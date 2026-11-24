أعلنت قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

التحالف:اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. pic.twitter.com/vdYlTAfFWt — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 23, 2026

وكان الدفاع المدني السعودي أطلق الإنذار المبكر في مناطق جازان، ونجران، ومدينة أبها، ومحافظة السليل، قبل أن يعلن زوال الخطر، داعياً السكان إلى مواصلة اتباع تعليمات السلامة، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً.

تنبيه زال الخطر عن منطقة نجران، لسلامتك الاستمرار في اتباع تعليمات #الدفاع_المدني وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم (998).Alert: The danger has passed in Najran Province. For your safety, continue following #CivilDefense instructions and avoid... pic.twitter.com/KhQlb81n2I — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 23, 2026

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الخطر زال عن جازان، ونجران، وأبها، والسليل، مشدداً على أهمية الالتزام بإرشاداته، والتواصل مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ.