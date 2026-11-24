استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء، بعدما فقدت موجة الصعود التي قادها قطاع التكنولوجيا زخمها، عقب تسجيل المؤشرات أقوى مكاسب يومية لها في ستة أشهر خلال الجلسة السابقة، فيما ارتفع سهم شركة «سانوفي» الفرنسية للأدوية عقب إعلانها الاستحواذ على شركة «إنسميد» الأميركية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة إلى 637.43 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ مطلع مايو (أيار)، وفق «رويترز».

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية قد قفزت بأكثر من 4 في المائة يوم الاثنين، مسجلة أكبر ارتفاع يومي لها منذ مطلع أبريل (نيسان)، بعدما عززت عودة جنسن هوانغ المفاجئة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق شهية المستثمرين للمخاطرة في القطاع. غير أن هذه المكاسب فقدت زخمها يوم الثلاثاء، ليتراجع مؤشر القطاع بنسبة 0.3 في المائة.

وتراجع سهم شركة «إيكساترون» بنسبة 7.7 في المائة، متخلياً عن جزء من مكاسبه في الجلسة السابقة، بعدما خفّض بنك «يو بي إس» توصيته للسهم إلى «بيع». وتُصنّع الشركة أنظمة ومعدات إنتاج أشباه الموصلات.

في المقابل، ارتفع سهم «سانوفي» بنسبة 4.5 في المائة، بعدما أعلنت الشركة موافقتها على الاستحواذ على شركة «إنسميد» الأميركية للأدوية مقابل 41 مليار دولار، في أكبر خطوة حتى الآن ضمن جهود الرئيسة التنفيذية بيلين غاريخو لإعادة تشكيل الشركة الفرنسية.

وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6 في المائة، متفوقاً على بقية القطاعات.

وفي قطاع الإنشاءات والمواد، ارتفع سهم مجموعة «بالفور بيتي» بنسبة 5 في المائة، بعدما توقعت الشركة أن تزيد إيراداتها التشغيلية بنسبة 10 في المائة خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025.