تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والعالمية غداً الخميس نحو القمة المرتقبة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الإسباني، في ليلة حاسمة يسدل فيها الستار على منافسات المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة ببطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً (قطر 2026)، حيث سيتم تحديد هوية المتأهلين إلى دور الـ32 من تلك المجموعات.

ويمنح نظام البطولة بطاقة العبور المباشر إلى دور الـ32 لأصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الـ12، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتتجه الأنظار في المجموعة الخامسة نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب الإيطالي بنظيره الأوزبكي، بالتزامن مع لقاء كوت ديفوار وجامايكا.

ويدخل المنتخب الإيطالي اللقاء بأريحية تامة بعدما حسم تأهله رسمياً بتحقيق العلامة الكاملة (6 نقاط) إثر فوزه على جامايكا 6 - 0 وكوت ديفوار 2 - 1، حيث يكفيه التعادل أو الفوز لضمان صدارة المجموعة.

في المقابل، يخوض منتخب أوزبكستان، صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، المباراة بشعار الفوز لضمان العبور المباشر دون الدخول في حسابات معقدة، بينما قد يمنحه التعادل فرصة كبيرة للتأهل سواء في الوصافة أو ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث.

وعلى الملعب المجاور، يسعى منتخب كوت ديفوار، صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط إلى استغلال مواجهته أمام جامايكا المتذيلة للترتيب (دون نقاط) لتحقيق فوز يرفع رصيده إلى ست نقاط، مستفيداً من تفوقه في المواجهة المباشرة على أوزبكستان 2 - 1 لخطف بطاقة التأهل المباشر، فيما تبدو آمال جامايكا شبه معدومة حسابياً، وتقتصر على تحقيق فوز عريض، وخسارة أوزبكستان للتمسك بأمل ضئيل ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتشهد المجموعة السادسة مواجهتين حاسمتين، حيث يلتقي منتخب السنغال مع طاجيكستان، فيما تواجه كرواتيا نظيرتها كوبا.

ويتصدر المنتخب السنغالي الترتيب برصيد 4 نقاط وبفارق (9) أهداف بعد تعادله مع كرواتيا 1 - 1 وفوزه الكاسح على كوبا 9 - 0.

ويحتاج «أسود التيرانغا» إلى نقطة التعادل فقط أمام طاجيكستان لحسم التأهل المباشر والاقتراب بشدة من الصدارة.

من جهته، يخوض منتخب طاجيكستان، صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، اللقاء ولا بديل أمامه سوى الفوز لرفع رصيده إلى 6 نقاط وانتزاع بطاقة التأهل المباشر، بينما يدخله التعادل في حسابات أفضل منتخب يحتل المركز الثالث.

وفي المواجهة الثانية، تبدو مهمة المنتخب الكرواتي، صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، الذي لديه فارق أهداف (4) أهداف، في المتناول نظرياً أمام منتخب كوبا (من دون نقاط) الذي ودّع البطولة رسمياً بعد خسارتين متتاليتين، حيث يكفي كرواتيا الفوز أو التعادل لضمان العبور المباشر إلى دور الـ32.

وفي المجموعة السابعة يصطدم منتخب بلجيكا بنيوزيلندا، وتلعب فيتنام أمام مالي.

وضمن المنتخب المالي تأهله رسمياً بجمعه 6 نقاط من فوزين على نيوزيلندا 3 - 0 وبلجيكا 2 - 1، ويحتاج إلى نقطة واحدة أمام فيتنام لتأمين الصدارة رسمياً.

أما المنتخب البلجيكي، صاحب المركز الثاني برصيد (3 نقاط)، فيملك مصيره بيده إذ يضمن الفوز على نيوزيلندا له المركز الثاني والتأهل المباشر، في حين يبقيه التعادل في وضعية قوية للمنافسة على الوصافة أو أفضل منتخب يحتل المركز الثالث.

في المقابل، يدخل منتخبا فيتنام ونيوزيلندا (نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما 3 - 3 في الجولة الماضية) الجولة الختامية بشعار الفوز فقط لبلوغ النقطة الرابعة وإحياء آمالهما في خطف المركز الثاني حال تعثر بلجيكا، أو الدخول في قائمة أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وتختتم مواجهات الخميس بقمة كروية تجمع المنتخب المغربي بنظيره الإسباني، بالتوازي مع لقاء الصين وفيجي في المجموعة الثامنة.

ويدخل المنتخب الإسباني المواجهة وقد ضمن مقعده في دور الـ32 برصيد 6 نقاط وفارق أهداف قياسي (20) هدفاً عقب فوزه على الصين 5 - 0 واكتساح فيجي 15 - 0، ويحتاج إلى التعادل فقط لحسم الصدارة.

على الجانب الآخر، يخوض المنتخب المغربي، صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وفارق أهداف (6)، اللقاء بفرص متعددة للتأهل المباشر، فالفوز يمنحه صدارة المجموعة، والتعادل يضمن له الوصافة رسمياً برصيد 5 نقاط دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى.

وحتى في حال الخسارة، يظل «أشبال الأطلس» الأقرب للوصافة بفضل الفارق الكبير في الأهداف، فضلاً عن اقتراب رصيد النقاط الأربع بشدة من ضمان العبور ضمن أفضل منتخب يحتل المركز الثالث.

وفي اللقاء الآخر، يبحث المنتخب الصيني، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وفارق أهداف (-5)، عن تحقيق فوز عريض على منتخب فيجي (من دون نقاط)، وذلك للوصول إلى النقطة الرابعة وتعزيز حظوظه في سباق أفضل منتخب يحتل المركز الثالث، أو المنافسة على الوصافة حال خسارة المغرب بفارق أهداف كبير.