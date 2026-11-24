حقق الرئيس الأميركي دونالد ترمب مكاسب دفترية محتملة تصل إلى 15 مليون دولار من ارتفاع سهم شركة «إنفيديا» بأكثر من 30 في المائة، عقب الإعلان المفاجئ عن عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وفق حسابات أوردتها صحيفة «فاينانشال تايمز».

وتستند هذه التقديرات إلى إفصاحات ترمب المالية المقدمة إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، والتي أظهرت أنه ربما كان يمتلك ما يصل إلى 370 ألف سهم في «إنفيديا» حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي. وارتفعت قيمة هذه الحصة مع قفزة السهم في تداولات الاثنين، بعد إعلان مجلس إدارة الشركة إعادة هوانغ إلى منصبه.

وتُظهر الإفصاحات، التي قُدّمت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، نطاقاً واسعاً لحجم حيازات ترمب من أسهم الشركة، إذ لا تتضمن أرقاماً دقيقة لعمليات الشراء والبيع، بل توردها ضمن شرائح تقديرية. وبناءً على الحد الأعلى المحتمل للحيازة، البالغ 370 ألف سهم، تصل المكاسب الناتجة عن ارتفاع السهم إلى نحو 15 مليون دولار.

وفي المقابل، فإن الحد الأدنى المحتمل لحيازته يبلغ 32 ألف سهم، كانت قيمتها تقدر بنحو 5.3 مليون دولار، ما يعني أن مكاسبه من القفزة الأخيرة قد لا تتجاوز 1.3 مليون دولار. ويعتمد الفارق بين التقديرين على افتراضات مختلفة بشأن أحجام الأسهم التي اشتراها ترمب وباعها خلال الفترة المشمولة بالإفصاحات.

ولا تكشف البيانات عن أي عمليات شراء أو بيع أجراها ترمب خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، إذ تغطي الإفصاحات محفظته حتى نهاية سبتمبر، أي قبل استقالة هوانغ من منصبه على خلفية تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح الصين.

وكان ترمب قد قال إنه شارك بشكل مباشر في قرار إعادة هوانغ إلى قيادة «إنفيديا»، موضحاً في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» أنه تحدث إلى مسؤولي الشركة وأقنعهم بإتمام الخطوة. كما أشارت الشركة إلى تلقي مجلس إدارتها مدخلات من مسؤولين كبار في الحكومة الأميركية، مضيفة أن تلك المشاورات عززت ثقته بأن عودة هوانغ لا تشكل خطراً على الأمن القومي.

وكتب ترمب، عقب إعلان القرار، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قيادة هوانغ لضمان نجاح «إنفيديا» وازدهار الاقتصاد الأميركي، في وقت كان فيه السهم قد تعرض لتراجعات حادة خلال الأسابيع السابقة، بفعل الجدل المحيط بالرئيس التنفيذي ومخاوف المستثمرين بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.

وبحسب حسابات الصحيفة، فإن ترمب كان سيواجه خسائر دفترية تصل إلى 42 مليون دولار في قيمة أسهمه من أعلى مستوياتها السابقة، لو كان يمتلك الحد الأقصى من الحصة المحتملة، وذلك قبل أن تعوض قفزة الاثنين جزءاً من تلك الخسائر.

وتتبع محفظة ترمب الاستثمارية، وفق التقرير، استراتيجية تقوم على شراء عينة واسعة من الأسهم التي تمثل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وتُعد «إنفيديا» من أكبر الشركات المدرجة فيه.

وأثارت المكاسب المحتملة تساؤلات بشأن توقيت التعاملات وحيازات الأسهم، إذ دعا السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا روبن غاليغو إلى التحقيق في المراكز الاستثمارية التي ربما جرى اتخاذها قبل الإعلان عن عودة هوانغ.