توقيف تسعة محتجّين أمام مصنع للصلب في تركيا شهد انفجاراً دامياًhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340862-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%91%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
توقيف تسعة محتجّين أمام مصنع للصلب في تركيا شهد انفجاراً دامياً
الشرطة التركية تشكل حاجزاً أمام متظاهرين يعملون في مصنع للصلب أسفر انفجار فيه عن مقتل 18 شخصاً على الأقل (أ.ف.ب)
أُوقف تسعة أشخاص على الأقل، الجمعة، خلال مشاركتهم في احتجاج عفوي أمام مصنع تركي للصلب أسفر انفجار فيه عن مقتل 18 شخصاً على الأقل مطلع الأسبوع، وفق ما أفادت به إحدى المجموعات العمالية.
ومن دون سابق تخطيط، تجمع العمال القادمون لبدء نوبة عملهم الصباحية أمام مدخل المصنع، بعدما طلب منهم ترك هواتفهم عند نقطة تفتيش أمنية، بحسب ما أكده ممثل عن «تجمع عمال بحر إيجه» في حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال أوكتاي تورك، الذي وُضع بدوره قيد الاحتجاز: «أُوقف تسعة أشخاص على الأقل».
ورأى العمال أن القرار يهدف إلى منع تسريب أي صور من داخل المصنع. وما زاد من غضبهم، معرفتهم أن الأمر صدر عن الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد رشدي باشاران، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية بعد الحادث.
وهتف المتظاهرون بشعارات من قبيل «نريد العيش بكرامة»، وسط أجواء شابها التوتر، وفق مصور «وكالة الصحافة الفرنسية» الذي كان في الموقع.
وعمدت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في محيط الموقع إلى إغلاق بعض المنافذ المؤدية إلى المصنع في منتصف فترة ما بعد الظهر.
وكانت مجموعة «هاباش»، إحدى أكبر الشركات المنتجة للصلب في تركيا، رفضت، الاثنين، الرد على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية» في هذا الموضوع.
وإلى جانب الرئيس التنفيذي، صدرت مذكرات توقيف بحق عشرة أشخاص آخرين، من بينهم مدير المصنع.
وأسفر الانفجار الذي وقع، الاثنين، في مصنع «هاباش ديمير تشيليك» في علي آغا، على بُعد نحو 60 كيلومتراً شمال إزمير عن مقتل 19 شخصاً وإصابة نحو عشرة آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر عدة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في حين لا تزال الحصيلة التي أعلنت عنها السلطات رسمياً عند 18 قتيلاً حتى الجمعة.
ووفق مصادر حكومية وشهود عيان، وخلال عملية استبدال أحد المراجل، هوت إحدى الرافعات العلوية وسقطت حمولتها من الصلب السائل داخل فرن القوس الكهربائي، ما سبب الانفجار.
وتظاهر مئات الأشخاص، الثلاثاء، أمام المصنع، وكذلك في العاصمة أنقرة وفي إسطنبول، كبرى مدن البلاد، للتنديد بما وصفوه بـ«جريمة قتل».
وفي حين تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان الكشف عن أي حالات إهمال وتحديد المسؤولين عنها، رفض الائتلاف الحاكم هذا الأسبوع طلباً قدمته المعارضة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الفاجعة.
بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أنطاليا، مستجدات الأزمة السياسية الليبية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات.
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
توقيف تسعة محتجّين أمام مصنع للصلب في تركيا شهد انفجاراً دامياًhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340862-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%91%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
توقيف تسعة محتجّين أمام مصنع للصلب في تركيا شهد انفجاراً دامياً
الشرطة التركية تشكل حاجزاً أمام متظاهرين يعملون في مصنع للصلب أسفر انفجار فيه عن مقتل 18 شخصاً على الأقل (أ.ف.ب)
أُوقف تسعة أشخاص على الأقل، الجمعة، خلال مشاركتهم في احتجاج عفوي أمام مصنع تركي للصلب أسفر انفجار فيه عن مقتل 18 شخصاً على الأقل مطلع الأسبوع، وفق ما أفادت به إحدى المجموعات العمالية.
ومن دون سابق تخطيط، تجمع العمال القادمون لبدء نوبة عملهم الصباحية أمام مدخل المصنع، بعدما طلب منهم ترك هواتفهم عند نقطة تفتيش أمنية، بحسب ما أكده ممثل عن «تجمع عمال بحر إيجه» في حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال أوكتاي تورك، الذي وُضع بدوره قيد الاحتجاز: «أُوقف تسعة أشخاص على الأقل».
ورأى العمال أن القرار يهدف إلى منع تسريب أي صور من داخل المصنع. وما زاد من غضبهم، معرفتهم أن الأمر صدر عن الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد رشدي باشاران، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية بعد الحادث.
وهتف المتظاهرون بشعارات من قبيل «نريد العيش بكرامة»، وسط أجواء شابها التوتر، وفق مصور «وكالة الصحافة الفرنسية» الذي كان في الموقع.
وعمدت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في محيط الموقع إلى إغلاق بعض المنافذ المؤدية إلى المصنع في منتصف فترة ما بعد الظهر.
وكانت مجموعة «هاباش»، إحدى أكبر الشركات المنتجة للصلب في تركيا، رفضت، الاثنين، الرد على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية» في هذا الموضوع.
وإلى جانب الرئيس التنفيذي، صدرت مذكرات توقيف بحق عشرة أشخاص آخرين، من بينهم مدير المصنع.
وأسفر الانفجار الذي وقع، الاثنين، في مصنع «هاباش ديمير تشيليك» في علي آغا، على بُعد نحو 60 كيلومتراً شمال إزمير عن مقتل 19 شخصاً وإصابة نحو عشرة آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر عدة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في حين لا تزال الحصيلة التي أعلنت عنها السلطات رسمياً عند 18 قتيلاً حتى الجمعة.
ووفق مصادر حكومية وشهود عيان، وخلال عملية استبدال أحد المراجل، هوت إحدى الرافعات العلوية وسقطت حمولتها من الصلب السائل داخل فرن القوس الكهربائي، ما سبب الانفجار.
وتظاهر مئات الأشخاص، الثلاثاء، أمام المصنع، وكذلك في العاصمة أنقرة وفي إسطنبول، كبرى مدن البلاد، للتنديد بما وصفوه بـ«جريمة قتل».
وفي حين تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان الكشف عن أي حالات إهمال وتحديد المسؤولين عنها، رفض الائتلاف الحاكم هذا الأسبوع طلباً قدمته المعارضة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الفاجعة.
صورة بالأقمار الاصطناعية «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات صباح 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
تصاعدت المناوشات قرب مضيق هرمز، الجمعة، فقد نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مزاعم «الحرس الثوري» الإيراني تدمير رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين، وقالت إن القوات الأميركية أسقطت مسيّرتَين هجوميتَين أطلقهما «الحرس» باتجاه المملكة، «من دون إصابات أو أضرار».
وكان «الحرس» قد قال إن هجومه جاء رداً على غارة على مدينة سيريك. وفي الوقت نفسه، أعلن «الحرس» انفجار سفينة لنقل الغاز المسال بلغم بحري شرق المضيق، وقال الجيش الإيراني إنه أسقط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1».
وردّت «سنتكوم» على البيان الإيراني بمنشور على منصة «إكس» تحت عنوانَي «الادعاء» و«الحقيقة»، وقالت إن «الحرس» أطلق مسيّرتَين هجوميتَين أحاديتي الاتجاه «أسقطتهما القوات الأميركية».
CLAIM: Today, Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) said it attacked a “U.S. early-warning radar” in Bahrain.✅ FACT: The IRGC launched two one-way attack drones toward Bahrain and both were shot down by U.S. forces. There were no injuries or damage. pic.twitter.com/mGvAJJGM6x
وكان «الحرس الثوري» قد أعلن، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن وحدته الصاروخية «استهدفت رادار إنذار مبكر تابعاً للمعتدين الأميركيين في جزيرة البحرين ودمرته» صباح الجمعة. وقال إن الهجوم جاء رداً على غارة جوية أميركية، ليل الخميس، على برج اتصالات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان، قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز.
ووصف البيان الهجوم بأنه «تحذير جدي للعدو المعتدي لوقف استفزازاته الجوية وعمليات تهريب النفط في مضيق هرمز». وقال إن الوحدة الصاروخية في «الحرس» ستكون في حالة تأهب كامل لـ«مواجهة بلا حدود» إذا تكررت ما سماها «الانتهاكات والاعتداءات».
وكانت وكالة «إرنا» الرسمية قد نقلت، الخميس، عن مصادر رسمية أن سيريك تعرضت لغارة «معادية» ذات طابع عسكري، من دون أن تحدد الجهة المنفذة أو حجم الأضرار. وسبقت ذلك تقارير عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.
وأعلن الجيش الإيراني، الجمعة، إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» في منطقة كوهستك، بمنظومة دفاعية جديدة تابعة لبحريته. ونشرت «إرنا» صوراً قالت إنها لحطام المسيّرة. ولم تعلّق «سنتكوم» على هذا الإعلان.
ضربات متقطعة
وتتوالى الحوادث في جنوب إيران منذ أيام. وأفادت «إرنا»، السبت، بسماع دوي انفجارات في قشم وسيريك وجاسك وبندر عباس، من دون تحديد أسبابها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن واشنطن استهدفت منشأة للدفاع الجوي في جزيرة قشم بـ«هجوم محدود».
وتراجعت كثافة المواجهات منذ أبريل (نيسان)، لكن الضربات المتبادلة لم تتوقف. وإعلان الجمعة هو أول ادعاء من «الحرس الثوري» باستهداف منشأة عسكرية أميركية في دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر (أيلول)، حسب «رويترز».
واختتم قائد الأسطول الخامس الأدميرال كيرت رينشو، هذا الأسبوع، زيارة إلى إسرائيل التقى خلالها قائد سلاح البحرية الإسرائيلي إيال هارئيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن المحادثات تناولت أمن الممرات البحرية، والتنسيق بين الأساطيل، وتبادل الخبرات التقنية.
انفجار جديد في «هرمز»
وأعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الجمعة، أن سفينة لنقل الغاز المسال انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرمز.
وقالت إن السفينة «تجاهلت التحذيرات المتكررة»، وحاولت العبور من المسار الجنوبي الذي تصنفه طهران «غير مسموح به وخطِراً»، و«اختارت حماية المقاتلات الأميركية للعبور». ولم يذكر البيان اسم السفينة ولا جنسيتها ولا مصير طاقمها، ولم تؤكد جهات مستقلة الرواية الإيرانية.
وحذّرت الوحدة من أن أي سفينة تنتهك «القواعد الإيرانية» في المضيق «ستلقى مصير السفن السابقة».
وكانت قد أعلنت، الخميس، أن ناقلتين عملاقتين تحملان، حسب روايتها، «أكثر من أربعة ملايين برميل» انفجرتا ليل الأربعاء. وقال الجيش الإيراني، في اليوم نفسه، إن ناقلتين أخريين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بلغم. وكان «الحرس» قد أعلن، الأحد، اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات، من دون ذكر هوياتها.
ولا تتطابق تفاصيل الروايات الإيرانية دائماً مع ما تسجله جهات المراقبة البحرية؛ فقد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باشتعال ناقلة، السبت، قبالة خصب العُمانية وإجلاء طاقمها، وإصابة ناقلة ثانية بـ«مقذوف مجهول». وقالت شركة «أمبري» إن مقذوفاً أصاب، يوم الأربعاء، سفينة تجارية شمال غربي رأس الخيمة وأشعل حريقاً في غرفة محركاتها.
وتقول واشنطن إنها أزالت الألغام من ممرات المضيق، وينفي «الحرس الثوري» ذلك. والأربعاء، قالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن إيران هاجمت أنظمة للملاحة البحرية في جزيرة ديدامار العُمانية، من دون أن يتضح حجم الأضرار.
وتفرض إيران قيوداً على عبور «هرمز» منذ بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية في 28 فبراير (شباط). وردّت الولايات المتحدة بحصار الموانئ الإيرانية ومرافقة السفن التجارية خلال العبور. وقالت «سنتكوم» خلال الشهر الماضي إنها ساعدت دول الخليج على تصدير 1.5 مليار برميل من النفط عبر المضيق منذ الصيف.
تركيا: «فضيحة صناديق الاستثمار» تضرب شعبية إردوغان وحزبه
يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدياً للفوز مجدداً برئاسة تركيا بعد اتهامات طالت مسؤولين في حزبه في فضيحة صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
خلّفت فضيحة التلاعب بأموال المودعين في صناديق الاستثمار بتركيا آثاراً سلبية على شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وسط الجدل حول «تجديد الانتخابات» لفتح الطريق أمامه للترشح لولاية رئاسية جديدة.
وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن «فضيحة الصناديق»، نالت من شعبية «العدالة والتنمية» بنحو 4 في المائة. وكشفت نتائج استطلاع أجرته شركة «أريدا»، نشرتها صحيفة «يني شفق» القريبة من الحزب الحاكم، عن أنه حال التوجه إلى الانتخابات البرلمانية الآن، سيحصل «العدالة والتنمية» على 31.3 من الأصوات.
خسائر «العدالة والتنمية»
ومقارنة مع نتائج الاستطلاع، الذي أجري أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت نسبة تأييد الحزب بنحو 4 في المائة، مقارنة بنسبة 35 في المائة أغسطس (آب) الماضي، قبل تفجر الفضيحة المعارضة التركية.
وبيّنت التحقيقات، التي لا تزال جارية، تورط عدد من الشخصيات المرتبطة بالحزب الحاكم، في مقدمتهم نائبة رئيس الحزب فاطمة بتول صايان كايا، التي تقرر حبسها الأسبوع الماضي وفصلها من الحزب، على خلفية تحقيقها، وزوجها إلياس كايا، أرباحاً غير مشروعة تجاوزت ملياري ليرة خلال 4 أشهر فقط، من أحد الصناديق الاستثمارية، وسحبهما الأموال قبل أيام قليلة من تقديم هيئة سوق المال شكوى بشأن التلاعب، في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي.
في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع شعبية «الحزب الجديد»، حزب المعارضة الرئيسي بقيادة أوزغور أوزيل، الذي تأسس في يوليو (تموز) الماضي، بنسبة أكثر من 7 في المائة، إلى 23.1 في المائة، مقارنة بـ16 في المائة، أغسطس (آب).
وفي استطلاع آخر، أجرته شركة «يونيلم»، أفاد 15 في المائة ممن قالوا، من قبل، إنهم سيصوتون لحزب «العدالة والتنمية»، و44 في المائة من الناخبين المترددين، بأن ميلهم للتصويت للحزب تراجع بسبب فضيحة صناديق الاستثمار.
وفي إجابة عن سؤال للمشاركين في الاستطلاع حول مدى مصداقية الادعاءات بأن بعض مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» استفادوا، بشكل غير مشروع، من التلاعب بأموال الصناديق، أكد 72 في المائة منهم أن الادعاءات ذات مصداقية، مقابل 10 في المائة رأوا أنها ادعاءات لا تتمتع بالمصداقية.
وأكد 65 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عدم اقتناعهم «على الإطلاق»، أو عدم اقتناعهم، بتصريحات مسؤولي الحزب الحاكم بشأن فضيحة الصناديق، مقابل 12.4 في المائة عبروا عن اقتناعهم بها.
ورأى 42 في المائة أن الحكومة هي المسؤولة عن فضيحة الصناديق، مقابل 32 في المائة حمَّلوا الهيئات المشرفة على سوق المال المسؤولية.
سيناريوهات الانتخابات الرئاسية
وتضمن استطلاع «يونيلم»، الذي أجري في أنحاء تركيا في الفترة بين 21 و28 أكتوبر، قسماً حول الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنها لن تحسم في الجولة الأولى، ولن يتمكن أي مرشح من الحصول على نسبة «50+1 في المائة» من أصوات الناخبين.
وأورد الاستطلاع سيناريوهين منفصلين للمنافسة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. ويتعلق السيناريو الأول بمواجهة محتملة بين رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، والرئيس رجب طيب إردوغان، وأظهرت نتائجه حصول ياواش على 47.8 في المائة من الأصوات، مقابل 37.6 في المائة لإردوغان، فيما أبدى 12.1 في المائة من المشاركين نيتهم مقاطعة الانتخابات، وبلغت نسبة المترددين في الاختيار بين المرشحين 2.6 في المائة.
أما السيناريو الثاني فيفترض أن جولة الإعادة ستكون بين زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد»، أوزغور أوزيل، والرئيس إردوغان، وسيفوز أوزيل بالانتخابات بنسبة 43.2 في المائة، فيما سيحصل إردوغان على 39.2 في المائة، وسيقاطع الانتخابات في هذه الحالة 14.3 في المائة، في حين بلغت نسبة المترددين في التصويت لأي منهما 3.3 في المائة.
ويسعى حزب «العدالة والتنمية»، وحليفه حزب «الحركة القومية» إلى إعادة ترشيح إردوغان للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028، عبر «تجديد الانتخابات» بموافقة 360 من نواب البرلمان الـ600، وتقديم موعدها من 7 مايو (آيار) إلى 16 أبريل (نيسان) من ذلك العام، لتجاوز العقبة الدستورية التي تمنع ترشحه للانتخابات مجدداً.
محاكمة إمام أوغلو
وفي سياق متصل، قررت محكمة إسطنبول الجنائية تأجيل النظر في قضية الفساد المتعلقة ببلدية إسطنبول، التي يُحاكم فيها رئيس البلدية والمرشح الرئاسي للمعارضة، أكرم إمام أوغلو، و435 آخرون، بينهم 46 متهماً قيد الاحتجاز، إلى 4 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأصدرت المحكمة في ختام جلستها الـ108، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس-الجمعة، حكماً مؤقتاً، بالإفراج عن محمد بهلوان، المحامي عن إمام أوغلو، و7 من مديري ومسؤولي الإدارات المختلفة في بلدية إسطنبول، ورفضت طلب الادعاء العام باستمرار احتجاز جميع المتهمين.
وتقول المعارضة التركية إن المحاكمة «سياسية»، وإن الادعاء العام لم يستطع تقديم دليل قاطع واحد في لائحة الاتهام الواقعة في نحو 4 آلاف صفحة، فيما تنفي الحكومة تدخلها في عمل القضاء.
وخلال جلسات المحاكمة قال إمام أوغلو إن «إردوغان هو الخاسر الأكبر في هذه المحاكمة، وباعتقاله وسجنه، أعلن إردوغان للعالم أجمع أنه لا يستطيع هزيمته في صناديق الاقتراع».