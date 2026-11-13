مناوشات «هرمز» تتصاعد… و«سنتكوم» تنفي تدمير رادارها

تصاعدت المناوشات قرب مضيق هرمز، الجمعة، فقد نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مزاعم «الحرس الثوري» الإيراني تدمير رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين، وقالت إن القوات الأميركية أسقطت مسيّرتَين هجوميتَين أطلقهما «الحرس» باتجاه المملكة، «من دون إصابات أو أضرار».

وكان «الحرس» قد قال إن هجومه جاء رداً على غارة على مدينة سيريك. وفي الوقت نفسه، أعلن «الحرس» انفجار سفينة لنقل الغاز المسال بلغم بحري شرق المضيق، وقال الجيش الإيراني إنه أسقط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1».

وردّت «سنتكوم» على البيان الإيراني بمنشور على منصة «إكس» تحت عنوانَي «الادعاء» و«الحقيقة»، وقالت إن «الحرس» أطلق مسيّرتَين هجوميتَين أحاديتي الاتجاه «أسقطتهما القوات الأميركية».

CLAIM: Today, Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) said it attacked a “U.S. early-warning radar” in Bahrain.✅ FACT: The IRGC launched two one-way attack drones toward Bahrain and both were shot down by U.S. forces. There were no injuries or damage. pic.twitter.com/mGvAJJGM6x — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 13, 2026

وكان «الحرس الثوري» قد أعلن، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن وحدته الصاروخية «استهدفت رادار إنذار مبكر تابعاً للمعتدين الأميركيين في جزيرة البحرين ودمرته» صباح الجمعة. وقال إن الهجوم جاء رداً على غارة جوية أميركية، ليل الخميس، على برج اتصالات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان، قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز.

ووصف البيان الهجوم بأنه «تحذير جدي للعدو المعتدي لوقف استفزازاته الجوية وعمليات تهريب النفط في مضيق هرمز». وقال إن الوحدة الصاروخية في «الحرس» ستكون في حالة تأهب كامل لـ«مواجهة بلا حدود» إذا تكررت ما سماها «الانتهاكات والاعتداءات».

وكانت وكالة «إرنا» الرسمية قد نقلت، الخميس، عن مصادر رسمية أن سيريك تعرضت لغارة «معادية» ذات طابع عسكري، من دون أن تحدد الجهة المنفذة أو حجم الأضرار. وسبقت ذلك تقارير عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وأعلن الجيش الإيراني، الجمعة، إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» في منطقة كوهستك، بمنظومة دفاعية جديدة تابعة لبحريته. ونشرت «إرنا» صوراً قالت إنها لحطام المسيّرة. ولم تعلّق «سنتكوم» على هذا الإعلان.

ضربات متقطعة

وتتوالى الحوادث في جنوب إيران منذ أيام. وأفادت «إرنا»، السبت، بسماع دوي انفجارات في قشم وسيريك وجاسك وبندر عباس، من دون تحديد أسبابها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن واشنطن استهدفت منشأة للدفاع الجوي في جزيرة قشم بـ«هجوم محدود».

صورة بالأقمار الاصطناعية «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات في 13 نوفمبر 2026 (رويترز)

وتراجعت كثافة المواجهات منذ أبريل (نيسان)، لكن الضربات المتبادلة لم تتوقف. وإعلان الجمعة هو أول ادعاء من «الحرس الثوري» باستهداف منشأة عسكرية أميركية في دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر (أيلول)، حسب «رويترز».

واختتم قائد الأسطول الخامس الأدميرال كيرت رينشو، هذا الأسبوع، زيارة إلى إسرائيل التقى خلالها قائد سلاح البحرية الإسرائيلي إيال هارئيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن المحادثات تناولت أمن الممرات البحرية، والتنسيق بين الأساطيل، وتبادل الخبرات التقنية.

انفجار جديد في «هرمز»

وأعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الجمعة، أن سفينة لنقل الغاز المسال انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرمز.

وقالت إن السفينة «تجاهلت التحذيرات المتكررة»، وحاولت العبور من المسار الجنوبي الذي تصنفه طهران «غير مسموح به وخطِراً»، و«اختارت حماية المقاتلات الأميركية للعبور». ولم يذكر البيان اسم السفينة ولا جنسيتها ولا مصير طاقمها، ولم تؤكد جهات مستقلة الرواية الإيرانية.

وحذّرت الوحدة من أن أي سفينة تنتهك «القواعد الإيرانية» في المضيق «ستلقى مصير السفن السابقة».

وكانت قد أعلنت، الخميس، أن ناقلتين عملاقتين تحملان، حسب روايتها، «أكثر من أربعة ملايين برميل» انفجرتا ليل الأربعاء. وقال الجيش الإيراني، في اليوم نفسه، إن ناقلتين أخريين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بلغم. وكان «الحرس» قد أعلن، الأحد، اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات، من دون ذكر هوياتها.

صورة بالأقمار الاصطناعية «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات في 13 نوفمبر 2026 (رويترز)

ولا تتطابق تفاصيل الروايات الإيرانية دائماً مع ما تسجله جهات المراقبة البحرية؛ فقد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باشتعال ناقلة، السبت، قبالة خصب العُمانية وإجلاء طاقمها، وإصابة ناقلة ثانية بـ«مقذوف مجهول». وقالت شركة «أمبري» إن مقذوفاً أصاب، يوم الأربعاء، سفينة تجارية شمال غربي رأس الخيمة وأشعل حريقاً في غرفة محركاتها.

وتقول واشنطن إنها أزالت الألغام من ممرات المضيق، وينفي «الحرس الثوري» ذلك. والأربعاء، قالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن إيران هاجمت أنظمة للملاحة البحرية في جزيرة ديدامار العُمانية، من دون أن يتضح حجم الأضرار.

وتفرض إيران قيوداً على عبور «هرمز» منذ بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية في 28 فبراير (شباط). وردّت الولايات المتحدة بحصار الموانئ الإيرانية ومرافقة السفن التجارية خلال العبور. وقالت «سنتكوم» خلال الشهر الماضي إنها ساعدت دول الخليج على تصدير 1.5 مليار برميل من النفط عبر المضيق منذ الصيف.