حملت موسكو بقوة على الأوروبيين، بعد تزايد الدعوات لتدخل مباشر في الصراع وحماية أجواء أوكرانيا من الهجمات الروسية. وبدا الأربعاء، أن الضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية لتسهيل مشاركة الأوروبيين في عملية السلام اصطدمت بمواقف متشددة من الجانبين الروسي والأوروبي.

وبادرت موسكو قبل أسبوع بتوجيه دعوة إلى الأطراف الأوروبية عبر القنوات الدبلوماسية للقدوم إلى روسيا وتحديد مواقفهم بشأن ضمان الأمن الأوروبي وآليات التوصل إلى تسوية سياسية للصراع.

رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران أمام مبنى ومركبات متضررة في أعقاب غارة روسية في كييف الاثنين (رويترز)

لكن هذا التوجه تزامن مع تفاقم التصعيد الميداني، وامتداد الهجمات لتصل إلى مناطق بعيدة عن ساحات القتال. وفي مقابل هجمات أوكرانية قوية على سفن حربية روسية في مقابل شواطئ ليبيا وفي خليج فنلندا؛ وسَّعت موسكو استهداف مواقع أوكرانية حدودية مع أوروبا، وتزايدت انتهاكات الأجواء الأوروبية من جانب مسيَّرات وطائرات روسية.

وهاجم الكرملين، الأربعاء، بقوة ارتفاع أصوات في أوروبا تطالب بتكثيف التعاون لمواجهة الهجمات الروسية، وجدد الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف تأكيد رفض روسيا القاطع أي حديث عن نشر قوات أجنبية في أوكرانيا، مندداً بدعوات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون «ناتو» للتدخل في أوكرانيا.

ولفت بيسكوف إلى الدور التخريبي المعهود لجونسون، مذكراً بأنه هو من أحبط جهود إبرام اتفاق السلام بين موسكو وكييف عام 2022، ولا يزال يحافظ على موقفه المعادي لأي حلول سلمية.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف قد صرح في وقت سابق، الأربعاء، بأنه «في حال اندلاع حرب بين روسيا وحلف (ناتو) يجب إعدام رئيس الوزراء بوريس جونسون شنقاً في لندن إن بقيت بعد الحرب»؛ نظراً لدوره الأساسي في تحريض نظام كييف على مواصلة القتال وعرقلة السلام.

تراجع فرص الحوار

وقلل بيسكوف من آفاق فتح حوار مباشر مع أوروبا، لتقريب وجهات النظر. وأوضح أنه «لا توجد أي تفاصيل محددة حتى الآن، تتعلق باحتمال تلبية الترويكا الأوروبية دعوة لزيارة موسكو». مذكراً بأن بروكسل أعلنت، الاثنين، قرارها عدم إجراء أي اتصالات ثنائية؛ وهو ما يعكس «تناقض تصريحات الأوروبيين العلنية وفشل محاولاتهم الظهور كطرف جاد في عملية التسوية».

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «أوروبا بأساليبها ونواياها ستجلس إلى طاولة المفاوضات حول أوكرانيا ثم تضع ساقيها عليها فوراً» في إشارة إلى ما تصفه موسكو بأنه «سلوك أوروبا المتعجرف».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ في كييف 21 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع المشترك لمجلسي وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية: «إذا كانت الأهداف التي تضعها (أوروبا) لنفسها تتجلى في التصريحات بأن (ناتو) والاتحاد الأوروبي وحدهما سيحددان البنية الأوروبية، وأنه لا يجوز السماح بتلبية المصالح الروسية، فلماذا نجري مثل هذه المفاوضات؟».

وأضاف: «لذلك؛ طلبنا من ممثلي الدول الأوروبية أن يحضروا إلينا أو يطرحوا موقفهم بأي طريقة أخرى. لكنهم يقولون: (ا، لا نريد أن نطرح عليكم شيئاً، نريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات مباشرة). لكن بهذه الأساليب وهذه النوايا سيجلسون إلى طاولة المفاوضات ثم يضعون سيقانهم عليها فوراً. نحن لا نريد ذلك».

ووفقاً للافروف، فقد تحدثت بروكسل مؤخراً عن تشكيل فريق أوروبي يضم فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا وبولندا، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي و«ناتو»، أي سبعة أطراف. و«قالوا علناً إن هذه المجموعة يجب أن تنضم إلى المفاوضات الجارية بمشاركة روسيا وأميركا وأوكرانيا في أبوظبي. لكننا نرى أن الخطوة الأولى يجب أن تكون فَهم الدور الذي تريد أوروبا لعبه في المفاوضات».

صورة من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي استُهدف ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)

انتهاكات في بولندا

وهاجم لافروف تصريحات لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الذي قال بأن «لا أحد يعتزم التشاور مع الجانب الروسي بشأن ما ينبغي أن يكون عليه البعد الأوروبي للمفاوضات المقبلة». وقال لافروف إنه «يجب وضع تصريحات رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس في الحسبان أيضاً، فقد أعلنت أن أوروبا لديها بالفعل بنية أمنية هي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، ولا ينبغي لأحد أن يحاول إعادة تشكيل هذه البنية، وأن المهمة الرئيسية هي دمج أوكرانيا في (ناتو) والاتحاد الأوروبي».

اللافت، أن حديث لافروف جاء بعد سجال قوي مع بولندا بسبب اتهامات وجهت لروسيا بانتهاك الأجواء البولندية مجددا.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ»، الأربعاء، نقلاً عن مصادر، أن بولندا طلبت من حلفائها دراسة إمكانية اعتراض الصواريخ فوق أوكرانيا إذا كانت متجهة نحو دول «ناتو».

وقدّمت وارسو هذا الاقتراح خلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء في «ناتو»، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى قرار نهائي، حسب ما ورد في التقرير الذي أضاف أن «أي خطوة من هذا القبيل تتطلب إجماعاً من الحلفاء، وهو أمر غير متوفر، بالإضافة إلى تنسيق من القيادة العليا لـ(ناتو)».

سقوط طائرة مسيَّرة روسية بعد اعتراضها من قِبل الدفاعات الجوية الأوكرانية في كييف الثلاثاء (رويترز)

وكانت الخارجية البولندية استدعت، الثلاثاء، السفير الروسي غريغوري ميخنو، وسلمته مذكرة تتهم موسكو بانتهاك مجالها الجوي. وقد رفض الدبلوماسي الروسي هذه الاتهامات رفضاً قاطعاً.

وقبل يومين صرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش بأن صاروخين وطائرة مسيّرة روسية انتهكت المجال الجوي البولندي. وفي وقت لاحق، أفاد مكتب المدعي العام البولندي بسقوط ثلاثة صواريخ على الأراضي البولندية.

سبق أن وُجّهت اتهامات بانتهاكات للمجال الجوي البولندي من قِبل روسيا. لكن موسكو رفضت الاتهامات وقالت إن وارسو «لم تقدم أي دليل لإثبات صحتها».

خسارة روسيا البشرية

في غضون ذلك، رفض بيسكوف معطيات تحدثت عن سقوط مئات الألوف من القتلى العسكريين الروس خلال الحرب الأوكرانية. ودعا إلى «عدم الالتفات للتقارير التي تتحدث عن مقتل ما يصل إلى 700 ألف جندي روسي في حرب أوكرانيا»، مؤكداً أن وزارة الدفاع الروسية «هي الجهة الوحيدة المخولة رسمياً إعلان أعداد الخسائر». وقال الناطق الرئاسي للصحافيين: «أقترح عدم الالتفات إلى أي بيانات أخرى غير البيانات الرسمية التي تصدرها المؤسسة العسكرية».

ولم تعلن موسكو عن حصيلة رسمية لقتلى جيشها منذ سبتمبر (أيلول) 2022، عندما أشارت إلى مقتل نحو 6 آلاف جندي خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب.

وكانت دائرة الإحصاء الروسية تعرضت في وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى اختراق ونشرت مجموعتا قرصنة إلكتروني هما «الأنصار السيبرانيون البيلاروسيون» (Belarusian Cyberpartisans) وجماعة «سايلنت كرو» (Silent Crow) الموالية لأوكرانيا، سجلات قالت إنها حصلت عليها من قاعدة بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية.

سقوط طائرة مسيَّرة روسية بعد اعتراضها من قِبل الدفاعات الجوية الأوكرانية في كييف الثلاثاء (رويترز)

وأشارت تحليلات لوسائل إعلام دولية استندت إلى التسريبات إلى أن الوفيات المسجلة المرتبطة بالحرب تقترب من 500 ألف جندي (نحو 470 ألفاً إلى 490 ألفاً)، في حين قدّر تحليل منفصل لمنصتي «ميدوزا» و«ميديازونا» الروسيتين المعارضتين أن الرقم قد يصل إلى نحو 700 ألف عند احتساب المفقودين الذين يُرجح مقتلهم وتأخر تسجيل.

على صعيد آخر، لم يستبعد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إمكانية سحب الصواريخ النووية الروسية من بيلاروسيا. وقال الحليف الرئيسي للكرملين في الفضاء السوفياتي السابق، في مقابلة مع مجلة «لو بوان» الفرنسية: «خلال المفاوضات، كل شيء وارد. لا أستبعد مثل هذه الخيارات. الأهم هو السلام. ونوع الأسلحة الموجودة، ومن سيسحبها وأين، قد يكون السبب الرئيسي لتحقيق هذا السلام. لذلك؛ أدعم أي حل».

مسؤولون من بينهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والمبعوث الأميركي جون كول يحضرون اجتماعاً في مينسك ببيلاروسيا 15 سبتمبر الماضي (رويترز)

وكان لوكاشينكو اقترح قبل يومين مرافقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى موسكو لإجراء مفاوضات مباشرة، متعهداً بضمان أمن زيلينسكي في العاصمة الروسية. وأشاد خلال حديثه، الأربعاء، بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب في «منع اندلاع حرب عالمية ثالثة بانضمامه إلى التسوية الأوكرانية». لكنه قال في الوقت ذاته إن «الضغط على بوتين خلال المفاوضات غير مجدٍ».

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر «نوفو-أوغاريوفو» الرئاسي خارج موسكو 29 أغسطس الماضي (رويترز)

وقال إنه يتعين على الأطراف الراغبة في إنهاء النزاع أن «تتجاوز كل الخلافات»، وأن تتجه إلى العاصمة البيلاروسية. وكانت موسكو نشرت قبل عامين أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا. وأكد بوتين في حينها أن بلاده «تحتفظ بالسيطرة عليها». ووفقاً للعقيدة النووية، تحتفظ موسكو بحق استخدام الأسلحة النووية رداً على أي هجوم على دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا) باستخدام أسلحة تقليدية يشكل تهديداً خطيراً لسيادتها ووحدة أراضيها. لكن حديث لوكاشينكو الأخير، شكَّل أول إشارة للاستعداد إلى سحب هذه الأسلحة التي تنتشر حالياً على مقربة من حدود أوروبا في حال تم التوصل إلى اتفاقات تشتمل على ضمانات أمنية متبادلة.