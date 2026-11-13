مساعٍ سعودية - تركية لتطوير الصناعات الدفاعية وتوطين تقنياتها

أكدت السعودية وتركيا العمل معاً في مجال تطوير الصناعات الدفاعية وتوطينها في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال والتحديات التي تواجهها المنطقة والتي تتطلّب التعاون الوثيق بينهما.

وقال بندر الخريف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف، إن التعاون مع تركيا قد شهد مزيداً من التقدم بعد إعلان السعودية استراتيجياتها الصناعية والتعدينية، وإن البلدين يبذلان جهوداً كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية.

التركيز على القطاع الخاص

وصف الخريف تجربة تركيا في الصناعات الدفاعية بأنها ناجحة، وقال إن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب منا العمل معاً بشكل وثيق لتوطين العديد من القطاعات الصناعية.

وشارك الوزير في فعالية «أيام الصناعات الدفاعية التركية-السعودية» التي عُقدت على مدى يومَين في إسطنبول، واختتمت مساء يوم الخميس بمشاركة أكثر من 100 شركة تركية و25 شركة سعودية، لبحث فرص التعاون. وأوضح الخريف أن السعودية أحرزت تقدماً ملحوظاً في جذب الاستثمارات إلى صناعتها الدفاعية، وتستهدف زيادة هذه الاستثمارات من خلال الشراكة بين الشركات السعودية والتركية.

جانب من اجتماع للوفدَين السعودي والتركي برئاسة الخريف وغورغون (من حساب غورغون في «إكس»)

وجاءت الفعالية، التي شارك في تنظيمها مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، والشركة السعودية للصناعات الدفاعية، وتجمع «ساها إسطنبول»، ضمن إطار تنامي التعاون الدفاعي بين البلدَين، ولا سيما في مجال الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، في ظل توقيع السعودية وتركيا وباكستان، في 7 أغسطس (آب) الماضي، «اتفاقية مكة للدفاع المشترك».

رئيس الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون والخريف يستمعان إلى شرح حول تطور الصناعات الدفاعية في السعودية (من حساب غورغون في «إكس»)

وقال الخريف إن القطاع الخاص سيقود الاستثمارات وتطوير الصناعات الدفاعية، مؤكداً أن التعاون بين السعودية وتركيا قائم على المصالح المشتركة، وإن المهمة الأساسية لحكومتي البلدَين هي تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، وتقديم الدعم في 3 مجالات رئيسية، هي: تحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون والاستثمار، وتهيئة بيئة متكاملة تشمل البنية التحتية وفرص التمويل التي يحتاج إليها القطاع الخاص، وضمان العقود اللازمة للشركات لاتخاذ قرارات استثمارية، وتوفير القدرة على التنبؤ بالطلب المستقبلي.

أولويات السعودية

وذكر الخريف أن السعودية تركز استثماراتها في المجالات التي تُعطي فيها الأولوية لتقنيات معينة في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب، وسيكون التعليم والموارد البشرية عنصرَين حاسمَين في مستقبل الصناعات الدفاعية، وأن استخدام التقنيات الحديثة في الصناعات العسكرية والدفاعية سيُغيّر مستقبل هذا القطاع بشكل كبير.

وشدد على أن الموارد البشرية المُدربة وإمكانات الشباب والتعليم ستلعب دوراً حاسماً في هذا التحول، وأن السعودية وتركيا لديهما فرص كبيرة في هذه المجالات.

وأشار إلى أن السعودية تُركّز على استقطاب الشركات ذات الخبرة والقدرات التقنية في مجال الصناعات الدفاعية، وأن شركة الصناعات الدفاعية السعودية و«برنامج ركن» يلعبان دوراً مهماً في تعزيز فرص الاستثمار والتعاون.

الخريف متحدثاً خلال لقاء «ركن الموردين» (واس)

وخلال لقاء «ركن للموردين»، الذي نظّمته الشركة السعودية للصناعات الدفاعية، خلال الفعالية، أكد الخريف أن السعودية تواصل، بدعم قيادتها، بناء قدرات صناعية وطنية متقدمة وتعزيز جاذبية قطاع الصناعات الدفاعية للاستثمارات النوعية، لتحقيق مستهدف «رؤية السعودية» بتوطين أكثر من 50 في المائة من الصناعات الدفاعية بحلول 2030.

وأوضح أن الشراكة السعودية-التركية في قطاع الصناعات العسكرية تعتمد على التعاون الوثيق ونقل التقنية والمعرفة وتطوير الكفاءات، بما يدعم التوطين ويعزّز قدرة الشركات على المنافسة الدولية، معرباً عن تطلعه لترجمة العلاقات إلى استثمارات وشراكات طويلة الأمد.

تطوير الشراكة مع تركيا

قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، خلوق غورغون، إن بلاده تعمل على تطوير شراكات مستدامة مع السعودية في مجال الصناعات الدفاعية، عبر مشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبحث والتطوير، مستندة إلى التقدم الكبير الذي حققته تركيا في هذا القطاع خلال العقدَين الماضيَين.

وأكد أهمية توسيع أنشطة التعاون في الصناعات الدفاعية مع السعودية وتعزيز التواصل في مختلف المجالات، سواء في عمليات الشراء أو البحث والتطوير أو تنمية الكفاءات وإدارة البرامج.

رئيس الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون متحدثاً خلال فعالية «أيام الصناعات الدفاعية التركية-السعودية» (من حسابه في «إكس»)

ولفت غورغون إلى أن «أيام الصناعات الدفاعية التركية-السعودية» في إسطنبول استهدفت بصورة خاصة تعزيز التفاعل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدَين، وتطوير سلاسل التوريد، وفتح المجال أمام فرص العمل المشترك.

وأضاف أن مجالات التعاون المطروحة بين تركيا والسعودية تشمل أنشطة البحث والتطوير، وتنمية القدرات البشرية والمواهب والكفاءات، وإدارة البنى التحتية وبرامج البحث، وتحسين آليات إدارة البرامج والمشتريات، فضلاً عن تحديد فرص الاستثمار المشترك.

وذكر أن هيئة الصناعات الدفاعية التركية تعمل على إعداد برامج تجمع الشركات التركية بالشركاء المحليين في السعودية، مؤكداً وجود نماذج ناجحة للتعاون في هذا الإطار.

وأشار غورغون إلى أن تركيا نظمت العديد من الفعاليات المماثلة لفعالية إسطنبول مع السعودية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتواصل تنظيمها، وأن الجانبين عقدا أكثر من 75 اجتماعاً بشأن الصناعات الدفاعية خلال هذه الفترة.