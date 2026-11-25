قال وزير السياحة أحمد الخطيب إن الإنفاق السياحي في السعودية ارتفع إلى 304 مليارات ريال (81.1 مليار دولار) خلال عام 2025، مقارنةً بنحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في عام 2019، فيما بلغ عدد السياح 123 مليون سائح العام الماضي، مقترباً من مستهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأوضح الخطيب، خلال حديثه في ملتقى ميزانية 2027، أن قطاع السياحة أضاف نحو 250 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس الماضية، ليرتفع إجمالي العاملين في القطاع إلى مليون موظف، مقارنةً بنحو 750 ألف وظيفة في عام 2019، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف رفع الإنفاق السياحي إلى 550 مليار ريال (146.7 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وأضاف أن المملكة تجاوزت مستهدف استقبال 100 مليون سائح بحلول عام 2030، بعد تحقيقه في عام 2024، مؤكداً أن التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية أظهرت تحقيق السعودية أعلى نمو عالمياً في أعداد السياح الوافدين من الخارج خلال الفترة من 2019 إلى نهاية 2025.

جانب من الجلسة بحضور وزيري الاستثمار والسياحة في ملتقى ميزانية 2027 (الشرق الأوسط)

200 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء

وأشار وزير السياحة إلى تشغيل أكثر من 500 فندق خلال السنوات الماضية، بطاقة تتجاوز 100 ألف غرفة في مختلف مناطق المملكة، فيما يجري العمل على بناء 200 ألف غرفة فندقية إضافية، متوقعاً أن تسهم المشاريع الكبرى، ومنها الدرعية والقدية والبحر الأحمر، في تعزيز خيارات الإقامة وتنافسية القطاع.

ولفت إلى استقطاب أكثر من 50 علامة فندقية جديدة إلى السوق السعودية خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، إلى جانب توسع المجموعات الفندقية العالمية الكبرى، ومنها «هيلتون» و«ماريوت» و«آي إتش جي»، ومضاعفة عدد الغرف التابعة لها في المملكة.

أحد فنادق الدرعية (الشركة)

دعم أكثر من 1300 مشروع

وأوضح الخطيب أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب الحوافز التمويلية وتسهيل إجراءات الاستثمار، أسهمت في تعزيز جاذبية القطاع السياحي للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبيّن أن صندوق التنمية السياحي أسهم في أكثر من 300 مشروع كبير، وما يزيد على 1000 مشروع صغير ومتوسط، من خلال توفير التمويل طويل الأجل بتكاليف منخفضة، وتحفيز الاستثمارات في الأنشطة السياحية المختلفة.

وأضاف أن المملكة عملت على تطوير البيئة التشريعية للاستثمار في بناء الفنادق وشركات السفر والسياحة، إلى جانب إطلاق نظام السياحة في عام 2023، وتسهيل إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية متعددة الزيارات، بما يعزز سهولة الوصول إلى السوق السعودية.

الأكثر تنافسية عالمياً

وفيما يتعلق بالتأشيرات السياحية، أكد الخطيب أن المملكة عملت على تسهيل إجراءات الدخول إلى أراضيها، من خلال إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية متعددة الزيارات، بما يتيح للسياح زيارة المملكة بسهولة ومرونة أكبر، ويعزز تنافسية الوجهة السعودية عالمياً.

ووصف التأشيرة السياحية السعودية بأنها من الأكثر تنافسية على مستوى العالم، في إطار جهود المملكة لاستقطاب مزيد من الزوار وفتح أسواق سياحية جديدة.

مطار البحر الأحمر الدولي (الشركة)

الربط الجوي يدعم المستهدفات

وأكد وزير السياحة أن تطوير البنية التحتية للنقل الجوي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدف استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030، مشيراً إلى التوسع في المطارات القائمة وإنشاء مطارات جديدة، من بينها مطار البحر الأحمر ومطار الملك سلمان الدولي ومطار عسير.

كما أشار إلى التوسع في أسطول الناقل الوطني وإطلاق شركة «طيران الرياض»، إلى جانب برنامج الربط الجوي الذي يستهدف تحفيز شركات الطيران الأجنبية على تسيير رحلات مباشرة إلى الوجهات السعودية.

وأوضح أن البرنامج أسهم في زيادة الرحلات القادمة من الصين، إذ ارتفع عدد شركات الطيران التي تسيِّر رحلات بين البلدين إلى ثلاث شركات، تربط السعودية بأربع مدن رئيسية صينية، لافتاً إلى أهمية السوق الصينية التي تصدر نحو 100 مليون سائح سنوياً.

تدريب 100 ألف شاب وشابة سنوياً

وفيما يتعلق بتوطين الوظائف، قال الخطيب إن الوزارة عملت على تحسين بيئة العمل في القطاع السياحي، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وتطوير المسارات الوظيفية، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل.

وأشار إلى إطلاق برنامج في عام 2021 لتدريب 100 ألف شاب وشابة، مع استمرار تدريب أعداد مماثلة سنوياً، وإتاحة الفرصة لبعضهم للالتحاق بأفضل المعاهد العالمية والحصول على مؤهلات متخصصة في إدارة الفنادق والأنشطة السياحية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز استدامة الاقتصاد السعودي وتقليل تأثره بالتقلبات الاقتصادية.