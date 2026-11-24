افتتحت أسواق الأسهم الخليجية تداولات الثلاثاء على ارتفاع، مستفيدة من موجة صعود في الأسواق الآسيوية عززت إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، عقب عودة جنسن هوانغ إلى قيادة شركة «إنفيديا»، في تطور أنهى فترة من الاضطراب أثارت قلق المستثمرين بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنحو 4 في المائة، متعافياً من أدنى مستوى له في 8 أشهر، ومتجهاً نحو تسجيل أكبر مكاسبه اليومية منذ 31 يوليو (تموز).

وفي السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.9 في المائة، بدعم من صعود سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 1.1 في المائة، وسهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.7 في المائة. كما قفز سهم «شركة التعدين العربية السعودية» (معادن) بنحو 5 في المائة، مستعيداً جزءاً من خسائره السابقة المتزامنة مع تراجع أسعار الذهب.

لكن الحذر ظل حاضراً في أوساط المستثمرين بفعل المخاطر الجيوسياسية في مضيق هرمز، بعدما أفادت البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني» باشتعال النيران في 3 ناقلات، إثر اصطدامها بألغام في المضيق يوم الاثنين، وفق ما نقلته قناة «برس تي في».

وفي أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً، بما يعادل 0.4 في المائة، إلى 89.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ 27 أغسطس (آب)، وسط مؤشرات على زيادة المعروض العالمي من النفط، حدّت من أثر المخاوف المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6 في المائة، مع صعود سهم «بنك الإمارات دبي الوطني»، أكبر بنوك الإمارة، بنسبة 1.3 في المائة. وأعلن البنك التزامه بتوفير تمويل بقيمة 385 مليون درهم (105 ملايين دولار) لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، عبر قرض ثنائي التعاقد وتسهيل ضمانات تابع لمؤسسة التنظيم العقاري. ويمتد التمويل لـ4 سنوات، ويُخصص لشراء الأراضي وتطويرها، على أن ترتبط عمليات السداد بالمتحصلات المستحقة للشركة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بقفزة سهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 4.4 في المائة.

وجاء هذا الأداء بعدما رفع «مورغان ستانلي» توصيته لأسهم الإمارات إلى «زيادة الوزن» من «وزن مساوٍ» يوم الاثنين، ليصبح أحدث المؤسسات المالية الكبرى التي تتبنى نظرة إيجابية تجاه السوق. وعزا البنك ذلك إلى أن الإنفاق الرأسمالي في أبوظبي وانتعاش النشاط في دبي يفوقان، في تقديره، أثر التوترات الإقليمية.

وحدد «مورغان ستانلي» أسهم القطاع المالي ضمن خياراته المفضلة، مشيراً إلى «بنك أبوظبي التجاري» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» و«بنك أبوظبي الأول» بوصفها من أبرز انكشافاته المفضلة على القطاع المصرفي الإماراتي.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4 في المائة.