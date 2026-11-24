لم تكن عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» مجرد تراجع عن قرار استقالة مفاجئ، بل جاءت نتيجة تحرك منسق قاده عدد من أبرز حلفائه في «سيليكون فالي»، سعوا خلاله إلى إقناع الإدارة الأميركية ومجلس إدارة الشركة بأن بقاءه في القيادة يتجاوز مسألة مستقبل شركة واحدة، ليصبح مرتبطاً بمكانة الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وكشف تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» عن أن مجموعة من المستثمرين ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا شكلت ما وصفته الصحيفة بـ«غرفة عمليات» غير رسمية، بهدف الضغط لإعادة هوانغ إلى منصبه، مستعينة بعلاقاتها في واشنطن، وصولاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس.

وحسب التقرير، بدأ التحرك بعد ساعات من إعلان هوانغ استقالته في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، على خلفية تقارير عن علاقات شخصية أثارت تساؤلات بشأن صلاته بامرأة مرتبطة بشركة سنغافورية تتعامل مع «إنفيديا»، وتخضع للتحقيق في شبهات تتعلق بتهريب رقائق إلى الصين. كما أشارت تقارير أخرى إلى علاقة مع إحدى الموظفات في الشركة.

وضمت المجموعة التي تحركت لدعم هوانغ، ترافيس كالانيك، مؤسس «أوبر»، إلى جانب مستثمري رأس المال الجريء غافين بيكر وبراد غيرستنر ومارك أندريسن، فضلاً عن جون أندروود، المسؤول التنفيذي في «غولدمان ساكس». وسعى هؤلاء، وفق مصادر تحدثت إلى الصحيفة، إلى التأثير في النقاش داخل الشركة وخارجها، مؤكدين أن هوانغ يمثل عنصراً محورياً في استمرار تفوق صناعة الذكاء الاصطناعي الأميركية.

تصميم توضيحي يجمع صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ومخططاً بيانياً صاعداً لسهم الشركة (رويترز)

وفي خطوة مبكرة، نشر بيكر وغيرستنر رسالة مفتوحة إلى مجلس إدارة «إنفيديا» دعوا فيها إلى إبقاء جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك احتمال عودة هوانغ. وتزامن ذلك مع تحركات خلف الكواليس لإيصال وجهة نظره إلى دوائر القرار في البيت الأبيض.

وأشار التقرير إلى أن أحد حلفاء هوانغ رتّب اتصالاً هاتفياً بينه وبين فانس استمر نحو 45 دقيقة الأسبوع الماضي. وتناول الحديث، من بين أمور أخرى، موقف هوانغ من القيود الأميركية على تصدير أشباه الموصلات، وإمكانية الوصول عن بُعد إلى الرقائق، بالإضافة إلى علاقات الشركة مع «ميغاسبيد»، العميلة السنغافورية التي برز اسمها في التحقيقات المتعلقة بتهريب الرقائق.

ومع انتقال التحرك إلى البيت الأبيض، دخل ترمب على خط الأزمة، إذ تواصل مباشرة مع أعضاء مجلس إدارة «إنفيديا» للدفاع عن عودة هوانغ، في تحول لافت عن موقف المجلس الذي كان قد استبعد عودته علناً. ووفق «فاينانشال تايمز»، كان تدخل الرئيس الأميركي عاملاً حاسماً في تغيير موقف المجلس خلال اجتماعات سرية انتهت بقرار إعادته إلى منصبه.

وأعلنت «إنفيديا»، الاثنين، إعادة هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً ورئيساً للشركة وعضواً في مجلس الإدارة، بعد أقل من أسبوعين على استقالته. وقال المجلس إنه لم يجد ما يثبت أن هوانغ يشكل خطراً على الأمن القومي، مستنداً إلى معلومات من مستويات عليا في الحكومة الأميركية، مع التأكيد على أن التحقيق الداخلي سيستمر.

وكان هوانغ قد عاد إلى مقر الشركة في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا وسط استقبال حافل من الموظفين. ونقل التقرير عنه قوله للعاملين إنه ارتكب أخطاء جسيمة، وإنه سيعمل على تصحيح مساره والعودة بصورة أفضل.

لكن عودته لم تضع حداً للتحديات التي تواجه الشركة. فإلى جانب التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يواجه هوانغ وأعضاء إدارة «إنفيديا» استدعاءات لجلسات استماع في الكونغرس، وسط تساؤلات بشأن علاقاته الشخصية والرقابة الداخلية على أعمال الشركة.

وتسلط الأزمة أيضاً الضوء على إشكاليات الحوكمة داخل «إنفيديا»، خصوصاً أن هوانغ يقود الشركة منذ 33 عاماً، ويمتلك نحو 3.5 في المائة من أسهمها، لكنه لا يتمتع بأسهم ذات حقوق تصويت مضاعفة تتيح لبعض مؤسسي شركات التكنولوجيا الاحتفاظ بسيطرة أكبر على قرارات مجالس إداراتهم.

هوانغ يتفاعل مع تصفيق موظفي الشركة لدى وصوله إلى مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا في صورة نشرها الحساب الرسمي لـ«إنفيديا» على منصة «إكس» في 23 نوفمبر (أ.ف.ب)

كما أثار قرار العودة انتقادات بشأن أداء مجلس الإدارة، الذي يضم عدداً من المقربين من هوانغ، ولا يضم، حسب التقرير، شخصيات بارزة في مجالَي التكنولوجيا والأمن القومي. ورأى محللون أن التراجع السريع عن الموقف السابق يطرح تساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات داخل الشركة.

وعلى صعيد الأسواق، استعادت «إنفيديا» نحو تريليون دولار من قيمتها السوقية عقب إعلان عودة مؤسسها، إلا أن قيمتها بقيت أقل بنحو الخُمس مقارنة بمستوياتها قبل شهر. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن متانة موجة الاستثمار في مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومدى اعتماد توسعها على التمويل بالدين.

وبذلك، لم تقتصر تداعيات الأزمة على مستقبل هوانغ الشخصي أو إدارة «إنفيديا»، وإنما امتدت إلى نقاش أوسع بشأن العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والإدارة الأميركية، وحجم النفوذ الذي باتت تحظى به هذه الشركات في رسم ملامح المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية.