رفض الكرملين، الأربعاء، التعليق على تقارير تُفيد بمقتل ما يصل إلى 700 ألف جندي روسي خلال العملية العسكرية المتواصلة منذ نحو 5 سنوات في أوكرانيا.

وذكرت عدة وسائل إعلام روسية ودولية أن بيانات موسكو تؤكد مقتل ما بين 470 و700 ألف جندي في الحرب، وذلك بعد تحليل كم كبير من البيانات التي حصل عليها قراصنة إلكترونيون من وكالة الإحصاء الرسمية الروسية.

ولم تكشف روسيا عن حصيلة رسمية للقتلى في صفوف جيشها منذ سبتمبر (أيلول) 2022 عندما قالت إن نحو 6 آلاف جندي قتلوا خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، وهو رقم عُدّ على نطاق واسع أنه أقل بكثير من العدد الفعلي حتى في حينها، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولدى سؤاله عن التقارير الجديدة، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن «الكيان الوحيد الذي يمكنه رسمياً الكشف عن أعداد الضحايا هو وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية».

وأضاف: «أقترح عدم الالتفات إلى أي بيانات أخرى».

وفي وقت سابق هذا الشهر، نشر قراصنة إلكترونيون ينتمون إلى مجموعتين مناهضتين للكرملين هما «الأنصار السيبرانيون البيلاروسيون» (Belarusian Cyberpartisans) وجماعة «سايلنت كرو» (Silent Crow) الموالية لأوكرانيا، مئات آلاف السجلات التي قالوا إنهم حصلوا عليها عبر اختراق قاعدة بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية «روسستات».

ومن خلال تحليل البيانات غير المنشورة عن أسباب الوفاة في أوساط المواطنين الروس على مدار السنوات الخمس الماضية، قالت عدة وسائل إعلام دولية إن عدد الجنود الذين تأكد مقتلهم يقترب من 500 ألف.

وأفاد تحليل منفصل أجرته وسيلتا الإعلام الروسيتان المستقلتان والمحظورتان «ميدوزا» و«ميديازونا»، بأن حصيلة القتلى قد تصل إلى 700 ألف بعد احتساب الجنود المصنّفين في عداد «المفقودين»، والذين يرجّح على نطاق واسع أنهم قُتلوا، لكن وفاتهم لم تُسجل رسمياً بعد.

وعرضت روسيا حوافز مالية ضخمة لجذب العمال الذين يتلقون أجوراً منخفضة في المناطق الفقيرة للانضمام إلى الجيش. كما جنّدت سجناء مقابل منحهم عفواً لقاء الخدمة العسكرية. وفرضت التجنيد الإجباري على أكثر من 300 ألف شخص واستقطبت الآلاف من الخارج، ما أثار اتهامات لها بإكراه مواطنين أجانب على القتال، كما أرسلت كوريا الشمالية عشرات الآلاف من جنودها لمساندة الجيش الروسي.

وقُتل في المقابل عدد كبير من الجنود الأوكرانيين فيما بات النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو (تموز) إن نحو 50 ألفاً قتلوا، رغم أنه يُعتقد كذلك أن العدد الفعلي أكبر من ذلك.

وفي يوليو، أفاد «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، ومقره الولايات المتحدة، بأن ما بين 125 و150 ألف جندي أوكراني قتلوا.

وفي الوقت ذاته، قال المركز إن 450 ألف روسي قتلوا، وهو عدد قريب من التقديرات الواردة في آخر تسريبات «روسستات».