أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة مع مجلة «لوبوان» الفرنسية، عن استعداده لمرافقة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى موسكو «كضامن لأمنه» بهدف التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبثت المجلة، الثلاثاء، مقتطفات مصورة من المقابلة التي من المقرر نشرها كاملة الأربعاء، أكد فيها لوكاشينكو: «إذا أراد زيلينسكي ذلك، فليأتِ إلى موسكو... يمكن لزيلينسكي ولي أن نجلس في طائرة ونتوجه إلى موسكو. بمفردنا. وأنا سأضمن أمنه وكل شيء آخر يترتب على ذلك(...)».

وأضاف: «إذا لم يقبل، فليواصل الحرب، وليذهب بنفسه إلى الجبهة مع بندقية كلاشنيكوف وليقاتل. الحرب مستمرة، ولا بد من وقفها».

وتعتمد بيلاروس على دعم سياسي ومالي واسع من روسيا التي استخدمت أجزاء من أراضيها كإحدى نقاط الانطلاق لغزو أوكرانيا عام 2022.

وتابع الزعيم البيلاروسي: «على أي حال، يعود إلينا نحن الثلاثة تحديد مستقبلنا، مستقبل أوكرانيا وبيلاروس وروسيا»، معرباً عن «يقينه» بأن هذه الآلية ستتيح التوصل إلى مخرج للنزاع بين «الشعوب السلافية الثلاثة» أسرع من مفاوضات تشمل أطرافاً ثالثة، مثل الأوروبيين.

وأردف: «هنا، في هذه المنطقة، ستقرر الشعوب السلافية الرئيسية الثلاثة، بناءً على التاريخ والحاضر، كيف ستعيش غداً... أنا واثق من أن التوصل إلى اتفاق في ما بيننا سيكون أسرع من التوصل إلى اتفاق معكم على إنهاء هذه الحرب وعلى المستقبل، وعلى الترتيبات».

ومنذ أشهر عدة، تحذّر كييف بيلاروس من الانخراط بشكل أوسع في الحرب، فيما يؤكد لوكاشينكو عدم نية بلاده الانجرار إلى النزاع.

واعتبر الرئيس البيلاروسي أن بوتين يمسك بزمام النزاع الدائر، قائلاً: «عسكرياً، هو ينتصر... تتقدّم روسيا تدريجياً وببطء. الناس يموتون، لكن هذه هي الحرب. إنها تتقدم تدريجياً».

وفي أعقاب محادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي برعاية الولايات المتحدة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، قال زيلينسكي إن واشنطن اقترحت على كييف التنازل عن أراضٍ لروسيا مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).