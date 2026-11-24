أدى انفجار سيارة مفخخة في مدينة فيلافيسينسيو بوسط كولومبيا إلى تدمير مقرّ حاكم محلي وعدد من المباني المحيطة به، وفق ما أعلن الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا، الاثنين.

وأفاد دي لا إسبرييا في منشور على منصة «إكس» بأنه لم يتم تسجيل أيّ خسائر بشرية إلى الآن جرّاء الانفجار، محمّلاً مهربي المخدرات المسؤولية عنه. وقال: «لقد نفّذوا للتو هجوماً استهدف مقر حاكم ميتا»، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد.

وشاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» سكاناً يهرعون للاحتماء عقب الانفجار، وسط أنقاض المباني المتضرّرة والحطام، فيما خلّف التفجير حفرة كبيرة.

وأضاف دي لا إسبرييا أن «إرهاب المخدرات يمرّ بحالة من اليأس لأننا نواجهه بحزم. إنه يسعى إلى ترهيبنا ودفعنا إلى التراجع سعياً لعملية سلام زائفة جديدة».

ويقود الرئيس اليميني حملة واسعة ضدّ تجارة المخدرات، في مواجهة فصائل منشقة عن حركة «فارك» كثّفت خلال العامين الماضيين الهجمات بالسيارات المفخخة وعمليات الخطف والهجمات بالطائرات المسيّرة.

ويعدّ دي لا إسبرييا، المدعوم من الولايات المتحدة، من منتقدي اتفاق السلام السابق مع حركة «فارك»، مؤكداً أن الفصائل المنشقة التي لا تزال ترفض الالتزام به ستواجه عواقب.