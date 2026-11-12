رئيس «الوحدة» الليبية يبحث مع إردوغان مذكرات التفاهم المشتركة

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وذلك على هامش قمة قادة العالم للمناخ (كوب 31) المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والعسكرية، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الموقعة بين البلدين، وكذا الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتوحيد المؤسسات الليبية، فضلاً عن مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء أكد الرئيس التركي لرئيس حكومة «الوحدة» «استمرار دعم تركيا لاستقرار ليبيا»، وشدد على أن «أي مبادرة لا يتبناها الليبيون لن يكون لها صدى على أرض الواقع».

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية وأنطونيو غوتيريش خلال لقائهما على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)

وعلى هامش مشاركته في قمة قادة المناخ، التقى الدبيبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث ناقشا تطورات العملية السياسية في ليبيا، وجهود البعثة الأممية لدعم الاستقرار.

وأكد الدبيبة استعداد حكومته لمواصلة التنسيق مع البعثة لإنجاح مهامها، مثمّناً جهود المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، كما رحّب بـ«اتفاق (4+4)»، داعياً إلى البناء على مخرجاته لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الانتخابات. ووقع ممثلو حكومة الدبيبة و«القيادة العامة» في 30 أغسطس (آب) الماضي اتفاق «4+4» لتخطي الجمود السياسي، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهراً من خلال مؤسسات وسلطة تنفيذية موحدة.

كما شملت لقاءات الدبيبة في أنطاليا، الخميس، مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تركزت حول تطورات الأوضاع في السودان، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهيل حركة المواطنين، إلى جانب التنسيق في الملفات الأمنية والحدودية.

وجدّد الدبيبة موقف بلاده الداعم لوحدة السودان، وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات لتقسيمه أو المساس بمؤسساته الوطنية، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

الدبيبة وغوتيريش في اجتماع على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)

وكان الدبيبة قد شارك، الأربعاء، في افتتاح القمة التي تستضيفها أنطاليا يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي برئاسة إردوغان، وحضور غوتيريش، ومشاركة نحو 102 من القادة وكبار الممثلين عن 95 دولة و7 منظمات دولية، لبحث قضايا تمويل العمل المناخي، والتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات الليبية - التركية زخماً متجدداً، بعدما صادق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق السابقة وأنقرة في عام 2019.

وتتكثف الاتصالات والمشاورات أخيراً بين طرفي النزاع في ليبيا ونظرائهم الأتراك، إذ التقى السفير التركي غوفين بيجينش، الأربعاء، رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، الفريق أول صلاح الدين النمروش لبحث «تطوير العلاقات العسكرية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».

في حين وصل رئيس الأركان العامة التابع لـ«القيادة العامة» الفريق أول ركن خالد حفتر، الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.