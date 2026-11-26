الخرطوم تغلق الباب أمام وساطة آبي أحمدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345774-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
آبي أحمد مجتمعاً مع حميدتي وشقيقه القوني في أديس أبابا ديسمبر 2023 (إكس)
أغلقت الحكومة السودانية، أمس (الأربعاء)، الباب أمام وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستضافة حوار شامل لوقف الحرب، وقالت إن أديس أبابا لا تستوفي شرط الحياد. وطالبت الاتحاد الأفريقي باستبعاد إثيوبيا من أي ترتيبات لاستضافة الحوار أو تيسيره، فيما رحّبت بالمبادرة حكومة «السلام الانتقالية» التابعة لتحالف «تأسيس»، الذي يضم «قوات الدعم السريع»، كما رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود».
وجدّدت الخرطوم اتهام أديس أبابا بدعم «قوات الدعم السريع»، وقالت إن مسيّرات انطلقت من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان، داعية إلى تحقيق مستقل في تلك الاتهامات. وتنفي إثيوبيا دعم «الدعم السريع».
وكان آبي أحمد قد دعا، الثلاثاء، الأطراف العسكرية والسياسية والمدنية إلى حوار تستضيفه بلاده، بهدف وقف الحرب والتوافق على ترتيبات المرحلة المقبلة، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بقبول واسع. وأكد استعداد إثيوبيا للوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. ولم يحدد موعداً للمحادثات أو آلية لوقف إطلاق النار.
وقال المحلل الإثيوبي موسى شيخو لـ«الشرق الأوسط» إن «رفض المبادرة لا يعني انتهاء الدور الإثيوبي»، مشيراً إلى إمكان التحرك عبر الاتحاد الأفريقي و«إيغاد».
تصاعدت الانشقاقات داخل «قوات الدعم السريع»، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان 5 من القادة الميدانيين الانسلاخ من صفوفها والانضمام إلى الجيش السوداني.
وجدان طلحة (الخرطوم)
الخرطوم تغلق الباب أمام وساطة آبي أحمدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345774-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
آبي أحمد مجتمعاً مع حميدتي وشقيقه القوني في أديس أبابا ديسمبر 2023 (إكس)
أغلقت الحكومة السودانية، أمس (الأربعاء)، الباب أمام وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستضافة حوار شامل لوقف الحرب، وقالت إن أديس أبابا لا تستوفي شرط الحياد. وطالبت الاتحاد الأفريقي باستبعاد إثيوبيا من أي ترتيبات لاستضافة الحوار أو تيسيره، فيما رحّبت بالمبادرة حكومة «السلام الانتقالية» التابعة لتحالف «تأسيس»، الذي يضم «قوات الدعم السريع»، كما رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود».
وجدّدت الخرطوم اتهام أديس أبابا بدعم «قوات الدعم السريع»، وقالت إن مسيّرات انطلقت من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان، داعية إلى تحقيق مستقل في تلك الاتهامات. وتنفي إثيوبيا دعم «الدعم السريع».
وكان آبي أحمد قد دعا، الثلاثاء، الأطراف العسكرية والسياسية والمدنية إلى حوار تستضيفه بلاده، بهدف وقف الحرب والتوافق على ترتيبات المرحلة المقبلة، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بقبول واسع. وأكد استعداد إثيوبيا للوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. ولم يحدد موعداً للمحادثات أو آلية لوقف إطلاق النار.
وقال المحلل الإثيوبي موسى شيخو لـ«الشرق الأوسط» إن «رفض المبادرة لا يعني انتهاء الدور الإثيوبي»، مشيراً إلى إمكان التحرك عبر الاتحاد الأفريقي و«إيغاد».
«جمارك الجوال» تزعج المصريين المغتربين بعد نحو عام على تطبيقهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345743-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7
«جمارك الجوال» تزعج المصريين المغتربين بعد نحو عام على تطبيقها
مسافرون على إحدى الرحلات المصرية من مطار القاهرة الدولي (ميناء القاهرة الدولي)
تصاعدت مطالب برلمانية في مصر بإعفاء دائم لهاتف واحد لأبناء البلاد القادمين من الخارج، بعدما أبدى الكثير من المصريين المغتربين انزعاجهم من «رسوم الجوال» المبالغ فيها بعد نحو عام على بدء تطبيقها.
وشهدت الأيام الماضية تحركات برلمانية عدة لمناقشة ارتفاع الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة؛ وتقدم عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب الممثل عن المصريين بالخارج إسلام التلواني، الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن الإجراءات المرتبطة بدخول الهواتف المحمولة بصحبة المصريين المقيمين بالخارج.
وطالب التلواني بإقرار «إعفاء دائم لهاتف شخصي واحد على الأقل لكل مصري مغترب، بما يضمن حقه في استخدام هاتفه خلال زياراته المتكررة إلى أرض الوطن دون رسوم أو إجراءات إضافية».
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال التلواني في طلب الإحاطة إن «هناك حالة من الاستياء بين عدد من المصريين بالخارج بسبب عدم التمييز الواضح بين الهواتف الشخصية التي يصطحبها المغتربون لاستخدامهم اليومي، والأجهزة التي تدخل البلاد بغرض الاتجار».
وأضاف أنه خلال لقاءات جمعته مع عدد من أبناء الجاليات المصرية في بعض الدول، تركزت المطالب في ضرورة الإعفاء الشخصي لهاتف محمول، باعتبار ذلك حقاً لهم في ظل ما يقومون به من دور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات الدولارية التي تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
كانت الحكومة المصرية قد فرضت رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط على أن يتم استخدامه فترة محددة دون جمارك، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة مدة الإعفاء الممنوح لأجهزة التليفون المحمول للمصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم للبلاد من 90 يوماً إلى 120 يوماً، اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان) الماضي، بحسب بيان للخارجية المصرية حينها.
وأبدى الصحافي المصري المقيم في الكويت حازم ماهر «انزعاجه الشديد» من فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «القرار بشكل عام جائر، والنسبة مرتفعة جداً، ويجب ألا تزيد الرسوم على 5 في المائة، ولا يوجد سبب منطقي للمغالاة في النسبة».
وأضاف: «سعر الهاتف المحمول في مصر أغلى كثيراً من سعره في معظم الدول، ثم تضاف الرسوم الجمركية إلى السعر. ولا يعقل أن أنزل بلدي في عطلة كل عام فيتم إيقاف هاتفي بعد 120 يوماً».
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار مقابل نحو 30.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، حسب البنك المركزي المصري.
كما سجلت التحويلات في الفترة من يوليو (تموز) الماضي، إلى سبتمبر (أيلول) ارتفاعاً بمعدل 20.4 في المائة لتصل إلى نحو 13 مليار دولار، مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويصف المصري المقيم في الكويت، مراد لويس، الرسوم الجمركية على الهواتف بأنها «ظالمة»؛ وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من حق كل مصري بالخارج إدخال تليفونه الشخصي دون أي رسوم».
وفي رأي عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن الرسوم الجمركية تُشكل عبئاً على المصريين بالخارج، كما تمثل ازدواجاً ضريبياً، إذ يتم يدفع ضرائب الهاتف في البلد الذي يُشترى منه.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يجب إعادة النظر في الرسوم الجمركية، وتخفيض النسبة لتصبح معقولة؛ فهذه المغالاة قد تدفع المغتربين إلى تقليل زياراتهم لمصر».
وأضاف: «الكثير من المصريين لديهم هاتفان، أحدهما بخط مصري لسهولة التواصل مع عائلته، والآخر بخط من البلد الذي يعيش فيه».
وفي رأي الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، فإن فرض رسوم جمركية يرجع إلى محاولة حماية الصناعة المحلية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أسعار الهواتف التي تصنع في مصر أغلى من المستوردة، رغم فرض الرسوم الجمركية». واستطرد: «جزء من مشكلة المصريين بالخارج يتعلق بمخاوف أن يتحول الأمر إلى تجارة، حيث يجلبون هواتف لبيعها؛ وهذه تفاصيل يمكن تقنينها».
تيتيه في اجتماع مع ليبيات خلال إحياء اليوم الوطني للمرأة الليبية (البعثة الأممية)
تضع التحذيرات الأممية من العنف والتمييز والتهديدات التي تتعرض لها النساء في ليبيا ملف الحماية القانونية أمام اختبار جديد في ظل انتهاكات تمس سلامتهن وكرامتهن، وتعيد إلى الواجهة مطالب بإقرار تشريع يضمن حقوقهن ويوفر الحماية من مختلف أشكال العنف.
وتتجاوز الأزمة، وفق مراقبين، حدود الانتهاكات الفردية لتكشف عن اختلالات أعمق ترتبط بالانقسام السياسي والمؤسسي، وتداعيات الصراعات الممتدة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، فضلاً عن ضعف التشريعات وآليات إنفاذ القانون، والأعراف الاجتماعية المقيدة.
وأعادت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، تسليط الضوء على هذه الأوضاع في بيان بمناسبة حملة «16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي»، التي بدأت الأربعاء 25 نوفمبر (تشرين الثاني) في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول)، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وفي مقابل إشادة تيتيه بالأدوار القيادية التي تضطلع بها الليبيات، ومشاركتهن في مسارات الحوار السياسي، بما في ذلك «الحوار المهيكل» الذي صدرت توصياته في يونيو (حزيران) الماضي، فقد أبدت قلقاً بالغاً إزاء ما تتعرض له نساء من انتهاكات في بقاع مختلفة من البلاد.
وقالت المبعوثة الأممية إن «عدداً كبيراً جداً من السيدات والفتيات في مختلف أنحاء ليبيا يواجهن العنف والتمييز والتهديدات التي تمس سلامتهن وكرامتهن»، سواء داخل المنزل أو في مجتمعاتهن، أو أثناء التنقل والعمل، أو عند التعبير عن آرائهن والمشاركة في الحياة العامة.
وكشفت تقديرات الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن ست نساء في مختلف أنحاء ليبيا منذ مطلع العام الحالي، ضمن حالات شملت جرائم يُزعم ارتباطها بالعنف المنزلي والأسري، في مؤشر يعيد طرح التساؤلات بشأن قدرة المؤسسات على توفير الحماية ومنع تكرار هذه الجرائم.
ولا تقتصر الانتهاكات على العنف الجسدي؛ إذ قالت البعثة الأممية إنها لا تزال تتلقى تقارير مثيرة للقلق عن التهديد والترهيب والمضايقة، سواء بصورة مباشرة أو عبر الإنترنت، بما يوسع دائرة المخاطر التي تواجه النساء ويجعل الفضاء الرقمي امتداداً للانتهاكات الواقعة في الحياة اليومية.
وأشارت البعثة إلى استهداف نساء يدافعن عن حقوق الإنسان أو يسعين إلى الإسهام في مستقبل بلادهن، من دون أن تسمي حالات بعينها، لافتة إلى أن التعبير عن الرأي أو ممارسة النشاط العام قد يعرّض صاحباته للتهديد والمضايقة.
وفي مؤشر على حجم العنف الرقمي، نقلت تيتيه عن المفوضية الانتخابية أن نحو 96 في المائة من بين ما لا يقل عن 933 منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى عنيفاً خلال الانتخابات البلدية لعام 2025 استهدفت النساء، ووصفت النسبة بأنها «أمر غير مقبول».
وحذرت المبعوثة الأممية من أن العنف والترهيب، بما يشمل المضايقات الإلكترونية، قد يؤديان إلى إسكات النساء وثنيهن عن المشاركة في الحياة العامة والسياسية، بما يضعف حضورهن في المجال العام ويقوض فرص مشاركتهن في صناعة القرار.
ويربط مراقبون اتساع مظاهر العنف ضد النساء بتداعيات الانقسام المؤسسي وانتشار السلاح وتراجع فاعلية أجهزة إنفاذ القانون، وهي عوامل تزيد صعوبة الوصول إلى العدالة، وتفاقم هشاشة الفئات الأكثر تعرضاً للانتهاكات، خصوصاً الناشطات والسياسيات والصحافيات والنازحات.
وتعيد هذه المعطيات طرح الحاجة إلى إطار قانوني متكامل لا يقتصر على تجريم الاعتداءات، بل يشمل الوقاية والحماية وآليات التبليغ والملاحقة القضائية، في ظل تعدد السلطات وتباين قدرتها على تطبيق القوانين، وضمان وصول النساء إلى خدمات الدعم.
وعزت أستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي، جازية شعيتير، تأخر صدور تشريعات تجرّم العنف ضد المرأة إلى مخاوف لدى بعض الأطراف في الدولة الليبية من أن يؤدي إقرارها إلى المساس بالعادات والتقاليد وتفكيك الأسرة، فضلاً عن الارتياب في ارتباطها بالتشريعات الدولية المتعلقة بالمرأة والأسرة، إلى جانب تحفظات لدى بعض النساء بشأن احتمال تعارضها مع القيم الدينية.
ورأت، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التحفظات تستند إلى عدم الاطلاع على مشروع القانون، مؤكدة أنه لا يتعارض مع التقاليد الدينية أو أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال، كما يراعي الأعراف والتقاليد الليبية ويحترم خصوصية المجتمع.
وفي سياق الدعم الدولي لهذا المطلب، دعت تيتيه، الأربعاء، السلطات الليبية المعنية إلى إعطاء الأولوية لإقرار تشريعات شاملة لمنع العنف ضد النساء والتصدي له، وتعزيز آليات الحماية، وضمان حصول الناجيات على العدالة وخدمات الدعم الأساسية، بما يضع مسؤولية التعامل مع الأزمة على المؤسسات الرسمية.
وشددت على أن إقرار التشريعات ينبغي أن يترافق مع تنفيذ فعال، وتعزيز القدرات المؤسسية، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، في إشارة إلى أن المعالجة القانونية وحدها لا تكفي ما لم تتحول النصوص إجراءاتٍ عملية تضمن الحماية والإنصاف.
في السياق ذاته، جاءت دعوة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي إلى الإسراع في استكمال التشريعات الوطنية الخاصة بتجريم العنف الأسري، وحماية النساء المعنفات، وتوفير دور الإيواء والدعم القانوني والنفسي، إلى جانب تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والأطفال، بما يعزز فرص الحماية والإنصاف.
وانتهت اللجنة البرلمانية إلى مطالبة المؤسسات الحكومية والأمنية والقضائية بالتعامل الجاد مع بلاغات العنف ضد المرأة، وتوفير الحماية العاجلة للمبلغات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.