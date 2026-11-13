دورتموند ينهي شراكة «مثيرة للجدل» مع شركة أسلحة ألمانية

أعلن نادي بوروسيا دورتموند المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم، الجمعة، اعتزامه إنهاء شراكته المثيرة للجدل مع شركة تصنيع الأسلحة «راينميتال».
ولن يتم تمديد العقد الذي ينتهي في منتصف عام 2027، وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام على توقيعه.
وقال النادي الألماني إن القرار تم التوصل إليه بالاتفاق المتبادل، وإن العامل الحاسم وراء القرار هو الانتقادات المستمرة من جماهير دورتموند بشأن هذه الشراكة.
وقال كارستن كرامر، المدير الإداري لنادي دورتموند: «نحن على دراية بالانتقادات الصادرة عن أعضائنا وبعض الجماهير»، وأشار إلى أن إدارة ناديه وضعت ذلك في الاعتبار خلال المناقشات مع «راينميتال».
وتُعد «راينميتال» أكبر شركة أسلحة في ألمانيا، وقد شهدت نمواً قوياً في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا والطفرة العامة في صناعة الأسلحة.
وعندما أعلن دورتموند عن الصفقة في عام 2024، واجه النادي انتقادات حادة من دعاة السلام ومنظمات حقوق الإنسان وقطاعات من قاعدة جماهير دورتموند.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية في العام نفسه، صوّت أعضاء النادي ضد تمديد العقد، إلا أن هذا القرار لم يكن ملزماً لإدارة نادي دورتموند.
وقال هانز يواكيم فاتسكه، رئيس نادي دورتموند، مؤخراً خلال لقائه في المدونة الصوتية (بودكاست) «أوسغيرشنت»: «لقد قللت من تقدير عدد مشجعي بوروسيا دورتموند الذين يقولون لي: نحن لسنا ضد (راينميتال)، ولكننا لا نريد أن يروج بوروسيا دورتموند لشركة تصنع الأسلحة، إنها وجهة نظر لا يتعين عليّ بالضرورة تبنيها، لكني أتقبلها تماماً».