أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان مذكرات توقيف وجاهية بحق خمسة عناصر من «حزب الله»، بعد استجوابهم في قضية تشكيل خلية أمنية في منطقة جرود بشرّي شمال البلاد قبل 10 أيام.

ويواجه الموقوفون اتهامات بتشكيل مجموعة مسلحة والتخطيط للاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتنفيذ أعمال عسكرية وأمنية غير مرخصة.

وبينما نفى الموقوفون أي ارتباط بنشاط أمني، وقالوا إن وجودهم في المنطقة كان لأغراض استطلاعية تتصل بتفقّد أوضاع النازحين الشيعة، سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم، مذكرات بحث وتحرٍّ بحق ثلاثة كوادر من الحزب لارتباطهم بالمجموعة بعد امتناعهم عن المثول أمام شعبة المعلومات، وأمر بإحالتهم إلى التحقيق فور العثور عليهم.

وتنتظر التحقيقات نتائج تحليل الهواتف والخرائط والمستندات المضبوطة، قبل استكمال الاستجوابات وإصدار القرار الاتهامي وإحالة الملف إلى المحاكمة.