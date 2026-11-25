أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاكم منطقة مورمانسك الموقوف على ذمة التحقيق للاشتباه بتورطه في قضية فساد واسعة النطاق، في خطوة غير معهودة بحق مسؤول رفيع المستوى، وذلك وفقاً لمرسوم رئاسي نُشر، الأربعاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوقف أندريه تشيبيس (47 عاماً) الذي يتولى إدارة المنطقة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية منذ عام 2019 في مطار شيريميتيفو في موسكو، الاثنين، لدى وصوله في رحلة عمل.

وفي مرسوم مؤرخ الثلاثاء ونُشر الأربعاء، أمر بوتين بـ«إنهاء صلاحيات» تشيبيس «قبل الموعد المحدد».

واتّهمه المحققون باختلاس أكثر من مليار روبل (12 مليون دولار)، وهو مبلغ كان مخصصاً لإعادة بناء طريق سريع في الجزء الجبلي من المنطقة وإنشاء مركز للشباب. واتّهموه بتحويل الأموال إلى الخارج بشكل غير قانوني.

ويعدّ تشيبيس الذي تعرّض لمحاولة اغتيال في 2024، أول حاكم منطقة يتم توقيفه وهو في منصبه خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقضت محكمة ميشانسكي في موسكو بإبقاء تشيبيس قيد الاحتجاز لمدة شهرين على الأقل بانتظار المحاكمة.

كان يعتزم التنحي طوعاً

وعلّق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على القضية، الأربعاء، بالقول إن «إجراءات التحقيق جارية. لا يوجد ما يمكن إضافته حالياً».

وقرأ رسلان زاكابليوجني، محامي تشيبيس، بياناً صادراً عن موكله لوسائل الإعلام الرسمية، جاء فيه: «لا أوافق على هذه الاتهامات. عملت بأمانة وإخلاص في سبيل مصلحة الشمال، وأنا واثق من أنني سأتمكن خلال التحقيقات وأمام المحكمة، من إثبات براءتي ودحض الاتهامات الباطلة».

ويواجه تشيبيس تهم «الاختلاس ضمن مجموعة منظمة» و«قبول رشى» بمبالغ ضخمة، وهما جريمتان تصل عقوبتهما إلى السجن 10 سنوات و15 سنة على التوالي.

ويُعرف عن المحاكم الروسية انخفاض معدلات أحكام البراءة الصادرة عنها. وخلال السنوات الأخيرة، سُجن المسؤولون الذين فقدوا حظوتهم لدى الأجهزة الأمنية والكرملين لسنوات طويلة.

وأفادت صحيفة «كوميرسانت» بأن تشيبيس صرّح أثناء الاستجواب بأنه كان يعتزم التنحي طوعاً والانضمام إلى قوات موسكو في أوكرانيا.

وجنّدت روسيا أعداداً كبيرة من السجناء للقتال في أوكرانيا.

اعتداء بدافع الكراهية الشخصية

وبدأت الأجهزة الأمنية الروسية توقيف شركاء تشيبيس في وقت سابق هذا العام.

ودافعت زوجة الحاكم، يفغينيا تشيبيس، عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنه «يؤمن بصدق بمنطقة مورمانسك» ودعت السكان إلى دعمه.

وفي أبريل (نيسان) 2024، تعرّض تشيبيس لعمية طعن في مدينة أباتيتي في المنطقة القطبية الشمالية، في استهداف نادر من نوعه لمسؤول.

وقال المحققون إن الدافع وراء الاعتداء كان كراهية شخصية. وحُكم على المهاجم بالسجن 13 عاماً قبل أن تفيد وسائل إعلام روسية بمقتله في أوكرانيا في وقت سابق هذا العام.

وتم تعيين تشيبيس في منصب حاكم مورمانسك، وهي منطقة تشهد انتشاراً عسكرياً كثيفاً وتضم الميناء الروسي الرئيسي في القطب الشمالي، عام 2019.

ودعا الرئيس الروسي مراراً لجعل التنمية الاستراتيجية للمنطقة أولوية.