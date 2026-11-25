أثنى نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، على الروح القتالية للاعبيه للعودة في النتيجة وانتزاع نقطة التعادل أمام آرسنال، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس (الثلاثاء)، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال كوفاتش، عقب المباراة: «إنها نقطة كبيرة بالنسبة إلينا، ولحظة مهمة للغاية للجميع، للفريق والجماهير التي حضرت بأعداد كبيرة اليوم. وفي النهاية، نحن سعداء بهذه النقطة».

وأضاف: «قاتلنا بصفتنا فريقاً واحداً، وواصلنا العودة في المباراة، وأظهرنا قدرتنا على مجاراة منافس قوي».

وتقدم آرسنال في الدقيقة العاشرة عن طريق فيكتور غيوكيريس، لكن دورتموند تمكّن من إدراك التعادل عبر ماكسيميليان بيير في الدقيقة 55، ليخرج الفريق الألماني بنقطة من المواجهة.

وقال بيير: «جلسنا في غرفة الملابس، وتحدثنا عما لم يكن جيداً في الشوط الأول، وأردنا العودة إلى الملعب بعقلية مختلفة».

وأضاف: «نستحق هذه النتيجة بالفعل. قاتلنا بقوة في الدقائق الأخيرة، والحفاظ على التعادل (1-1) أمام هذا الفريق وعلى ملعبه ليس أمراً سهلاً على الإطلاق. لقد أثبتنا قدرتنا على منافسة الفرق الكبرى».

ويحول دورتموند تركيزه الآن إلى منافسات الدوري الألماني، إذ يسعى للحفاظ على صدارة الترتيب التي انتزعها من بايرن ميونيخ مطلع الأسبوع الماضي، عندما يستضيف باير ليفركوزن يوم الأحد المقبل.