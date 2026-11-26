حذّر المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، الأربعاء، من أي تصعيد إضافي للنزاع في أوكرانيا، واصفاً إياه بأنه «حرب بالوكالة تموّل فيها أوروبا أوكرانيا وتسلّحها في مواجهة روسيا».

وفي مقابلة مع بودكاست «إم دي ميتس» الألماني، قال صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن «الأمر لن يتطلب سوى قدر محدود من سوء التقدير حتى يتصاعد هذا النزاع بشكل هائل».

زيلينسكي مع كوشنر في دبلن (إ.ب.أ)

وبعد جولات عدة من المحادثات أخفقت في تضييق الهوة بين كييف وموسكو، أقرّ كوشنر بأن مسألة الأراضي في شرق أوكرانيا التي تطالب بها روسيا لا تزال تشكل عقبة رئيسة أمام التوصل إلى تسوية.

وقال: «ما توصلنا إليه أنا وستيف (ويتكوف) بعد ساعات طويلة من المحادثات مع الرئيس بوتين والفريق الروسي هو أن قضية الأراضي وصلت حالياً إلى طريق مسدود إلى حد ما».

واتهم كوشنر الأوروبيين بازدواجية المعايير عبر مواصلة إنفاق مبالغ طائلة على الطاقة الروسية في الوقت الذي يدعمون فيه أوكرانيا.

وقال: «أنفقت أوروبا أكثر من 250 مليار دولار (على شراء الوقود الأحفوري) من روسيا خلال هذا النزاع».

وأضاف: «أعتقد أن أوروبا دفعت لروسيا أموالاً أكثر مما قدمته لأوكرانيا خلال هذا النزاع، إذا كانت البيانات التي أطلع عليها صحيحة».