تعهد الياباني كوزو تاشيما بالبقاء في منصبه لولاية واحدة فقط في حال بات رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على حساب الرئيس الحالي السويسري - الإيطالي جياني إنفانتينو، والمرشح الآخر الفرنسي فيليب ديالو، وذلك في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل.

ووضع تاشيما إعادة «النزاهة» إلى الهيئة الكروية العليا أبرز أهدافه في حال تم انتخابه لولاية من 4 أعوام.

وواجه إنفانتينو انتقادات بسبب خطته التي أُجهضت للسماح باستثمارات خاصة في كأس العالم، لكنه لا يزال يحظى بدعم كبير في سعيه للفوز بولاية رابعة وأخيرة.

وأقرَّ تاشيما بأن فرصه في الفوز ليست كبيرة، لكنه تعهد بأن تكون فترة رئاسته قصيرة إذا انتُخب، قائلاً للصحافيين في طوكيو: «أعمل حالياً على إعداد برنامج انتخابي، لكنني أخطط أساساً لخوض ولاية واحدة مدتها 4 أعوام».

وأضاف: «خلال هذه الأعوام الأربعة، أخطط للتركيز على تغيير الحوكمة في (فيفا). أعتقد أنه يتعين علينا جعل العمليات داخل (فيفا) أكثر شفافية».

وقال تاشيما، الأسبوع الماضي، إنه لا يفكر «في هذه المرحلة» بالانسحاب من السباق إلى الرئاسة من أجل إفساح المجال أمام ديالو لخوض مواجهة مباشرة مع إنفانتينو.

ويحظى ديالو بدعم أوروبا ويُنظَر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً لإطاحة الرئيس الحالي.

وقال تاشيما إنه تحدث مع ديالو هاتفياً، ويعتزم لقاءه شخصياً في أوروبا، مضيفاً أنهما «يسيران في الاتجاه نفسه» وسيتشاوران بشأن التكتيكات.

وقال الياباني، البالغ 69 عاماً: «مع تقدمنا (مع مرور الأيام من الآن وحتى موعد الانتخابات في الرباط)، إذا واصلنا التواصل، فقد نكتشف أن توجهنا منسجم بالفعل، أو قد نكتشف بعض الاختلافات بيننا».

وأضاف مَن ترأس الاتحاد الياباني للعبة بين 2016 و2024 ويشغل حالياً منصب رئيسه الفخري أن «الهدف الرئيسي هو إعادة (فيفا) إلى المسار الصحيح، ونحن ندرس خيارات مختلفة لتحقيق ذلك».