أكدت الشركة المشغلة لقطارات «يوروستار» الرابطة بين فرنسا وبريطانيا تعطل خدماتها، الأربعاء، عقب إضراب مفاجئ أدى إلى إلغاء عدة رحلات.

وأفادت «يوروستار» على «إكس»، رداً على أحد المستخدمين، أن «عمليات الإلغاء اليوم ناجمة عن إضراب غير متوقع»، مضيفةً أن الخدمات تأثّرت «في الاتجاهين» بين باريس ولندن. وقالت في تنبيه للمسافرين على موقعها الإلكتروني: «ننصحكم بتغيير موعد رحلتكم إلى تاريخ آخر».

وسيكون بإمكان المسافرين المتضررين الحجز في موعد بديل أو استعادة نقودهم بالكامل، حسب «يوروستار» التي اعتذرت عن الاضطرابات.

كما دعت «يوروستار» النقابات لمواصلة المحادثات مباشرةً مع الشركة التي قالت إنها ما زالت منفتحة على «الحوار البنّاء» من دون تحديد وظائف الموظفين المضربين أو مطالبهم، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبالإضافة إلى خطها الرئيسي بين باريس ولندن عبر نفق المانش الذي افتُتح في نوفمبر (تشرين الثاني) 1994، تسيّر «يوروستار» رحلات إلى وجهات في بلجيكا وهولندا وألمانيا، حيث سجّلت بعض هذه الرحلات تأخيرات صباح الأربعاء.