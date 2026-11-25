كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه أن الاقتصاد الرقمي في السعودية نما بنسبة 75 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، ليقترب من نصف تريليون ريال (133.3 مليار دولار)، بينما ارتفع التبادل التجاري الرقمي بنسبة 30 في المائة خلال الربع الأخير، ليبلغ 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).

وقال السواحه، خلال حديثه في ملتقى ميزانية 2027، إن السعودية حققت المركز الأول عالمياً في الجاهزية الرقمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية أسهمت في تعزيز استمرارية الخدمات والأعمال خلال المتغيرات الإقليمية.

وكلاء الذكاء الاصطناعي

وأوضح أن المملكة تستعد للانتقال من الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق مساعد ذكي ضمن منصة «توكلنا» في فبراير (شباط) المقبل، يتيح للمواطنين إنجاز الخدمات الحكومية صوتياً وبلهجاتهم المحلية، بما يشمل تجديد جوازات السفر والاستفسار عن التطعيمات وتسجيل الطلاب في المدارس.

وأضاف أن التجربة بدأت على 500 مستخدم، على أن تتوسَّع تدريجياً لتشمل وكلاء متخصصين في قطاعات حكومية، من بينها الصحة والتعليم والنقل.

وفيما يتعلق بتمكين الشركات المحلية، كشف السواحه عن توقيع شركة «إيسس» السعودية عقوداً تتجاوز قيمتها مليار ريال (266.7 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة في الهند، لتوريد حلول تقنية متخصصة في تحسين تغطية شبكات الاتصالات داخل المباني، بعد تطوير منتجاتها بدعم من البرنامج الوطني لتنمية التقنية.

وأشار إلى أن شركات سعودية، من بينها «فودكس» و«ديتا ليكس» و«كلاسيرا»، توسَّعت في أكثر من 20 دولة، بينما تخدم منصات «نون التعليمية» و«كلاسيرا» أكثر من 30 مليون طالب في المنطقة.

ولفت إلى إطلاق شركة «هيوماين» برنامج «لامتليس» (بلا حدود)، لتوفير قدرات المعالجة الحاسوبية والكفاءات والاستثمارات للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتها على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والمنافسة عالمياً.

جانب من الجلسة بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات (الشرق الأوسط)

سوق التقنية ينمو 9.4 %

وذكر السواحه أن سوق التقنية في السعودية سجَّل نمواً بنسبة 9.4 في المائة خلال 2026، مقارنة بنمو قطاع الاتصالات البالغ 3.9 في المائة، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني لتنمية التقنية يخدم أكثر من 1500 شركة، وحصل على تمويل بقيمة 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) لدعم الشركات التقنية.

وأضاف أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة تجاوز 200 شركة، بينما يضم قطاع الاتصالات والتقنية والفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني نحو 420 ألف موظف وموظفة.

المملكة تستثمر في مراكز البيانات والكابلات البحرية

وفي مجال البنية التحتية، أوضح أن المملكة خصصت أكثر من 20 موقعاً لمراكز البيانات، بمساحة إجمالية تبلغ 80 كيلومتراً مربعاً، إلى جانب التوسع في الكابلات البحرية، التي تستهدف رفع السعات إلى 280 تيرابت في الثانية، لربط المملكة بالأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.