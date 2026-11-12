وزارة الدفاع: سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في شرق تركيا

وزارة الدفاع: سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في شرق تركياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340584-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة بتمويل أكبر لمكافحة تغير المناخ وبتحويل التعهدات إلى خطوات عملية، وسط غياب قادة دول كبرى عن «كوب 31»...
سعيد عبد الرازق (أنطاليا (تركيا))
وزارة الدفاع: سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في شرق تركياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340584-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
هل يستبق نتنياهو حكومة آيزنكوت بحرب على إيران؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340573-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس الثلاثاء (أ.ب)
بعد أن أخرج غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة، النقاش الدائر بين القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول الموجة الثالثة من الحرب مع إيران من الغرف المغلقة إلى العلن، وحذّر رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو صراحة من شن عملية حربية ضد إيران لخدمة أهدافه الشخصية والحزبية، استجاب نتنياهو للضغوط، وعقد معه جلسة أطلعه فيها على الأوضاع الأمنية.
واتهم آيزنكوت نتنياهو بافتعال حرب لا حاجة ملحّة إليها، وقال إن هدفه تخريب الجهود لتشكيل حكومة بديلة تضع حداً لحكمه.
وتبيّن أن آيزنكوت يعبّر بهذه الرسالة عن موقف غالبية القيادات العسكرية، التي تتهم نتنياهو بافتعال حرب لا تلائم مخططاتها. وأفاد المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل بأن «الانطباع الواضح المتبلور من التطورات الأخيرة هو أن نتنياهو يسعى من جديد إلى تأجيج الصراع، سواء كان ذلك بمبادرة استباقية أو بتكتيك متعمد يهدف إلى جر إيران إلى الصراع من جديد».
وأضاف أن «الجيش يشعر بالقلق من هذه الاحتمالية، ويخشى أيضاً من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل العملية السياسية السليمة في إسرائيل. ومثلما تبيّن في خطابه اللاذع في الكنيست أول من أمس، فإن نتنياهو يقاتل بكل الطرق من أجل البقاء في الحكم. وإضافة إلى عملها على تشكيل الحكومة، يجب على كتلة (التغيير) الانتباه إلى أن رئيس الحكومة لن يجر الدولة إلى مغامرات عسكرية جديدة وخطيرة، في إطار جهوده اليائسة للبقاء في الحكم».
وكتب هرئيل: «يبدو أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يتأثر بالتلميحات القوية التي يرسلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن نيته إنهاء الحرب في إيران».
«لا تخونوا ثقة الشعب»
ووجّه رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، الذي كُلّف بتشكيل الحكومة هذا الأسبوع، رسالة استثنائية إلى نتنياهو مساء أمس، كتب فيها: «في هذه المرحلة الحساسة مطلوب منكم تحمّل المسؤولية الوطنية. عليكم الحذر وضبط النفس في اتخاذ خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة اليمين وحصولها على ثقة الكنيست. لا تخونوا ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وعملية صنع القرار. إن تفعيل قوات الأمن من دون وجود تهديد فوري ومباشر لا يمكن تأجيله قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية... لا تضعوا رؤساء المؤسسة الأمنية في موقف تعارض دستوري».
وردّ مكتب رئيس الحكومة بأن «كل القرارات اتُّخذت لأسباب أمنية بحتة وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية. رسالة آيزنكوت خطوة غير مسؤولة. بدلاً من بث الخوف والانقسام، يجب علينا التصرف بمسؤولية».
وأرسل آيزنكوت رسالة أخرى، هذه المرة إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، طلب فيها تدخلها لإلزام نتنياهو بتقديم تقرير أمني دوري إليه، بالنظر إلى غياب زعيم للمعارضة وتكليفه بتشكيل الحكومة.
لجنة ليبرمان
وتعكس تصريحات آيزنكوت الشديدة الجدل الدائر وراء الكواليس، وتفاقم الصراع السياسي المحتدم في الكنيست.
وبادر تحالف «التغيير» إلى تعيين أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، رئيساً للجنة الخارجية والأمن في الكنيست. ويهدف هذا الإجراء، حتى قبل أن يتضح نجاح آيزنكوت وشركائه في تشكيل الحكومة، إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على تحركات نتنياهو أمام المؤسسة الأمنية، بالنظر إلى حساسية الوضع الأمني الحالي وعدم انعقاد «الكابينيت» الأمني منذ فترة طويلة.
وأعلن ليبرمان نيته استدعاء رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، والمفتش العام للشرطة داني ليفي، للمثول أمام اللجنة، لمناقشة ادعاءات بأن التحقيق الذي أجراه الجهازان في مزاعم تزوير صناديق الاقتراع في القرى العربية كان في الواقع بقيادة محيط رئيس الحكومة، في محاولة لمنع الاعتراف بنتائج الانتخابات. وتبيّن أن قضية إيران حاضرة أيضاً في الخلفية، ولذلك منع حزب «الليكود» انعقاد اللجنة، على الأقل حتى يوم الاثنين المقبل.
وتحرك التحالف بعد أنباء عن سعي نتنياهو إلى شن موجة حربية جديدة على إيران خلال الأيام الخمسة المقبلة، قبل أن تلتئم لجنة الخارجية والأمن برئاسة ليبرمان، خشية أن يُجهض ليبرمان هذه الحرب بقرار من اللجنة.
ونقلت صحيفة «معاريف» عن جهات أمنية تحذيرها من أن نتنياهو يهدف من الحرب إلى نسف نتائج الانتخابات. وذكرت الصحيفة أن نتنياهو دعا «الكابينيت» إلى جلسة الخميس للتداول في الملف الإيراني، هي الأولى منذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
خلاف مع ترمب
وتحدثت مصادر سياسية عن خلافات جدية بين نتنياهو والإدارة الأميركية في هذا الشأن. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، أن نتنياهو يتحدث مع ترمب يومياً لإقناعه بضرب إيران، وأن صراخ ترمب علا، يوم السبت، إلى درجة هستيرية رفضاً لهذه الحرب.
وأضافت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يعارض الحرب حالياً أيضاً، ويقول إنها ليست ملحّة، وإنه بالإمكان الانتظار حتى يستقر الوضع السياسي في إسرائيل، وتُنتخب حكومة تتخذ القرار وفق حسابات مهنية صرف.
وكانت «القناة 12» قد تحدثت عن «تجدد الخلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان زامير بشأن خطوات يسعى نتنياهو إلى تنفيذها ضد إيران، ويعتبرها زامير غير حذرة وقد تقود إلى مواجهة جديدة، في مرحلة تشهد غموضاً بشأن تشكيل الحكومة المقبلة ومدة استمرار الحكومة الحالية».
وبحسب التقرير، عادت الخلافات إلى الظهور خلال مداولات مغلقة في القيادة الإسرائيلية بشأن الخيارات المطروحة تجاه إيران. ويرى زامير أن هذه المرحلة تستدعي الحذر، خصوصاً مع عدم إبداء الرئيس الأميركي رغبة في خوض مواجهة إضافية.
بلجيكا تُحقق في صلات محتملة بين إيران وهجمات إلكترونية على أنظمة تبريد بمتاجر كبرىhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340519-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1
بلجيكا تُحقق في صلات محتملة بين إيران وهجمات إلكترونية على أنظمة تبريد بمتاجر كبرى
إلقاء بضائع تالفة في القمامة بعد هجوم إلكتروني على ثلاجات متاجر كبرى في السويد أدى إلى تلف البضائع (إ.ب.أ)
أعلنت بلجيكا عن وجود مؤشرات تُفيد بأن الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى بالبلاد مرتبطة بإيران، وذلك بعد أيام فقط من اتهام فرنسا «الحرس الثوري» الإيراني بالوقوف وراء الهجمات المماثلة التي استهدفت أنظمة التبريد في متاجرها.
وقال وزير الداخلية البلجيكي، برنارد كوينتين، لوكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا»، يوم الخميس: «أبلغت الأجهزة الأمنية في بلجيكا أيضاً عن وجود مؤشرات تُفيد بوجود صلات محتملة بجهات إيرانية معروفة». وأضاف أن النيابة العامة تجري تحقيقاً بشأن هذه الخيوط.
وأوضح كوينتين: «نتعامل مع هذه الهجمات الإلكترونية بجدية بالغة، ونستخدم جميع الوسائل اللازمة من أجل تقييم حجم التهديد... ليس هناك داعٍ للذعر، ولكننا نظل في حالة تأهب قصوى».
ولم يؤكد وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، في البداية المعلومات التي قدمها وزير الداخلية، وقال لوكالة «بيلجا» إن المناقشات لا تزال جارية، «إلا أن الأدلة المتاحة لدينا حالياً لا تسمح بتحديد جهة رسمية مسؤولة».
كما أشار بريفو إلى أن أي تحديد رسمي محتمل لجهة أجنبية يقع ضمن صلاحيات وزارة الخارجية.
وفي الوقت نفسه، دعا وزير الداخلية كوينتين إلى اتخاذ إجراءات؛ حيث قال إن «إيران هاجمت فرنسا، وربما بلجيكا أيضاً... يتعين على بلادنا أن تدعم، على نحو صريح، الدعوة إلى فرض عقوبات أوروبية على الدول التي تشن هجمات إلكترونية على أراضينا».
ومن جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم الحكومة الفرنسية، وقالت في بيان، الثلاثاء، إن تلك الاتهامات هي «خطوة غير مسؤولة وسخيفة» تهدف إلى الإضرار بسمعة البلاد وتعكير صفو علاقاتها مع الدول الأخرى.
واستدعت فرنسا السفير الإيراني، الثلاثاء، بعد أن اتهمت طهران بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني عطّل أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى، وحذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن باريس قد ترد باتخاذ تدابير سيبرانية خاصة بها.
واتهم مسؤولون فرنسيون، يوم الاثنين، «الحرس الثوري» الإيراني بالمسؤولية عن هذه الهجمات التي تسببت في تعطيل أنظمة التبريد في محال تجارية بأنحاء فرنسا خلال أكتوبر (تشرين الأول).
وقال بارو في تصريحات لتلفزيون «فرانس إنفو» إن فرنسا ستسعى إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ردّاً على ما وصفه بأنه «هجوم غير مسبوق من حيث النطاق والعدوانية على بلدنا». ورجح الوزير أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لن يجري الكشف عنها، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر بارو: «سنتخذ كل التدابير اللازمة، بما يشمل إجراءات لن نناقشها علناً، إذا رأينا أنها مناسبة وضرورية للتصدي لأي هجمات جديدة، ومعاقبة المسؤولين عن هذا التعدي غير المقبول».