اتهمت بولندا موسكو، اليوم (الثلاثاء)، بانتهاك مجالها الجوي عمداً، بعد أن أعلنت أن طائرة مسيّرة روسية، تُستخدَم لأغراض المراقبة، عبرت الحدود لفترة وجيزة، في واقعة من المرجّح أن تزيد المخاوف من امتداد الحرب في أوكرانيا إلى ما وراء حدودها الغربية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم ترد السفارة الروسية في وارسو بعد على طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية قال إن السفير استُدعي إلى الوزارة، مساء اليوم (الثلاثاء)، وتلقى «مذكرة ذات نبرة حادة».

وأدت سلسلة من الوقائع في الأيام القليلة الماضية إلى ازدياد المخاوف من تصعيد الصراع خارج أوكرانيا، حيث شنَّت روسيا غزواً واسع النطاق في عام 2022.

واتهمت موسكو، أمس (الاثنين)، إستونيا بارتكاب سلسلة من الأعمال القتالية «التي توشك أن تؤدي إلى اندلاع حرب مفتوحة»، بعد أن أعلنت إستونيا إغلاق حدودها البرية.

وقالت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية، قبيل منتصف ليل أمس (الاثنين) بالتوقيت المحلي، إن طائرة مسيّرة انتهكت المجال الجوي لفترة وجيزة.

وأضافت أنه تم منح الإذن بإسقاط الطائرة المسيّرة قبل اتخاذ قرار بعدم إطلاق النار بعد أن غيَّرت مسارها وتوجَّهت شرقاً، «مراعاة للتهديد المحتمل على المدنيين».