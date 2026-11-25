أعلن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اليوم الأربعاء عزمه الطعن أمام المحكمة الاتحادية السويسرية على قرار محكمة التحكيم الرياضية القاضي بإعادة روسيا إلى بطولة العالم المقررة العام المقبل.

واستبعدت روسيا من جميع مسابقات الاتحاد الدولي منذ عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا. وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول)، أيدت محكمة التحكيم الرياضية الطعن المقدم من الاتحاد ‌الروسي لهوكي ‌الجليد ضد قرار استبعاده من منافسات موسم ​2026 - 2027، ‌معتبرة ⁠أن الاتحاد ​الدولي ⁠لم يقدم أدلة كافية تثبت أن الاعتبارات الأمنية تبرر استمرار إبعاد روسيا عن المنافسات.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي يستند في طعنه إلى ما وصفه بمخاوف تتعلق بعدم الإفصاح عن علاقات محتملة تربط اثنين من أعضاء هيئة التحكيم الثلاثية التي أصدرت الحكم بروسيا.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: «يستند هذا الطعن إلى مخاوف تتعلق باستقلالية وحياد اثنين من ⁠المحكمين الثلاثة الذين شاركوا في إصدار القرار». وأضاف: «ازدادت هذه المخاوف ‌بعد ظهور معلومات جديدة بشأن ‌صلات محتملة بين هذين المحكمين وروسيا». وتابع: «في ضوء أهمية ​هذا الحكم، وما قد يترتب ‌عليه من آثار واسعة على هوكي الجليد الدولي، نرى أن ‌من الضروري عرض القضية على المحكمة الاتحادية السويسرية». ورغم أن أحكام محكمة التحكيم الرياضية تعد نهائية في الأصل، فإن القانون السويسري يتيح الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية السويسرية في حالات محددة تتعلق بالإجراءات، أو الجوانب القانونية.

وأقرت ‌محكمة التحكيم الرياضية بأن حكمها أثار انقساماً في ردود الفعل، لكنها شددت على أن قرارها استند حصراً ⁠إلى الأدلة ⁠والدفوع المقدمة أثناء نظر القضية.

وأعلنت النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا ولاتفيا والنرويج والسويد رفضها مواجهة المنتخب الروسي في حال عودته إلى المنافسات. كما انسحب أحد الرعاة، فيما لوح رعاة آخرون باتخاذ موقف مماثل إذا سمح لروسيا بالمشاركة.

وفي تطور آخر، لن تشارك روسيا في بطولة العالم للناشئين 2027 المقررة الشهر المقبل، بعدما أعلنت كندا أنها لن تسمح بدخول الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء المشاركين في البطولة، حتى وإن كانوا يحملون تأشيرات سارية.

ووصف الاتحاد الروسي لهوكي الجليد قرار الإبقاء على إقامة البطولة في كندا بأنه «غير مقبول، وغير ​قانوني».

كما سيحرم اللاعبون الروس ​من المشاركة في بطولة العالم للسيدات تحت 18 عاماً المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل في جمهورية التشيك، بسبب قيود الدخول المفروضة عليهم.