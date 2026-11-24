أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع إجمالي استهلاك الكهرباء في السعودية بنسبة 5.4 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 358.9 ألف غيغاواط ساعة، مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت كمية الكهرباء المرسلة على الشبكة بنسبة 4.7 في المائة، لتبلغ 421.7 ألف غيغاواط ساعة.

وبحسب إحصاءات الطاقة الكهربائية لعام 2025، تصدر القطاع السكني قائمة فئات الاستهلاك، مستحوذاً على 46.3 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة، تلاه القطاع الصناعي بنسبة 18.7 في المائة، ثم التجاري بـ17.5 في المائة، والحكومي بـ10.7 في المائة، فيما بلغت حصة فئات الاستهلاك الأخرى 6.8 في المائة.

وسجل متوسط الاستهلاك السنوي للأسرة في القطاع السكني نحو 18 ألف كيلوواط ساعة خلال عام 2025، منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بعام 2024. كما تراجع متوسط استهلاك الفرد إلى 4 آلاف كيلوواط ساعة سنوياً، بانخفاض 1.9 في المائة على أساس سنوي.

سعات توليد الكهرباء

وعلى صعيد سعات توليد الطاقة الكهربائية المرخصة، بلغت سعة الوحدات البخارية 42.2 غيغاواط خلال عام 2025، تلتها الوحدات الغازية بنحو 36.9 غيغاواط.

وفي المقابل، سجلت سعات الطاقة المتجددة ارتفاعاً ملحوظاً، لتصل إلى 12.3 غيغاواط بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 6.6 غيغاواط في العام السابق، بزيادة تقارب 86 في المائة.

وفيما يتعلق بكفاءة شبكتي النقل، والتوزيع، بلغت نسبة الفاقد من الطاقة الكهربائية خلال عام 2025 نحو 7.9 في المائة من إجمالي الكهرباء المرسلة على الشبكة، مسجلة انخفاضاً بنحو 0.6 في المائة مقارنة بعام 2024.