأطلقت طائرات إسرائيلية صاروخين على الشقة السكنية التي كان يتواجد فيها مع زوجته في دير البلح وسط القطاع، لينقلا إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث تم التعرف عليهما من قبل جهات في «حماس».

وقال الجيش الإسرائيلي فور الهجوم إنه هاجم قيادياً بارزاً في «حماس» منم دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وقال مصدر مسؤول في «حماس» لـ «الشرق الأوسط»، إن أبو ندى تم ترقيته ليكون عضواً في المكتب السياسي للحركة، خلال الحرب الحالية، في إطار سد الثغرات التي قامت بها الحركة لإحلال قيادات بدلاً من أخرى كانت اغتيلت خلال الحرب.

وأشار المصدر إلى أن أبو ندى عضو في المكتب السياسي عن مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي يقطن فيها ونزح منها بعد أن احتلتها إسرائيل، مشيراً إلى أنه كان يتابع أعماله السياسية والحكومية المتعلقة بواقع التعليم، ولم يتخلى عن مسؤولياته المنوطة به.

ولا يعرف عن أبو ندى أنه عضو في المكتب السياسي، على الأقل في أوساط عديدة داخل «حماس» أو خارجها وحتى لربما لدى إسرائيل التي دأبت في الأيام الأخيرة على اغتيال شخصيات حكومية من الحركة.

وكثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة عمليات الاغتيال التي طالت مسؤولين أمنيين من جهاز «الأمن الداخلي» وكذلك نشطاء من «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، و«سرايا القدس» الجناح المسلح لحركة «الجهاد الإسلامي».

كما قتل عند الثانية من فجر الخميس، 3 فلسطينيين في غارة استهدفتهم بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وهم من نشطاء حركة «الجهاد الإسلامي»، فيما قتل عند منتصف الليل 3 آخرين إثر غارة استهدفتهم غرب حي التفاح شرقي المدينة.

وقتلت إسرائيل 7 فلسطينيين، الأربعاء، بينهم محمد أبو العوف رئيس جهاز «الأمن الداخلي» في شمال قطاع غزة، والذي قال عنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه تولى رئاسة الجهاز في القطاع خلفاً لنعيم أبو نحل الذي اغتيل ظهر الثلاثاء.

وادعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن أبو العوف كان جزءاً من دائرة سرية عملت على الاحتفاظ بجثة الجندي أرون شاؤول الذي كانت اختطفته «حماس» خلال هجوم نفذته في حي التفاح شرق مدينة غزة، خلال حرب عام 2014، والتي استمرت حينها 51 يوماً، واحتفظت الحركة بالجثة لسنوات طويلة قبل أن تستعيدها إسرائيل عبر أحد المتخابرين معها من داخل ثلاجة أسفل أحد المنازل، وذلك قبل ساعات من وقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني) 2025.

وقتل أبو العوف مع زوجته وطفلتيهما، فيما قتل شقيقان أحدهما ناشط في «حماس» إثر غارة استهدفت خيمة بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، بينما قتل فلسطيني آخر بغارة استهدفته بمحيط مخيم حلاوة للنازحين شرق جباليا.

ويلاحظ خلال الشهر الأخير على الأقل، أن الغارات والخروقات الإسرائيلية اليومية لوقف إطلاق النار، والتي تتكثف من حين إلى آخر، تتسبب بمقتل 4 إلى 7 فلسطينيين يومياً.

ووفقاً لإحصائيات حكومية رسمية بغزة، فإن أكثر من 1700 فلسطيني قتلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر (تشرين أول) 2025.