في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات متلاحقة، تتجه السعودية إلى تعزيز متانة اقتصادها وترسيخ قدرته على مواجهة المتغيرات، مع الحفاظ على زخم التنمية ومواصلة تنفيذ أولوياتها الوطنية. وتعكس الميزانية السعودية للعام المقبل هذا التوجه، عبر الموازنة بين التحوط للمخاطر والاستثمار في مسارات النمو، بما يدعم الاستقرار، ويُهيئ لمستقبل أكثر استدامة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027، أن الميزانية تجسّد التزام الحكومة بأن تكون رفعة الوطن ومصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، والمحافظة على مكتسبات التنمية لهذا الجيل والأجيال القادمة، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات كان بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبجهود أبناء وبنات المملكة.

وشرح مختصون في قراءة تحليلية للميزانية العامة، أنه على الرغم من الظروف الجيوسياسية في المنطقة، والأزمة اليمنية، فإن المملكة تعتمد ميزانية توسعية لعام 2027 قدرت بنحو 1.392 مليار ريال (371.2 مليار دولار)، لمواصلة برامجها التنموية، وتنويع مصادر الاقتصاد وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، واستكمال المشروعات والاستراتيجيات الوطنية وتوسيع القاعدة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي.

وتطرّق المختصون، خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، إلى المبادرات والبرامج التي أجرتها الحكومة في عام الاستثناء 2026، بسبب الظروف الجيوسياسية، ما يضمن رفاهية المواطن والمقيم، وألا يتأثر من هذه الأزمة، مع تيسير أعمال القطاع الخاص ليواصل القيام بدوره في تنويع الاقتصاد الوطني، وهو ما تسعى إليه الحكومة ومن ضمن أولوياتها، مؤكدين أن الحكومة استطاعت المحافظة على تدفق سلاسل الإمداد، وتوفير التمويل لتعزيز المخزون التجاري، وبما يحقق الأمن الغذائي والسلعي للمملكة.

#مجلس_الوزراء يستعرض بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448 / 1449هـ (2027م) ويُصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:- تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ (1,392,100,000,000) ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين ملياراً ومائة مليون ريال.- تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ... pic.twitter.com/l2CcqZaJTs — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 24, 2026

كفاءة الاقتصاد

وأوضح فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى والمستشار الاقتصادي، أنه من أصعب الأمور المالية في أوقات الحروب والأزمات العالمية بناء ميزانية على أساس توسعي، وتقدير الإيرادات والنفقات، وتحديد بنودها، مبيناً أن الضبابية المستقبلية تحد من إمكانية الحكومة لتوقع حجم الإنفاق، أو مواصلة مشروعات التنمية الاستراتيجية، وتوفير التمويل اللازم لها.

إلا أن البوعينين أكد في حديثه أن ما تتمتع به المملكة من ملاءة مالية، وإدارة مالية حصيفة، واحتياطيات نفطية ومالية، وكفاءة حكومية عالية، وقدرة على توفير التمويل اللازم من مصادر مختلفة، وقبل كل ذلك قيادة جعلت من التنمية قاعدة لأعمالها، ومن كفاءة الاقتصاد وتنوع مصادره هدفاً استراتيجياً لا يمكن الحياد عنه، مكنتها من اعتماد ميزانية توسعية وتقدير إيراداتها ونفقاتها، بمعزل عن المتغيرات الاقتصادية العالمية والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وبيَّن لـ«الشرق الأوسط» أنه في كثير من الدول تتعطل التنمية في الحروب، ويوجه الإنفاق الحكومي للمجهود العسكري، الذي يستحوذ على كامل النفقات الحكومية، وربما تسبب في فرض مزيد من الضرائب لتمويل متطلبات الحرب وحماية الوطن والاقتصاد، وهو ما لم يحدث في المملكة؛ حيث استمرار الإنفاق التوسعي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم القطاع الخاص، وتوفير التمويلات من خلال صناديق التنمية الوطنية، وبما يُسهم في تعزيز النمو، واستكمال برامج التنمية والمشروعات الاستراتيجية، ودعم البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

القطاع الخاص

وواصل عضو مجلس الشورى أن ميزانية السعودية لعام 2027 ركّزت على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، واستمرار المبادرات والإصلاحات الممكنة له، موضحاً أن من أهم مستهدفات «رؤية 2030» رفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد في نهاية العقد الحالي، وهو هدف يمضي في مساره الصحيح.

وتأكيداً على ذلك، إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 57.7 في المائة ليكون أعلى مستوى تاريخي مسجل، إضافة إلى انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير، وتحقيقها مستهدفات 2030، ورفع إسهامات المرأة في سوق العمل، ونمو نسبة التوظيف بـ7 في المائة مقارنة بعام 2025، مع بلوغ عدد السعوديين في القطاع الخاص 2.7 مليون موظف سعودي بنمو 7.7 في المائة حتى نهاية الربع الثاني 2026، وفق المستشار الاقتصادي.

وحسب البوعينين، أظهرت البيانات وجود 1.832 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، بنمو بنحو 4 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بنهاية عام 2025، منوهاً بأن كل ما سبق يؤكد الدعم الذي يجده القطاع الخاص من الحكومة وفق رؤية استراتيجية واضحة.

جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عند إقرار ميزانية عام 2027 (واس)

التدخلات الحكومية

وشرح عضو مجلس الشورى أن الصناديق التنموية تسهم في تقديم التمويل اللازم للقطاع الخاص، وتدعم بشكل مباشر المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ قاعدة الاقتصاد، إضافة إلى التحفيز الحكومي للشركات والمؤسسات، ومعالجة التحديات التي تواجهها، واعتبارها شريكاً للحكومة.

وأشار إلى تدخل الحكومة المباشر والاستثنائي لتقديم التسهيلات النوعية لتعزيز التجارة والمحافظة على تدفق سلاسل الإمداد، وتوفير التمويل لتعزيز المخزون التجاري، وبما يُحقق الأمن الغذائي والسلعي للمملكة، ويدعم في الوقت نفسه التجار والقطاع الخاص عموماً، محلياً وإقليمياً، وتوفير الدعم اللوجستي براً وبحراً وجواً.

وأضاف أن الاقتصاد السعودي أثبت مرونة عالية، وقدرة فائقة على الصمود أمام الأزمات، وتنوع ساعده على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والمحافظة على مكتسباته، مفيداً بتوقع وزير المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.9 في المائة خلال 2027، وهي نسبة نمو متفائلة إذا ما قيست بالظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والظروف الجيوسياسية، غير أنها مبررة عطفاً على الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط خلال العام المقبل، واستمرار النمو في الأنشطة غير النفطية، وتنوع مصادر النمو، وتعزيز دور القطاعات المهمة التي ستحدث أثراً في الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم إسهاماتها في النمو.

احتواء معدل التضخم

من ناحيته، ذكر الدكتور أسامة بن غانم العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري، أن الميزانية السعودية لعام 2027 تسير في نهج توسعي يعكس استمرار الإنفاق الحكومي على القطاعات الخدمية والتنموية وحرص الحكومة على استمرارية وجودة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وتقليص معدل التضخم إلى الحدود الدنيا، رغم الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة ودول العالم بشكل عام.

وطبقاً للعبيدي، فإن السعودية مستمرة في تنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية وفق «رؤية 2030» واستمرار الإنفاق على الأولويات التنموية والاقتصادية وتنويع الدخل وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الموارد غير النفطية.