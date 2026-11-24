أظهر تقرير شركة «سي بي آر إي» للسوق العقارية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2026 ارتفاع إشغال المكاتب من الفئة «أ» في الرياض إلى 97 في المائة، واقترابه من 99 في المائة في «مركز الملك عبد الله المالي» (كافد)، مدفوعاً بطلب يتجاوز المعروض، في حين تراجعت أسعار الشقق على مستوى المملكة بنسبة 3.6 في المائة.

وأوضح التقرير أن الطلب من الشركات متعددة الجنسيات والمقرات الإقليمية والشركات المحلية واصل تجاوز المعروض المتاح من المساحات المكتبية، مما انعكس على إيجارات المكاتب المتميزة التي ارتفعت بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 3320 ريالاً للمتر المربع سنوياً (885 دولاراً)، فيما بلغ متوسط إيجارات المكاتب من الفئة «أ» نحو 2570 ريالاً للمتر المربع سنوياً (685 دولاراً).

وتجاوز إجمالي المساحات المكتبية في الرياض 6.3 مليون متر مربع، مع توقعات بإضافة 1.7 مليون متر مربع بين أواخر 2026 و2028.

أحد المشاريع السكنية في الرياض (واس)

تراجع المعاملات وأسعار الشقق

وفي القطاع السكني، سجلت السوق تراجعاً في قيم المعاملات وأحجامها بنسبة 8 و7 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفض متوسط أسعار الشقق على مستوى المملكة بنسبة 3.6 في المائة للمتر المربع.

وعلى الرغم من التراجع العام، أظهرت الرياض أداءً أفضل، مع ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، فيما تفاوتت تحركات الإيجارات بين الأحياء، إذ ارتفعت إيجارات الشقق في السليمانية بنسبة 5 في المائة، وفي النسيم الغربي واليرموك بنسبة 4 في المائة لكل منهما.

وعلى صعيد النشاط العقاري، بلغت قيمة المعاملات في المملكة 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار) خلال أغسطس (آب)، استحوذت الأصول السكنية على 73 في المائة منها، بقيمة 17.9 مليار ريال (4.77 مليار دولار).

وفي تعليقه على أداء السوق، قال رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «سي بي آر إي» ماثيو غرين، إن القطاع العقاري السعودي لا يزال يستند إلى عوامل دعم طويلة الأجل، تشمل مستهدفات «رؤية 2030» والتنويع الاقتصادي والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والسياحة والخدمات اللوجستية والتنمية الحضرية.

وأضاف أن الطلب من المستأجرين في القطاعات الرئيسية لا يزال قوياً رغم تبني بيئة تشغيلية أكثر حذراً منذ مارس (آذار)، مشيراً إلى استمرار نقص المساحات المكتبية الفاخرة، في مقابل استفادة القطاع السكني من النمو السكاني ومبادرات دعم الإسكان.

وتوقع غرين استمرار دعم السوق العقارية من الاستثمارات الحكومية والخاصة، إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ ومواصلة تطبيق مبادرات «رؤية 2030».

الإنفاق الاستهلاكي يدعم قطاع التجزئة

وفي قطاع التجزئة، ارتفع الإنفاق عبر نقاط البيع بنسبة 3.5 في المائة، ليصل إلى 13.37 مليار ريال (3.56 مليار دولار) خلال فترة الرصد التي امتدت سبعة أيام وانتهت في سبتمبر (أيلول)، مع تسجيل الفنادق والأنشطة الترفيهية والمطاعم والمقاهي معدلات نمو مرتفعة.

ومن المنتظر أن تُسهم مشاريع جديدة في توسيع المعروض التجاري، من بينها «ويستفيلد الرياض»، الذي يُتوقع أن يضيف نحو 120 ألف متر مربع من المساحات التجارية بحلول نهاية العام، إلى جانب مشروع «ذا أفينيوز الرياض».

في المقابل، تراجع عدد الزوار الوافدين بنسبة 13 في المائة إلى 8.3 مليون زائر، وانخفض الإنفاق السياحي الإجمالي بنسبة 2 في المائة إلى 82.7 مليار ريال (22.05 مليار دولار).

ورغم تراجع الإنفاق، حافظ الأداء التشغيلي للفنادق على استقراره نسبياً، إذ ارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة بنسبة 3.7 في المائة خلال سبتمبر، كما زاد الإيراد لكل غرفة متاحة بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

حاويات بضائع في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

جدة تسجل أعلى نمو

وفي القطاع الصناعي واللوجستي، واصل الطلب دعم نمو الإيجارات، بالتزامن مع استثمارات متزايدة في البنية التحتية لسلاسل الإمداد.

وأعلنت الهيئة العامة للموانئ عن استثمارات تراكمية تقارب 14.6 مليار ريال (3.89 مليار دولار) في الموانئ والمنظومة اللوجستية بالمملكة، فيما كشفت شركة «إي إس آر» للتطوير اللوجستي عن خطط لإنشاء منصة جديدة تستهدف السعودية والإمارات، بمشاريع قيد التطوير تتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع.

وسجلت منطقة الرياض الشرقية متوسط إيجارات بلغ 313 ريالاً للمتر المربع سنوياً (83 دولاراً)، بزيادة 15.1 في المائة على أساس سنوي، في حين حقّقت منطقة جدة الجنوبية أعلى معدل نمو على مستوى المملكة، بارتفاع الإيجارات 16.7 في المائة إلى 217 ريالاً للمتر المربع سنوياً (58 دولاراً).