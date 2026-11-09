إردوغان يعلن ارتفاع حصيلة انفجار مصنع الصلب في إزمير إلى 16 قتيلاً

صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)

تتسارع جهود التسوية بين واشنطن وطهران، مع وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين يتصاعد التوتر في مضيق هرمز، بعد ضربات أميركية على جزيرة قشم، وإعلان طهران استهداف 11 ناقلة نفط خلال عشرة أيام.

وكشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، أن المرشد مجتبى خامنئي أمر بإنهاء وضع «لا حرب ولا سلام»، مقدّماً التفاوض خياراً أول، من دون أن تتراجع طهران عن شروطها أو عن رفض إخراج اليورانيوم المخصب.

ويحمل المسؤول القطري الذي زار طهران الأسبوع الماضي، ملف الوساطة إلى البيت الأبيض، حيث يلتقي ترمب ونائبه جي دي فانس.

ويستبعد ترمب استئناف الحرب الواسعة قريباً، لكنه لا يزال يرفض الخطة الإيرانية الحالية للهدنة. وعبّر مسؤولون أميركيون وإقليميون، تحدثوا إلى «رويترز»، عن شكوكهم في التوصل إلى اتفاق قريب.

ورفضت واشنطن الخطة مراراً. ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، بعض الشروط الإيرانية بأنها «شائنة وسخيفة وغير واقعية حقاً»، مستبعداً اختراقاً دبلوماسياً قريباً. وقال ترمب، في مقابلات بُثت الأحد، إنه «لا يسعى» إلى تصعيد الحرب.

وتتولى قطر نقل الرسائل بين الطرفين واقتراح سبل لتقريب المواقف. وكان فانس قد قاد المفاوضات التي أفضت إلى هدنة لم تصمد طويلاً في يونيو (حزيران).

وفي طهران، شدّد بزشكيان على عزم حكومته المضي قدماً في إنهاء الصراع، وقال في مناسبة بطهران: «أصدر المرشد أمراً بأن ننهي وضع لا حرب ولا سلام». وقدّم التفاوض خياراً أول: «نحن أهل حوار وتفاوض، ويمكننا أن نتفاوض بعزة وننهي المسألة بعزة. المنطق يقضي بألا نزج أنفسنا في الحرب إذا كان بإمكاننا أن ننال حقنا بالحوار». واستدرك بأن إيران «لن تستسلم أمام القوة والتنمر». وقبل أسبوع، قال بزشكيان إن المرشد الإيراني منح «صلاحيات معينة» ⁠للحكومة ‌فيما ‌يتعلق بالمحادثات ​الرامية لإنهاء ‌الحرب.

بزشكيان يتحدث على هامش تفقد مصنع للألبان في طهران الاثنين (الرئاسة الإيرانية)

في أنقرة، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ترمب أن بلاده لا تريد تصعيداً جديداً، وقال: «للأسف، نرى مجدداً تحولاً سلبياً. نبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك».

وتقضي الخطة الإيرانية برفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، ورفع بعض العقوبات، ووقف القصف، مقابل فتح مضيق هرمز، على أن تليها مفاوضات بشأن البرنامج النووي والعقوبات الأخرى.

وفي غضون ذلك، نفى مسؤول أمني كبير، لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، تقارير عن لقاء مرتقب بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي وفانس في الدوحة. وقال إن سياسة إيران في المفاوضات «لم تتغير»، ولن يُطرح أي برنامج للتفاوض مع الأميركيين «ما لم يتخذوا خطوة عملية في إطار الشروط السبعة».

ووصفت وسائل إعلام إيرانية بـ«الكاذبة» تقارير عن اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج عن 8 مليارات دولار من الأصول الإيرانية.

«مقترح اليومين»

ودافع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن «مقترح اليومين»، ووصفه بأنه «أكثر الخطط منطقية» على الطاولة، متسائلاً عن «اللامنطقي أو السخيف» في اشتراط إنهاء العقوبات والحصار البحري ووقف الحرب «على جميع الجبهات» قبل أي تفاوض.

وقلب بقائي وصف روبيو على واشنطن: «ما هو غير منطقي وسخيف هو مهاجمة أميركا لإيران في منتصف المفاوضات». واستعاد هجومين أميركيين خلال المفاوضات «في أقل من تسعة أشهر»، وقال إن «تفاهم إسلام آباد» لم يصمد «أكثر من أسبوعين».

وأحال مضمون الخطة إلى «كل ما تعهدت به أميركا في تفاهم إسلام آباد»، الذي قال إن بنوده الأربعة عشر حددت التزامات الطرفين «بوضوح»، وتجنب الرد مباشرة على سؤال عمّا إذا كانت تشمل الملف النووي.

وطالب أيضاً برفع العقوبات التي فُرضت على إيران في الأشهر الماضية، وتساءل: «هل يمكنكم تخيل أن ندخل في مفاوضات مع أميركا بشأن القضايا التي تريدها، فيما يستمر الحصار البحري، وتستمر الحرب، وتبقى أموالنا مجمدة؟».

وعدّ تقليص المهلة من سبعة أيام إلى يومين «علامة حسن نية»، مضيفاً: «إذا كان لدى الطرف الآخر أدنى قدر من الجدية، تستطيع إيران تنفيذ تعهداتها خلال يومين». واستشهد بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى 65 في المائة من مستواها قبل الحرب، قبل أن «تنقض أميركا تعهدها، ويقول ترمب: انتهى الأمر».

ولم يكشف بقائي ما إذا كانت واشنطن قد ردّت على المقترح. وعن تقارير بشأن مقترح نووي إيراني عبر قطر، اكتفى بالقول: «قدمنا مقترح خطة اليومين الخاص بنا، وهو على الطاولة». وردّ على دعوة رئيس الوزراء القطري إلى اتفاق قابل للتنفيذ بدلاً من اتفاق مثالي: «جربنا مرة اتفاقاً قابلاً للتنفيذ».

وأوضح أن الاتصالات مع قطر وباكستان «مستمرة»، وأن مستوى التمثيل الإيراني يُحدد وفق مسار المحادثات، تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقبل ذلك بساعات، علّق وزير الخارجية عباس عراقجي، على منصة «إكس»، على حديث ترمب عن نفور الناخبين من إسرائيل، وكتب: «يدرك الرئيس الأميركي بوضوح أن الغالبية العظمى من الأميركيين مشمئزون من إسرائيل. واللافت أنه يبدو حائراً في سبب ذلك. سئم الأميركيون من خداع إسرائيل للإدارات الأميركية وجرّها إلى حروب لا تنتهي».

اليورانيوم «خط أحمر»

وأغلق بقائي الباب أمام أحد المطالب الأميركية الرئيسية؛ إذ قال إن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران «غير مطروح بأي شكل»، ولا يوجد «أي مبرر» لذلك، وفقاً لوكالة «أرنا» الرسمية.

ورفض أيضاً تفتيش المنشآت المتضررة ما دامت التهديدات الأميركية مستمرة، مضيفاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لا تملك آلية أو بروتوكولاً» لتفتيشها في الظروف الحالية.

ونفى، في مؤتمره الصحافي، أن تكون إيران علّقت التزاماتها في معاهدة حظر الانتشار: «نحن عضو في المعاهدة، وملتزمون باتفاق الضمانات». لكنه عدّ الهجمات على المنشآت النووية عائقاً أمام التعاون مع الوكالة «كما في الظروف العادية»، وكشف أن مفتشيها زاروا محطة بوشهر النووية «قبل أيام».

إيرانية تمر أمام لوحة دعائية مناهضة لترمب في ساحة «انقلاب» وسط طهران الاثنين (إ.ب.أ)

وذهب نواب أبعد. فقد رفض النائب حميد رضا غودرزي، في حديث لموقع «إيران أوبزرفر» المحلي، تسليم اليورانيوم «بأي شكل»، وقال إن القرار بشأنه يُتخذ «على أعلى مستويات البلاد»، مستنداً إلى أن المرشد أعلن في «اتفاق إسلام آباد» أن الملف النووي «يجب ألا يُطرح». ولوّح برفع التخصيب «إلى ما فوق 60 في المائة» إذا لزم الأمر.

ودعا غودرزي المجلس الأعلى للأمن القومي إلى حسم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار، «لمنع حضور مفتشي الوكالة»، ووصف التفاوض بأنه «تنفس اصطناعي» يلجأ إليه «العدو» كلما احتاج إلى التقاط أنفاسه.

وزعم النائب إسماعيل كوثري، وهو جنرال في «الحرس الثوري» وعضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، أن الضربات الأميركية على فوردو ونطنز وأصفهان لم تُصب أجهزة الطرد المركزي ولا اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.

ويتسع النقاش في طهران حول العقيدة النووية. فقد أجاز محمد جواد لاريجاني، شقيق علي لاريجاني، مساء السبت، استخدام السلاح النووي «تكتيكياً ضد قاعدة عسكرية للعدو»، وتعهد المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي، في اليوم نفسه، بـ«الاستعدادات اللازمة» إذا قرر النظام تغيير العقيدة.

وكان محسن رضائي قد أقر، في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن تغيير العقيدة النووية «مطروح» إذا اندلعت حرب جديدة، لكنه قال إنه لم يُتخذ أي قرار رسمي.

تصعيد في «هرمز»

ومنذ ليالٍ عدة، لم تهدأ الجبهة البحرية خصوصاً قبالة مضيق هرمز. ودوت انفجارات مساء الأحد في جزيرة قشم، وسمعت أصوات انفجار في بندر عباس، وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بإصابة «نقاط» في الجزيرة، قبل أن تنسب «تسنيم»، فجر الاثنين، الهجوم إلى الولايات المتحدة.

وقلل مسؤول محلي، تحدث إلى وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، من آثار الضربة، قائلاً إنها لم تُصب البنية التحتية أو الخدمات الحيوية، وإن المواقع المستهدفة بعيدة عن المناطق السكنية والتجارية.

لكن مصدراً إيرانياً كبيراً كشف لـ«رويترز» طبيعة الأهداف: أنظمة رادار تُستخدم في الدفاع الجوي والملاحة البحرية، وقواعد لمنصات إطلاق صواريخ، وأنظمة لزرع الألغام البحرية. ولم يعلق الجانب الأميركي.

وفي الليلة نفسها، نقل التلفزيون الرسمي عن مصدر مطلع في سيريك سماع ثلاث طلقات باتجاه المضيق، قال إنها للتعامل مع «سفن مخالفة».

وأعلن التلفزيون الرسمي لاحقاً أن الوحدة البحرية في جهاز «الحرس الثوري» استهدفت أربع ناقلات نفط خلال 24 ساعة، و11 ناقلة خلال الأيام العشرة الماضية، وأن ثلاثاً منها لا تزال تحترق. ولا تقرّ إيران عادة بمسؤوليتها عن الهجمات على السفن التي يُبلَّغ عن تعرضها لضربات، حسب «رويترز».

وتعدّ طهران المسار الجنوبي قرب السواحل العُمانية، الذي تحمي فيه الولايات المتحدة السفن العابرة، غير قانوني. ويقول مسؤولون في إدارة ترمب إن كمية النفط العابرة للمضيق باتت أكبر مما كانت عليه في بداية الحرب.

وأظهرت بيانات وكالات بحرية دولية أن الهجمات على الناقلات في الخليج العربي ومضيق هرمز تصاعدت بشدة في أكتوبر، وتستمر بأعلى وتيرة منذ بداية الحرب.

ونفى محبي ما قاله مسؤولون أميركيون عن تطهير المضيق من الألغام: «لم تُزَل أي ألغام حربية من مضيق هرمز، وهذا الادعاء كذب محض... لا أحد يجرؤ على دخول المضيق». وسأل ترمب: «كيف تسيطرون على مضيق هرمز، فيما تقع كل يوم حوادث عدة للسفن فيه؟».

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر تصاعد دخان أسود من موقع احتراق 3 ناقلات نفط في الخليج العربي قبالة ساحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل الأحد 8 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وتواصل واشنطن فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وكتب ترمب، مساء الأحد، على منصته «تروث سوشيال» أن فريق «البوابة الحديدية» الأميركي «يعمل بكامل قوته وفاعليته»، مضيفاً: «مع أعظم حصار بحري في التاريخ، لا يدخل إلى إيران أو يخرج منها إلا القليل جداً».

وزعم كوثري تدمير بلاده «ثلاث أو أربع سفن» أو اصطدامها بالألغام، قائلاً إن ذلك «من عملنا». وزعم أن الطائرات الأميركية باتت تتمركز على بعد «700 إلى 1000 كيلومتر» من إيران، وأن واشنطن تركز «كل قدرتها» على إعادة فتح المضيق.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن الأميركيين حاولوا، بعد مذكرة تفاهم إسلام آباد، فرض «مسار مزيف» جنوب المضيق، خلافاً لبندها الرابع الذي قال إنه أوكل شؤون المضيق والتفاوض مع الجانب العُماني إلى «آلية وترتيبات إيرانية». وأضاف أن شركات الملاحة تستطيع العبور عبر «المسارات الأمنية المحددة» بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، التي «تضمن أمنها».

وكشف أكرمي نيا عن تحول العقيدة العسكرية للجيش نحو «نهج هجومي»، تنفيذاً لأوامر المرشد، بعدما قامت سابقاً على صد الضربة الأولى ثم الرد في حدود المنطقة. وأوضح أن مفهومي «الرد الفعال» و«بلا قيود جغرافية» يجري تحويلهما إلى «استراتيجيات تنفيذية».

ورأى أن هزيمة الجمهوريين في الانتخابات «قد تقلل احتمال الحرب»، لكن تعزيز القدرات العسكرية مستمر «بلا توقف».

من جانبها، كتبت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، أن «الحرب المفروضة لم تنته»، وأن إيران «لا تزال في منتصفها»، داعية إلى «نهج عسكري أكثر هجومية» و«محاولة كسر الحصار».

وأعلنت السلطات الصحية جاهزيتها للتعامل مع تداعيات أي هجوم على المنشآت النووية. ونصح مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة حسين كرمانبور المواطنين بألا «ينظروا إلى ضوء الانفجار»، وأن يلجأوا «في أسرع وقت» إلى مكان لا أبواب ولا نوافذ فيه ولا منفذ لدخول الهواء من الخارج.

وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأحد، إن مهمة بلاده تجاه إيران «لم تُنجز بعد»، وإن طهران لا تزال تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وتنفي إيران سعيها إلى ذلك.