استقرَّت عوائد السندات في منطقة اليورو إلى حدٍّ كبير، الخميس، مع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مستقرة، بينما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 3.372 في المائة، وفق «رويترز».

وكان العائد قد انخفض خلال الأشهر الأخيرة من أعلى مستوى له في 17 عاماً، والبالغ 3.653 في المائة، والذي سجَّله في أواخر سبتمبر (أيلول)، مع تراجع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال مرتفعاً بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية العام. وتتحرَّك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

واستقرَّت أسعار النفط، الخميس، إذ سجَّل خام برنت نحو 92 دولاراً للبرميل، بالتزامن مع اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنجن الصينية. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات النزاعَين في أوكرانيا وإيران، إلى جانب التجارة الدولية.

ومن المقرر أن تتحدَّث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وعدد من مسؤولي البنك في وقت لاحق من اليوم، في حين يترقب المتعاملون أي إشارات بشأن توجهات أسعار الفائدة.

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل عامين عند 3.127 في المائة.

كما بقي الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، الذي ارتفع بشكل حاد خلال العام الحالي، مستقراً تقريباً عند 149 نقطة أساس.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الصادر الأربعاء، أن صانعي السياسة النقدية يرون ازدياد المخاطر التي قد تستدعي تكثيف جهودهم للسيطرة على التضخم.

وفي الأسواق المالية العالمية، انصبَّ اهتمام المستثمرين على الطرح الأولي لشركة «أنثروبيك»، التي جمعت 81 مليار دولار في أكبر طرح للأسهم في تاريخ الأسواق، مقدّرة قيمة الشركة المطورة لروبوت المحادثة «كلود» بنحو 1.5 تريليون دولار.