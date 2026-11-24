تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، بدعم من انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في شهرين، غير أن ارتفاع أسعار الغاز وانتعاش أسواق الأسهم، وما صاحبه من انعكاس للتدفقات الاستثمارية التي اتجهت مؤخراً إلى الأصول الآمنة، حدّا من حجم التراجع.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المؤشر المرجعي لعوائد منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.27 في المائة، فيما استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين عند 3.07 في المائة، وفق «رويترز».

وخلال الأسابيع الأخيرة، تأثرت تحركات السندات بمستويات الإقبال على المخاطرة في الأسواق عموماً، مع استعادة السندات دورها التقليدي ملاذاً آمناً للمستثمرين، إلى جانب تأثرها بتحركات أسعار الطاقة.

لكن المؤشرات الصادرة عن العاملين لم تكن حاسمة يوم الثلاثاء؛ إذ استقرت أسواق الأسهم الأوروبية، والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعد الارتفاع الحاد الذي سجلته يوم الاثنين، في حين هبطت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول)، قبل أن تقلص خسائرها، لتتداول منخفضة بنسبة محدودة عن مستوياتها السابقة، قرب 90 دولاراً للبرميل.

وفي المقابل، زادت أسعار الغاز الأوروبية قليلاً، ما أضفى مزيداً من التعقيد على إشارات أسواق الطاقة.

وتحركت عوائد السندات الأخرى في منطقة اليورو إلى حد كبير في الاتجاه نفسه، مسجلة تراجعات طفيفة؛ إذ بلغ عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 4.78 في المائة، والإيطالية 4.35 في المائة.