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دورتموند ينهي شراكة «مثيرة للجدل» مع شركة أسلحة ألمانية

بوروسيا دورتموند أنهى شراكته مع شركة تصنيع الأسلحة «راينميتال» (نادي بوروسيا دورتموند)
بوروسيا دورتموند أنهى شراكته مع شركة تصنيع الأسلحة «راينميتال» (نادي بوروسيا دورتموند)
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دورتموند ينهي شراكة «مثيرة للجدل» مع شركة أسلحة ألمانية

بوروسيا دورتموند أنهى شراكته مع شركة تصنيع الأسلحة «راينميتال» (نادي بوروسيا دورتموند)
بوروسيا دورتموند أنهى شراكته مع شركة تصنيع الأسلحة «راينميتال» (نادي بوروسيا دورتموند)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم، الجمعة، اعتزامه إنهاء شراكته المثيرة للجدل مع شركة تصنيع الأسلحة «راينميتال».

ولن يتم تمديد العقد الذي ينتهي في منتصف عام 2027، وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام على توقيعه.

وقال النادي الألماني إن القرار تم التوصل إليه بالاتفاق المتبادل، وإن العامل الحاسم وراء القرار هو الانتقادات المستمرة من جماهير دورتموند بشأن هذه الشراكة.

وقال كارستن كرامر، المدير الإداري لنادي دورتموند: «نحن على دراية بالانتقادات الصادرة عن أعضائنا وبعض الجماهير»، وأشار إلى أن إدارة ناديه وضعت ذلك في الاعتبار خلال المناقشات مع «راينميتال».

وتُعد «راينميتال» أكبر شركة أسلحة في ألمانيا، وقد شهدت نمواً قوياً في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا والطفرة العامة في صناعة الأسلحة.

وعندما أعلن دورتموند عن الصفقة في عام 2024، واجه النادي انتقادات حادة من دعاة السلام ومنظمات حقوق الإنسان وقطاعات من قاعدة جماهير دورتموند.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية في العام نفسه، صوّت أعضاء النادي ضد تمديد العقد، إلا أن هذا القرار لم يكن ملزماً لإدارة نادي دورتموند.

وقال هانز يواكيم فاتسكه، رئيس نادي دورتموند، مؤخراً خلال لقائه في المدونة الصوتية (بودكاست) «أوسغيرشنت»: «لقد قللت من تقدير عدد مشجعي بوروسيا دورتموند الذين يقولون لي: نحن لسنا ضد (راينميتال)، ولكننا لا نريد أن يروج بوروسيا دورتموند لشركة تصنع الأسلحة، إنها وجهة نظر لا يتعين عليّ بالضرورة تبنيها، لكني أتقبلها تماماً».

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هاري كين يستلهم من مودريتش مواصلة تحطيم الأرقام القياسية

أمير ويلز ويليام تصدر الاحتفالات بهاري كين (أ.ب)
أمير ويلز ويليام تصدر الاحتفالات بهاري كين (أ.ب)
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هاري كين يستلهم من مودريتش مواصلة تحطيم الأرقام القياسية

أمير ويلز ويليام تصدر الاحتفالات بهاري كين (أ.ب)
أمير ويلز ويليام تصدر الاحتفالات بهاري كين (أ.ب)

تعهد النجم الإنجليزي هاري كين بـ«تجاوز الحدود» على غرار ملهمه الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك عقب تسجيله رقماً قياسياً في عدد المشاركات مع منتخب إنجلترا لكرة القدم خلال المباراة التي جمعت فريقه بكرواتيا. وعاش كين (33 عاماً) ليلة لا تنسى في ملعب «ويمبلي» العريق بالعاصمة البريطانية لندن، الذي احتشد بالجماهير، حيث تم رفع لافتة ضخمة (تيفو) تحتفي بـ«أفضل لاعبي إنجلترا»، بينما قاد اللاعب المخضرم الفريق في مباراته الدولية رقم 126، محققاً رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة.

وحظي كين باستقبال حافل، حيث استعرض جائزة «الكرة الذهبية»، التي تسلمها من مجلة «فرنس فوتبول» الفرنسية الشهيرة بوصفه أفضل لاعب في العالم هذا العام، أمام الجماهير، وتلت ذلك سلسلة من التكريمات احتفاء بوصوله إلى هذا الرقم القياسي في عدد المشاركات مع منتخب إنجلترا للرجال. وتصدر أمير ويلز، ويليام، وحامل الرقم القياسي السابق حارس المرمى الأسطوري بيتر شيلتون، الاحتفالات، في أمسية رائعة توجت بهدف سجله كين من ركلة جزاء، ليقود منتخب إنجلترا إلى الفوز 2 - 1 على ضيفه منتخب كرواتيا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال كين: «كان الأمر لا يصدق، كل شيء كان رائعاً حقاً»، معترفاً بأنه حاول «الحفاظ على هدوئه» عندما دخل أرض الملعب، ورأى اللافتة الضخمة التي تحتفي بمشاركته الدولية رقم 126 مع منتخب إنجلترا.

وأضاف نجم بايرن ميونيخ الألماني: «أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من أسهم في تنظيم هذا الحدث هنا في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، سواء من خلال اللافتة أو مراسم التكريم. كما أشكر لوكا (مودريتش) والاتحاد الكرواتي على هديتهما أيضاً».

وأوضح كين في تصريحاته: «كنت أعلم بالطبع أنه سيكون هناك شيء ما قبل المباراة، وقد كانت لحظة مميزة للغاية». وأردف قائلاً: «لقد كانت الأسابيع القليلة الماضية حافلة بالأحداث، وبالتأكيد هذه لحظة مهمة في تاريخ منتخبنا الوطني، لذا يجب على المرء الاستمتاع بمثل هذه اللحظات». واستدرك كين: «لكن بمجرد انطلاق المباراة، تحول التركيز بالكامل نحو اللعب». وشدد نجم منتخب إنجلترا: «لقد قلت من قبل إن مثل هذه المناسبات تكون أجمل بكثير عندما تحقق الفوز، والآن يمكنني التقاط أنفاسي والاستمتاع بالليلة بأكملها».

وبقي كين على أرضية ملعب ويمبلي لفترة طويلة بعد صافرة النهاية برفقة أصدقائه وعائلته، الذين سيحظون بلا شك بمزيد من اللحظات المهمة للاحتفال بها في السنوات المقبلة.

ولم يتبقَّ أمام المهاجم المحنك سوى 8 أهداف دولية لينضم إلى «نادي المائة»، وهو يخطط للاستمرار في اللعب بقميص المنتخب الإنجليزي لأطول فترة ممكنة، مستلهماً ذلك من المسيرة الطويلة للنجم لوكا مودريتش، الحائز أيضاً على جائزة الكرة الذهبية. ورفع مودريتش (41 عاماً) رصيده من المشاركات مع المنتخب الكرواتي إلى 207 مباريات، وذلك بعد دخوله بديلاً في المباراة، حيث حظي باستقبال حار من الجماهير الإنجليزية في المدرجات.

وتحدث هاري كين عن مودريتش، حيث قال: «إنه مصدر إلهام لكثير منا. يا له من لاعب مذهل، وإنسان رائع أيضاً؛ لقد عرف كيف يعتني بنفسه جيداً».

وتابع: «إنه محترف من الطراز الأول، فأنْ يلعب في سن الأربعين أو الحادية والأربعين وهو لا يزال يقدم هذا المستوى، فهذا دليل على عمله الجاد وعقليته القوية».

وأشار كين: «هذا الأمر يلهمني لدفع حدود قدراتي. فمثله تماماً، أعتقد أنه يجب عليك الاستمرار لترى إلى أي مدى يمكن لجسدك وعقليتك أن يأخذاك». وأردف قائلاً: «بالتأكيد، تختلف رحلة كل لاعب عن الآخر، لكنني قلت سابقاً: ما دمت أشعر بأنني قادر على مساعدة المنتخب الوطني، وما دمت أشعر بأنني أقدم أداء بمستوى عالٍ، فسوف أستمر في اللعب لأطول فترة ممكنة».

واختتم كين تصريحاته قائلاً: «سواء استمررت حتى بلوغ الأربعين أم لا، فهذا ما سنعرفه لاحقاً. لكن في الوقت الحالي، أنا أستمتع بكل لحظة».

وينصب تركيز كين في الوقت الراهن على المباراة الأخيرة للمنتخب الإنجليزي هذا العام، والتي ستجمعه بمنتخب إسبانيا، بطل كأس العالم، في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بعد أن ضمن المنتخب الإنجليزي تأهله بالفعل إلى دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية. يُذكر أن كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل، خسرت 2 - 3 في أولى مباريات المجموعة الثالثة في المستوى الأول للمسابقة القارية أمام المنتخب الإسباني، لكنها حققت بعد ذلك 4 انتصارات متتالية، مما يمنحها فرصة لإنهاء دور المجموعات في الصدارة، الأحد.

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بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

مايكل كاريك يوجه «رسالة وداع» إلى مانشستر يونايتد

مايكل كاريك ودّع مان يونايتد برسالة مؤثرة (أ.ف.ب)
مايكل كاريك ودّع مان يونايتد برسالة مؤثرة (أ.ف.ب)
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مايكل كاريك يوجه «رسالة وداع» إلى مانشستر يونايتد

مايكل كاريك ودّع مان يونايتد برسالة مؤثرة (أ.ف.ب)
مايكل كاريك ودّع مان يونايتد برسالة مؤثرة (أ.ف.ب)

لا يتمنى مايكل كاريك «شيئاً سوى النجاح» لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بعد إقالته من منصبه مديراً فنياً للفريق، الخميس.

وظل المدرب الإنجليزي يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير، رغم غياب النتائج الإيجابية عن الفريق، فقد كان له دور بارز في تتويج يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2008، وذلك خلال مسيرته لاعباً في الفريق تحت قيادة السير أليكس فيرغسون.

واتخذ مسؤولو مانشستر يونايتد، الذين كانوا، إلى جانب عائلة غليزر والمالك الشريك جيم راتكليف، محوراً لغضب الجماهير، قراراً بإقالة كاريك هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب أسوأ انطلاقة للنادي في أي موسم منذ عام 1986، التي تركت الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) مع حلول فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ومع ذلك، شدد كاريك على أن عاطفته تجاه النادي لا تزال قوية، حيث أعلن يونايتد بالفعل عن تعيين بديل له، وهو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الجمعة.

وكتب كاريك عبر حسابه الخاص في تطبيق «إنستغرام»: «لا أريد سوى النجاح لمانشستر يونايتد. لقد كان هذا النادي جزءاً كبيراً من حياتي ولن يتغير ذلك أبداً. سأظل فخوراً دائماً لأنني لعبت دوري، وسأريد دائماً الأفضل من أجل ذلك».

وشدد كاريك، في رسالته التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «سأكون هناك معكم من الآن فصاعداً، أشاهد من الخطوط الجانبية وأشجع اللاعبين».

وأشاد كاريك في الرسالة بالجماهير والجهاز الفني ولاعبي مانشستر يونايتد الذين شكرهم على جهودهم و«اللحظات التي تقاسمناها معاً».

وأوضح كاريك: «لقد حظيت بشرف كبير لقيادة مانشستر يونايتد، نادي كرة القدم الذي أحبه. هناك عدد قليل جداً من الناس يحظون بفرصة خوض هذه التجربة والشعور بها، إنني ممتن للغاية لذلك. إن الوجود في مانشستر يونايتد يفرض مسؤولية جسيمة، ويتعيّن عليك أن تدرك تماماً ما يعنيه ذلك».

وأضاف المدرب الشاب: «إنه مكان يختلف عن أي مكان آخر. في نهاية المطاف، ينبغي عليك أن تبذل قصارى جهدك لتكون الأفضل، لكن هناك ثقافة وقيماً وسلوكيات يجب عليك الالتزام بها واحترامها، وهي ركائز تأسست على مدى فترة طويلة من الزمن».

وأكد كاريك: «إنه نادٍ فريد من نوعه، يتمتع بجوهر وتاريخ لا يمكن تجاهلهما، وهذا هو ما كان يلهمني في كل يوم».

وتابع: «أود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى الجماهير، فأنتم حقاً فئة استثنائية ونادرة. لقد أمضينا أوقاتاً رائعة هذا العام، ولحظات سنظل جميعاً نذكرها. ولعل أجمل ما في موقعي هو رؤية الكثير منكم يغرقون في فيض مشاعر تلك اللحظات، ويغادرون الملعب وهم يتوقون بشدة للعودة إليه مجدداً».

واختتم كاريك رسالته الوداعية قائلاً: «كنت أريد فقط أن أعيد إليكم شيئاً ما. هذا الحب لا يموت أبداً».

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بوكيتينو: مغادرة أميركا لقيادة يونايتد «أحد أصعب القرارات» في مسيرتي

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو متأثراً في مؤتمره الصحافي الجمعة (أ.ف.ب)
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو متأثراً في مؤتمره الصحافي الجمعة (أ.ف.ب)
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بوكيتينو: مغادرة أميركا لقيادة يونايتد «أحد أصعب القرارات» في مسيرتي

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو متأثراً في مؤتمره الصحافي الجمعة (أ.ف.ب)
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو متأثراً في مؤتمره الصحافي الجمعة (أ.ف.ب)

ودّع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كرة القدم الأميركية بتأثر كبير، الجمعة، واصفاً قراره ترك منصبه مدرباً للمنتخب الأميركي والانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه «أحد أصعب» القرارات في مسيرته.

وتحدث بوكيتينو (54 عاماً) إلى وسائل الإعلام في الولايات المتحدة بعد ساعات فقط من تعيينه رسمياً مدرباً جديداً لمانشستر يونايتد عقب إقالة مايكل كاريك.

وكان المدرب الأرجنتيني قد وقّع في أغسطس (آب) الماضي تمديداً لعقده لأربع سنوات لمواصلة مهامه على رأس المنتخب الأميركي حتى كأس العالم 2030، لكنه لم يتمالك دموعه وهو يضع حداً لمشواره الناجح الذي استمر عامين.

قال: «تعلمنا الكثير منكم جميعاً، ومن هذا البلد الرائع. أعتقد أن هذا كان أحد أصعب القرارات في مسيرتي».

وسيواصل بوكيتينو مهامه للإشراف على مباراتي الولايات المتحدة المتتاليتين أمام هايتي في دوري أمم الكونكاكاف، السبت والثلاثاء المقبل، قبل أن يبدأ عمله مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأثر المدرب السابق لتوتنهام وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي مجدداً فيما كان يستعرض تجربته في الولايات المتحدة، التي قاد خلالها المنتخب إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم هذا العام.

وقال: «أود أن أقول للجهاز الفني واللاعبين شكراً جزيلاً على العامين الماضيين. لقد جعلتموني سعيداً جداً بالمشاركة في مشروع رائع. من الصعب عليّ الآن أن أنهي هذه التجربة».

وأضاف: «كنا متحمسين للغاية لمشاركة مشروع آمنا به حقاً. وهذا ما يجعل القرار أكثر صعوبة. من الصعب التحدث الآن لأنني شخص عاطفي جداً. من ناحية، هو قرار محزن للغاية، ومن ناحية أخرى، نحن محترفون ونسعى إلى تحقيق أحلامنا».

وتابع بوكيتينو الذي ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد طوال مسيرته التدريبية، أن المفاوضات الخاصة بإتمام الانتقال جرت بسرعة كبيرة.

قال: «كل شيء حدث بسرعة كبيرة لأننا وصلنا إلى هنا الجمعة الماضي، وبدأت هذه الأخبار بالظهور بعد ظهر الأحد. كنا نتحدث مع الاتحاد، وأمس عندما تم التوصل إلى الاتفاق عقدنا اجتماعاً وأبلغت اللاعبين بالقرار. كانوا داعمين للغاية».

وأردف: «اتحاد كرة القدم الأميركي ومانشستر يونايتد اتفقا على أن نستمر في عملنا، وهذا لن يغيّر التزامنا».

وأكد الأرجنتيني أنه لم يكن يفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي عندما وقّع تمديد عقده مع الاتحاد الأميركي في أغسطس، لكنه أقرّ بأن فرصة تدريب مانشستر يونايتد كانت أكبر من أن تُرفض.

وقال: «لم أقل يوماً إنني أرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي. لا تتاح في مسيرتك المهنية فرص كثيرة مع نادٍ مثل مانشستر يونايتد. من الصعب للغاية رفض مثل هذه الفرصة عندما تأتي». وأكمل: «لكنني أريد أن أوضح أن قرار تمديد العقد كان التزاماً تجاه الاتحاد».

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