تخضع نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» للإشراف المصرفي، ميشيل بومان، لمراجعة من مكتب المفتش العام في البنك المركزي الأميركي، للتحقق مما إذا كانت قد خالفت القواعد الداخلية المنظمة لتصريحات مسؤولي المجلس خلال فترة الحظر الإعلامي المحيطة باجتماعات السياسة النقدية.

وتتركز المراجعة على مشاركة بومان في عشاء خاص نظّمه «بنك أوف أميركا» في يونيو (حزيران) الماضي، بحضور مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين في صناديق التحوط بنيويورك، وذلك بعد يوم واحد من تصويت «الفيدرالي» على أسعار الفائدة، وفق ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» عن شخصين مطلعين على المسألة.

وجاء التحرك بعد رسالة وجهها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، في يوليو (تموز)، إلى المفتش العام للمجلس مايكل هورويتز، طالبوا فيها بتحديد ما إذا كان ظهور بومان في المناسبة قد شكّل انتهاكاً لقواعد السلوك المعمول بها في البنك المركزي. وقادت الرسالة السيناتورة إليزابيث وارن، التي يُنتظر أن تتولى رئاسة لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ خلال الدورة المقبلة، بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتحظر قواعد «الفيدرالي» على مسؤوليه التعبير عن آرائهم بشأن السياسة النقدية أو الاقتصاد خلال فترة تمتد من السبت الثاني السابق لاجتماع تحديد الفائدة وحتى نهاية اليوم التالي لانتهائه. وتهدف هذه القيود إلى منع صدور تصريحات قد تؤثر في توقعات الأسواق أو تكشف عن مواقف المسؤولين خلال فترة حساسة تسبق قرارات السياسة النقدية.

وكانت بومان قد شاركت في العشاء بدعوة خاصة، في اليوم التالي لاجتماع يونيو، الذي عُقد بعد تولي كيفين وارش رئاسة «الفيدرالي». وتؤكد بومان أنها لم تكشف خلال المناسبة عن أي معلومات غير معلنة تتعلق بالسياسة النقدية، وأنها اكتفت بالإشارة مراراً إلى تصريحات ومواقف سبق أن أعلنتها علناً.

وحسب شخص مطلع على تفاصيل العشاء، أوضحت بومان وموظفو «الفيدرالي» الحاضرون منذ بداية المناسبة أنها لن تدخل في نقاشات تتعلق بالسياسة النقدية.

وتكتسب المراجعة أهمية إضافية في ضوء الدور الذي تؤديه بومان داخل البنك المركزي؛ إذ انضمت إلى مجلس المحافظين بعد أن رشحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، ثم تولت منصب نائبة الرئيس للإشراف المصرفي عقب عودته إلى البيت الأبيض. وعملت خلال الفترة الأخيرة مع الإدارة الأميركية على تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على القطاع المصرفي.